Madrinha da Parada LGBT+, Léo Kret fala sobre homofobia no pagodão

21ª PARADA DO ORGULHO

Também candidata a vereadora de Salvador, Léo Kret fala sobre importância da representatividade e luta pelos direitos da comunidade - Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

Percussora do pagodão feminino trans em Salvador, a cantora Léo Kret antes de receber a faixa de madrinha da Parada LGBTQIA+, disse ao Portal A TARDE que sabe que existem pessoas "homofóbicas que vem para brigar, mas estamos aqui para lutar contra o preconceito e ver a alegria da nossa população LGBTQIA +".

Leia mais

>> Atraso de trio, circuito lotado e alegria marcam Parada LGBT+

>> Vídeo: hino da Independência da Bahia abre 21º Orgulho LGBT+ na Barra

A cantora que no ano passado trouxe como um dos convidados O Kanalha, neste ano convidou a banda Sela, para trazer o pagodão baiano "das antigas" e animar o público. "Todos sabem que eu sou filha do pagode baiano, foi o pagode que me deu oportunidade de mostrar o meu talento, eu não estaria aqui hoje. Então todos os anos eu coloco uma banda de pagode para representar a cultura que é o pagode da nossa Bahia", explica.

A também dançarina ressalta a importância da representatividade e luta pelos direitos da comunidade. "Estar representando uma população tão discriminada para mim é muito importante. E ser uma mulher trans num país que mata pessoas LGBTs, principalmente mulheres trans, eu fico muito feliz e hoje eu sou um exemplo de luta, força e resistência", salienta.