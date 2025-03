Longe do Jornal Nacional, William Bonner aparece com Fátima Bernardes

William Bonner apareceu com a ex - Foto: Reprodução

William Bonner está afastado do Jornal Nacional, da Globo, neste período do Carnaval, e surpreendeu ao aparecer ao lado da ex-esposa, Fátima Bernardes. O apresentador está na França, ao lado da família, em uma viagem especial.

O âncora do principal telejornal da emissora carioca foi visto com a mãe dos seus filhos, Túlio Gadêlha, atual namorado de Fátima, Natasha Dantas, esposa de Bonner, e os herdeiros do ex-casal, os trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer.

O deputado federal, que acompanhou a viagem, foi quem compartilhou algumas fotos nas redes sociais, mostrando o clima descontraído e alegre da viagem em família.

"Esse ano nosso carnaval foi a dois. Digo, a seis. Ou a dez. Melhor, em família, em terras geladas, aqui na casinha deles", escreveu ele, referindo-se à convivência íntima e calorosa durante o período festivo.