MAB recebe oficina de bonecos gratuita; saiba como participar

A Oficina de Bonecos, ministrada pela artista plástica Olga Gómez começa no próximo sábado, 12, no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, em Salvador. O objetivo é ensinar a construir os bonecos de luva, também chamados de fantoches ou mamulengos, objetos difundidos pelo teatro de animação e que fazem parte do imaginário popular brasileiro.

Será a primeira vez que a companhia A RODA irá compartilhar os segredos dos mecanismos dos seus bonecos, uma vez que as oficinas já realizadas foram de animação e manipulação, mas nunca de construção de bonecos.



A carga horária da Oficina de Bonecos será de 40 horas, divididas em cinco encontros: dias 12, 19 e 26 de outubro e dias 02 e 03 de novembro, sendo quatro sábados e um domingo. Cada encontro terá a duração de 8 horas, das 9h às 13h e das 15h às 19h.

Os alunos receberão certificados e a participação é totalmente gratuita. É necessário levar papel, lápis e tesoura, mas os demais materiais serão fornecidos também gratuitamente.

As inscrições serão feitas apenas presencialmente, no MAB, nesta sábado, dia do primeiro encontro. Como são apenas 15 vagas, a ministrante Olga Gómez fará a seleção dos participantes de acordo com as aptidões para o teatro de animação de bonecos, o uso de ferramentas de construção e o manuseio da madeira. Entre os potenciais alunos selecionados estão bonequeiros, estudantes, artistas e público adulto interessado.

Encontros

No primeiro encontro, os participantes conhecerão as principais técnicas de animação e poderão experimentar bonecos de diversas procedências, além de ter contato com livros e outras referências que compõem o arquivo da companhia. A intenção é despertar a imaginação dos participantes para os vários aspectos que envolvem a criação de uma personagem e perceber como a escolha da técnica de animação determina a articulação do boneco a ser construído.

No segundo encontro, cada participante começará a desenvolver o seu projeto de boneco de luva, começando pela realização de desenhos e planos que ajudam na criação e na construção da cabeça e das mãos feitas em madeira.

O terceiro será dedicado ao trabalho com madeira, material que exige tempo e dedicação dos participantes, com dicas de como esculpir mãos e cabeças. A partir de um modelo escolhido, serão feitas demonstrações para encontrar as melhores soluções para as articulações e mecanismos. O desafio será planejar um boneco que funcione não apenas do ponto de vista estético, mas, também, que seja bem articulado e que possa ser eficientemente animado.

Já no quarto, os alunos aprenderão a vestir o seu boneco de luva e a construir um figurino condizente com as características da personagem. Serão apresentadas estruturas de pano com base na pesquisa de fantoches chineses, realizada pela companhia A RODA.

Por fim, no quinto encontro, os participantes vão se dedicar a movimentar sua criação. Olga Gómez vai apresentar as técnicas e os truques que dão vida e organicidade aos movimentos de um boneco de luva e os alunos poderão improvisar uma cena com fantoches.