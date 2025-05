Fátima Bernardes rompe o silêncio sobre relação com William Bonner

Fátima Bernardes e William Bonner romperam em 2016 - Foto: Divulgação

Em 2016, o Brasil foi pego de surpresa com a notícia que foi assunto no país inteiro: a separação do casal Fátima Bernardes e William Bonner. Quase uma década depois, a apresentadora rompeu o silêncio sobre a atual relação com o âncora do Jornal Nacional, da TV Globo.

Ela viajou para a França com o jornalista para ver a cerimônia de conclusão do mestrado da filha, Laura, e comentou sobre o assunto. “É ótimo [viajar com Bonner]. Sempre que possível, recomendo para as pessoas que se permitam estar ao lado de quem já esteve ao nosso lado por tanto tempo”, disse ela, em entrevista à revista Quem.

Fátima seguiu: “Claro, que cada um tem uma história e não estou aqui para criticar. Mas na minha história, isso é possível”.

A apresentadora também falou sobre os filhos. Ela afirmou ter aprendido a lidar bem com o fato de Laura, Bia e Vinícius não morarem mais com ela. “Tem esse dia de ninho vazio e tem [também] o dia em que você chega cansada em casa, em que é muito bom não ter que dividir nada com ninguém, poder ter o seu tempo só para você”, revelou.

Namorada de Túlio Gadelha desde 2017, ela assegura que a presença dos trigêmeos nunca atrapalhou a relação. “Com filho também dá para namorar. Eles tinham 19 anos quando comecei a namorar. A gente consegue administrar tudo”, completou.

Fátima diz que Bonner foi um mentor

Em fevereiro, Fátima Bernardes participou do Casa de Verão da Eliana, no GNT, e foi pega de surpresa por uma pergunta da apresentadora. Durante a entrevista, Eliana quis saber se Fátima teve um mentor que a marcou no início da carreira.

“Cada um de nós aqui teve um mestre ou alguém que, de alguma forma, deixou uma mensagem. Vocês tiveram isso?”, questionou Eliana. Em seguida, ela mencionou Gloria Maria como exemplo e perguntou se alguma personalidade do jornalismo deu uma dica valiosa para Fátima no começo da profissão.

A resposta da ex-apresentadora do Encontro surpreendeu: Fátima citou William Bonner, seu ex-marido e parceiro de bancada no Jornal Nacional durante 14 anos.

“Eu vou dividir com o William. O William foi uma pessoa que quando nós fizemos a parceria profissional, quando a gente começou a trabalhar juntos, ele foi muito importante. Ele era uma pessoa que me dava muitas dicas”, revelou Fátima.

Os jornalistas se divorciaram em 2016 após 26 anos de casamento.