Atraso de trio, circuito lotado e alegria marcam Parada LGBT+

- Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Alegria e comemoração em uma comunidade que luta a cada dia pelos seus direitos marcam a 21° Parada LGBTQIA+ em Salvador. No entanto, nem tudo saiu como esperado.

Um dos principais trios, o do Grupo Gay da Bahia (GGB), que estava marcado para sair às 15h, atrasou 1h, o que dificultou a circulação dos trios que vinham atrás, como o de Léo Kret.

A cantora e outras pessoas antes disso, também tiveram que se locomover para o trio da frente [do Grupo Gay da Bahia] pois iriam receber a faixa de madrinhas da Parada LGBTQIA +. Além de Léo Kret, receberam a faixa a drag queen e ativista Petra Perón, a coordenadora de políticas LGBTQIA +, Tiffany Conceição e a Secretária LGBTQIA +, Symmy Larrat.

No momento estavam presentes autoridades como o Secretário Estadual de Cultura de Salvador, Bruno Monteiro. Além do fundador e presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), o professor titular de antropologia na UFBA, Luiz Mott.

Durante a cerimônia um dos que estavam no trio do Grupo Gay da Bahia reclamou por causa do som alto dos outros trios no momento em que entoavam o Hino Nacional. "Respeitem o nosso hino", disse.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Em seguida, foi ouvido e pôde continuar. Um momento de ressignificação do hino e da bandeira estampada no look de alguns, depois dos tempos trevosos de uns anos atrás.



Após a cerimônia, Léo Kret e outros artistas voltaram para seus respectivos trios, além de outros que foram curtir o momento. No entanto, alguns trios ficaram muito próximos uns aos outros, o que acabou dificultando o trânsito de 'foliões' e gerando aglomerações.

Uma das cantoras da 'Trevo de Mulher', banda que estava prevista para entrar no palco no Farol da Barra, às 15h e só veio se apresentar às 18h, reclamou e em seguida agradeceu a produção da cantora que cantava pagodão, Amanda, por ter diminuido o som para que começasse a apresentação. Um mistura de ritmos enlouquecida.

Contudo, parece que nenhum dos acontecimentos afetaram o público que continuava dançando e batendo os leques com as cores do arco-íris, aglomerados e com os corpos suados do calor.