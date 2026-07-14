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LITERATURA BAIANA

Livro aborda ancestralidade e racismo em lançamento em Salvador

Primeira obra de Valter Sales Alágbi reúne poesia em prosa, memória e reflexões

Beatriz Santos
Por
Valter Sales Alágbi
Valter Sales Alágbi - Foto: Divulgação

O professor, poeta e ativista do movimento negro Valter Sales Alágbi lança, no dia 31 de julho, seu primeiro livro, MÃo de Pilão, em Salvador. O evento acontece a partir das 16h, no Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades (CRDH), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, com entrada gratuita.

Publicado pela editora baiana Oxente, o lançamento contará com bate-papo com o autor, sessão de autógrafos e declamação de poesias. A obra utiliza a poesia em prosa para abordar temas como ancestralidade, identidade negra, racismo e espiritualidade.

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Escrita une memória, ancestralidade e crítica social

Descrito pelo autor como "Um texto sensível em que a beleza da linguagem caminha junto à crítica social", o livro percorre lembranças, afetos e experiências espirituais para discutir a valorização da cultura afro-brasileira e o enfrentamento ao racismo.

Segundo Valter Sales Alágbi, o projeto nasceu da necessidade de registrar vivências que, muitas vezes, ficam fora da literatura.

“As experiências do povo negro, as histórias da minha ancestralidade, a oralidade, os ensinamentos dos mais velhos e o cotidiano das periferias foram fundamentais para o nascimento dessa obra. O MÃo de Pilão surgiu do desejo de registrar aquilo que muitas vezes é silenciado e de afirmar que nossas histórias também são dignas de ocupar as páginas da literatura”, disse o autor.

Racismo e religiosidade estão entre os temas da obra

Em MÃo de Pilão, questões como racismo estrutural e racismo religioso aparecem como temas centrais. A narrativa também utiliza o simbolismo do pilão, elemento ligado à tradição do candomblé, para construir reflexões sobre memória, resistência e transmissão de saberes.

Sobre esse aspecto, o autor afirma: “O livro denuncia as violências sofridas pela população negra, questiona a falsa ideia de democracia racial e evidencia como o preconceito atravessa a educação, a cultura e as relações sociais. A obra também convida o leitor a refletir sobre justiça racial, pertencimento e a necessidade de construir uma sociedade mais igualitária, onde todas as formas de fé e de existência sejam respeitadas”.

Trajetória reúne educação, literatura e ativismo

Licenciado em Letras pela UNEB, Valter Sales Alágbi atua como professor, poeta e ativista do movimento negro. Atualmente é educador do projeto Juventude Negra e Participação Política, da CIPÓ – Comunicação Interativa, além de colaborar com a Agência Nacional das Favelas (ANF).

Na tradição do candomblé, é Egbomi de Oxaguian e também é conhecido pelo nome ancestral Alágbi. O escritor ainda idealizou o projeto Cirandas Pretas e integra a fundação da Frente Makota Valdina.

Lançamento do livro MÃo de Pilão

  • Data: 31 de julho de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 16h
  • Local: Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades (CRDH/UNEB) – Ladeira do Carmo, nº 37, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)
  • Entrada gratuita
  • Livro: R$ 50
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