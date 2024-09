"Bahia é terra da liberdade", diz secretário sobre turismo LGBT+

Secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro, participou da abertura da parada do Orgulho neste domingo, 8 - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Bruno Monteiro, secretário estadual de Cultura, esteve no primeiro trio que saiu do Farol da Barra em direção a Ondina, e participou neste domingo, 8, da passagem de faixa para as madrinhas da 21ª Parada do Orgulho LGTQIA + em Salvador, Léo Kret, a drag queen e ativista, Petra Perón, a coordenadora de políticas LGTQIA+, Tiffany Conceição e a secretária LGTQIA +, Symmy Larrat.

Um momento representativo para a cultura e turismo, já que turistas também prestigiaram o evento. Questionado pelo Portal A TARDE sobre o turismo para este público em Salvador, o titular da pasta afirma que a capital baiana está aberta a diversidade.

"A Bahia é o espaço da liberdade, é a terra da liberdade. É um lugar onde a diversidade se afirma como uma característica da nossa gente. Isso se expressa especialmente na cultura e nas artes", disse.

Ele ainda afirmou que é um desejo de todos que as pessoas que venham a Bahia, sejam "respeitadas". "As pessoas que vivem na Bahia, independente da sua orientação sexual, sua identidade de gênero ou qualquer característica, sejam também respeitadas e vivam com seus direitos plenamente garantidos e efetivados", ressaltou.

Não é de hoje que na visão de muitos o carnaval de Salvador, principalmente no circuito Barra-Ondina se tornou uma 'Parada Gay'. Pessoas do grupo LGTQIA + vem a Salvador no verão e Carnaval, seja pelas paisagens, beleza, cultura e ser considerada uma capital Lgbtfliendlys.

Se destacam os blocos de Carnaval e pipocas voltadas para o públicos e que lotam o circuito de pessoas da comunidade.