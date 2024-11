Luiz Caldas fará show na Feira Literária no Sudoeste baiano

Luiz Caldas vai se apresentar na 3ª edição da Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo - Foto: Divulgação

O cantor Luiz Caldas, considerado o ‘Rei do Axé Music’, vai se apresentar na 3ª edição da Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo (Fligbelô), que acontece até este domingo, 17, no município de Belo Campo, no Sudoeste baiano.

Escritores, artistas, acadêmicos também participam do evento, que é aberto ao público, e tem como objetivo destacar a literatura, gastronomia e tradições locais. Neste sábado, 16, a Vila Literária da Fligbelô contará com um show de Luiz Caldas.

Neste ano, a Fligbelô 2024 traz como tema ‘Ciência e Tradição: Narrativas socioambientais na literatura e gastronomia brasileira’. A ideia é refletir sobre arte e cultura, criando uma agenda socioambiental no município.

Quem for ao evento vai poder assistir a palestras, contação de histórias, oficinas literárias, apresentações teatrais e estandes, tendo autores escolhidos pelas escolas do município como tema.