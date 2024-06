Leo Estakazero, Xande de Pilares, Márcia Short e +: a agenda da semana | A TARDE

A agenda cultural desta semana em Salvador está repleta de opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

Na sexta-feira, 31, Leo Estakazero recebe Filhos de Jorge e Jeanne Lima na abertura da temporada dos ensaios tradicionais que celebram a chegada do período de São João.



Para quem gosta de exposição, a mostra 'Processos Criativos da Xilogravura' é aberta ao público no Museu de Arte Moderna da Bahia e exibe as produções dos alunos que frequentaram as oficinas de xilogravura no ano de 2023.

No domingo, 2, o cantor Xande de Pilares estreia a turnê 'Xande canta Caetano' na Concha Acústica do TCA em evento que terá a presença do próprio Caetano.

Explore as opções e planeje-se:

DANÇA



➡️ Por que, Zé?

📅 Quando: Sexta, 31, a domingo, 2

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Gratuito

EXPOSIÇÃO



➡️ Close de Nalde

⏰ Horário: segunda a sexta, das 9h às 12h; quintas e sextas, das 9h às 12h e das 15h às 19h; sábados e domingos, das 14h às 17h

📌 Onde: Teatro Gamboa

➡️ Reverberações – refletindo a impressão da memória africana

📅 Quando: Até 21 de junho

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira

💲 Quanto: Gratuito - Até R$ 10

➡️ África: Primeiro Coração

📅 Quando: Segunda a sexta até 18 de junho

⏰ Horário: 9h00 às 13h00 e das 13h00 às 16h00

📌 Onde: Centro Cultural Casa de Angola na Bahia

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Comigo Ninguém Pode - A pintura de Jeff Alan

📅 Quando: Terça a domingo até 28 de julho

⏰ Horário: Das 10h às 17h30h

📌 Onde: Caixa Cultural Salvador

💲 Quanto: Gratuito

MÚSICA



➡️ “Alfabeto Sonoro” - Letrux e Thiago Vivas

📅 Quando: Quinta, 30

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Casa Rosa

💲 Quanto: Entre R$ 45 e R$ 90

➡️ Forró do Bom - Flor de Maracujá, Tio Barnabé e mais

📅 Quando: Quinta, 30

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Largo Quincas Berro D’Água

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Sonora Poesia e Outros Baratos - recital performático

📅 Quando: Quinta, 30

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro SESC-SENAC Pelourinho

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20"

➡️ Forrózevixe convida Dão

📅 Quando: Quinta, 30

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Varanda do Teatro SESI - Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 50

➡️ Ensaios de São João 2024 (Leo Estakazero, Filhos de Jorge e Jeanne Lima)

📅 Quando: Sexta, 31

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Pupileira

💲 Quanto: R$ 100

➡️ 'Um Atlântico, Um Recôncavo' - Anderson Brasil

📅 Quando: Sexta, 31

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Casa Rosa

💲 Quanto: Entre R$ 25 e R$ 50

➡️ 'Sapoti' - Márcia Short

📅 Quando: Sexta, 31

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Largo Quincas Berro D’Água

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Aniversário da Casa da Mãe

📅 Quando: Sexta, 31

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Casa da Mãe

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Alexandre Leão

📅 Quando: Sexta, 31

⏰ Horário: 22h

📌 Onde: Varanda do Teatro SESI - Rio Vermelho

💲 Quanto: R$ 60

➡️ “Noite Preta” - com as drag queens Barbárie Bundi e Dandara

📅 Quando: Sexta, 31

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Casa Sankofa Bar e Cultura

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Ju Santos canta Alcione e Clara Nunes

📅 Quando: Sábado, 1º

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Casa da Mãe

💲 Quanto: R$ 20

➡️ Samba de Caboclo

📅 Quando: Sábado, 1º

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: Praça das Artes

💲 Quanto: R$ 90

➡️ Xande canta Caetano

📅 Quando: Domingo, 2

⏰ Horário: 17h30

📌 Onde: Concha Acústica do TCA

💲 Quanto: Entre R$ 140 e R$ 280

➡️ Forró de Rua

📅 Quando: Domingo, 2

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Mirante do Rio Vermelho

💲 Quanto: Gratuito

TEATRO



➡️ Show de Comédia Show

📅 Quando: Quinta, 30

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60

➡️ The Little Mermaid Jr.

📅 Quando: De sexta, 31, a domingo, 2

⏰ Horário: 19h30 e 17h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 44 e R$ 140

➡️ Fanta & Pandora

📅 Quando: Sexta, 31

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60

➡️ Cabaré da Rrrrraça

📅 Quando: Sexta, 31

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Espaço Cultural da Barroquinha

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

➡️ Filipa

📅 Quando: Sexta, 31, e sábado, 1º

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Espaço Boca de Brasa Cajazeiras

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

➡️ Quem é Você na Fila do Pão?

📅 Quando: Sexta, 31, e sábado, 1º

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Centro Cultural Sesi Casa Branca

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

➡️ VIRGINIA

📅 Quando: De sexta, 31, a domingo, 2

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R$ 120

➡️ Espetáculo “Brincando de ser Peter”

📅 Quando: Domingo, 2

⏰ Horário: 15h e 17h

📌 Onde: Centro Cultural Sesi Casa Branca

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30"

➡️ Bluey - no Teatro

📅 Quando: Domingo, 2

⏰ Horário: 16h30

📌 Onde: Teatro Faresi

💲 Quanto: Entre R$ 49 e R$ 98 (Social - R$ 60 + 1kg de alimento

➡️ Homem é Homem

📅 Quando: Sexta a domingo

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Martim Gonçalves

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Dolly

📅 Quando: Sextas de maio

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro do SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

