Carolina Dieckmann publica foto de topless ao lado de Angélica - Foto: Reprodução

Carolina Dieckmann surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto de topless ao lado da apresentadora Angélica em seu perfil no Instagram. O registro, feito durante uma viagem das duas para St. Barths, no Caribe, mostra Carolina deitada de costas, sem a parte de cima do biquíni, enquanto Angélica aparece ao lado, sem fazer topless.

“Das memórias para os Stories”, escreveu Dieckmann na legenda da publicação, indicando que o clique é antigo, mas segue guardado com carinho entre os registros de amizade. As duas mantêm uma relação próxima e já viajaram juntas outras vezes.

A postagem recebeu elogios dos fãs, que celebraram a beleza natural e a conexão entre as artistas. Carolina, que tem 46 anos, e Angélica, 51.