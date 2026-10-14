José Medrado homenageia Mariene de Castro em jantar com arte e fé

Música, arte, espiritualidade e solidariedade se encontram em uma noite dedicada à cantora baiana Mariene de Castro. Neste sábado, 17, a partir das 18h, a Cidade da Luz, em Salvador, realiza mais uma edição do tradicional Jantar com Pintura Mediúnica com José Medrado. Com o tema “A Voz, a Alma e a Fé”, o encontro terá uma homenagem à artista e arrecadará recursos para as ações sociais da instituição.

A proposta é aproximar diferentes manifestações culturais e espirituais, tendo a pintura mediúnica como uma das atividades centrais da noite. A prática é uma das marcas da trajetória de José Medrado, médium que produz pinturas atribuídas, segundo sua crença, à manifestação espiritual de artistas.

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José Medrado durante atividade de pintura, prática que marca sua trajetória artística e espiritual. - Foto: (Acervo da Cidade da Luz)

Parte das obras produzidas por Medrado integra o Espaço Renoir, mantido pela Cidade da Luz. O local reúne telas, esculturas e outras peças que são expostas e comercializadas, com a receita destinada às ações assistenciais da instituição.

Fundada e presidida pelo próprio médium, a Cidade da Luz é uma organização sem fins lucrativos que mantém suas atividades por meio de doações, parcerias e iniciativas beneficentes. O jantar faz parte desse esforço de arrecadação, contribuindo para a continuidade dos serviços oferecidos principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Da arte ao cuidado com o próximo

O trabalho social da Cidade da Luz alcança diferentes áreas. Uma das iniciativas é o Busão da Solidariedade, que leva banho, alimentação e cuidados pessoais a pessoas em situação de rua e outros públicos em risco social.

Na área da saúde, o Ambulatório Dr. Bezerra de Menezes oferece atendimento médico e odontológico gratuito. Já o Núcleo de Psicologia Pablo Duran disponibiliza acompanhamento psicológico por meio de profissionais voluntários.

A educação e a cultura também fazem parte dessa rede. O Centro de Cultura e Arte Pai João (CCAPJ) oferece atividades gratuitas de balé, capoeira, hip-hop e jiu-jítsu. A Escola Carlos Murion, por sua vez, disponibiliza Educação Infantil e Ensino Fundamental em parceria com a Prefeitura de Salvador.

Outras frentes de atuação incluem a Caravana Fraterna Carlos Murion e o Grupo de Assistência Chico Xavier, que realizam visitas e levam doações e apoio a instituições que acolhem crianças e idosos.

SERVIÇO

O quê: Jantar com Pintura Mediúnica com José Medrado, “A Voz, a Alma e a Fé”

Homenagem: Mariene de Castro

Quando: Sábado, 17 de outubro de 2026

Horário: A partir das 18h

Onde: Cidade da Luz, Salvador

Informações e vendas: (71) 3363-5538 e (71) 99996-9301