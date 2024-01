Larissa Valéria abre o coração sobre o título de Deusa do Ébano 2024 | A TARDE

Mãe, dançarina, professora, empresária, coreógrafa, trancista e Deusa do Ébano, Larissa Valéria tem 29 anos e se entrega por completo em cada uma das suas funções. Moradora do Curuzu, berço do Bloco Ilê Aiyê, a campeã da 43ª Noite da Beleza Negra persistiu por três anos até conquistar o tão sonhado título. Nesta quarta-feira (17), ela compartilhou a sua trajetória com o Grupo A TARDE em uma entrevista exclusiva.

Dando início a jornada como Deusa do Ébano, Larissa revelou que enxerga o título como um legado ancestral e aproveitou para fazer o seu primeiro pedido: “Jamais deixem apagar a história do bloco afro Ilê Aiyê”.

O reinado já começou

Com a agenda cheia de compromissos, uma família grande, poucas horas de sono e uma lista de clientes perguntando quando ela vai ter um horário vago para trançar cabelo, a Deusa do Ébano tem se virado nos 30 para dar conta de tantas funções. Apesar da correria, ela se organizou e tem segurado a onda com tranquilidade e leveza.



Cheia de orgulho e amor próprio, Larissa Valéria revelou que sua história de vida a preparou para ser eleita ao cargo: “Eu já carrego vários títulos, né? Eu sou mãe, então ser mãe, ser uma mulher preta na sociedade, querendo ou não, é uma grande responsabilidade. Sou empresária e sempre falo que eu sou uma empresária que eleva a autoestima. Ser Deusa do Ébano com todos esses fatores é acrescentar mais ainda uma responsabilidade. Tenho ciência de que eu terei mais um reinado majestoso”.

A espiritualidade da Deusa

Muito mais que um concurso de beleza, a competição para se tornar a Deusa do Ébano do Ilê Aiyê envolve também o lado espiritual. Filha de Omolu, Larissa Valéria afirmou que estava alinhada e pronta para vencer.

“Eu sou de um Santo que está regendo o ano, então foi uma potência ancestral muito forte. As pessoas estavam muito voltadas a isso, à espiritualidade. Muitas pessoas que me assistiram na Noite de Beleza Negra falaram que conseguiram ver o ancestral em mim, conseguiram sentir a espiritualidade, ao se arrepiar”, relatou.



A professora também falou que a gratidão foi uma das chaves do sucesso: “Eu sou uma pessoa que sempre agradeço a Deus constantemente. Ao amanhecer, agradeço por ter acordado, agradeço muito ao meu ancestral por me manter presente, forte e com a saúde estável”.

A realeza do Curuzu

Do Curuzu, Larissa teve o seu primeiro contato com o Ilê Aiyê ainda na infância. Toda a família dela é apaixonada pelo bloco e com ela não foi diferente.

A dançarina subiu ao topo da competição no ano em que o Ilê completa meio século de existência e resistência. Coincidência ou não, a primeira mulher a ser eleita como Deusa do Ébano da história também é do bairro.

“A primeira Deusa do Ébano, que eu chamo de tia Mirinha, temos um grande contato. Ela também é minha inspiração, e vê-la até o dia de hoje sendo uma mulher forte, uma mulher de presença, me transforma como mulher preta também”, disse ela.



A vitória de Larissa Valéria foi bem recebida pelas pessoas da localidade: “Eles celebraram, eles comemoraram, eles não dormiram, eles assistiram constantemente e eles me agradeceram”.

Larissa Valéria sairá no Carnaval 2024 acompanhando o Ilê e continuará ao lado do “belo dos mais belos” até 2025, quando passará o manto para outra mulher.

Confira como foi a visita da Deusa Larissa Valéria ao Grupo A TARDE: