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Mais Bridgerton? Autora da série anuncia novo livro em 2026

Julia Quinn revelou o próximo lançamento durante a Bienal do Livro de Salvador no último sábado, 18

Marina Branco
Por

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Julia Quinn, autora de Bridgerton
Julia Quinn, autora de Bridgerton -

São dois anos de espera entre uma temporada de Bridgerton e a próxima, e a saudade dos fãs não tem como não aumentar. Este ano, no entanto, a autora da saga que originou a série da Netflix promete resolver o problema muito bem breve.

Em entrevista na Bienal do Livro de Salvador, no último sábado, 18, a autora Julia Quinn afirmou que um "projeto secreto" está encaminhado, e será anunciado para o público durante o próximo verão americano, ou seja, entre 21 de junho e 23 de setembro de 2026.

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Segundo a escritora, o novo projeto é um romance de época como Bridgerton, escrito para o mesmo público - mas "um pouco diferente", deixando no ar quais rumos o novo projeto poderia tomar.

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Retorno à escrita

Já há algum tempo afastada da escrita e trabalhando há 18 meses com foco no mercado de editoração com uma empresa que criou lado a lado com sua melhor amiga para promover a publicação de romances, o projeto seria o retorno de Julia ao mundo da escrita.

Para ela, a empresa é inclusive uma maneira de "matar a saudade" do público: "Os livros que publicamos são como indicações para os fãs do meu trabalho, que podem conhecer outras autoras incríveis do mesmo gênero para o qual escrevo".

Nos últimos anos, a autora se concentrou no trabalho do movimento contra a proibição e censura de obras, defendendo a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Agora, volta a escrever, com uma história nova para o público.

Os Bridgertons vão aparecer?

O projeto pode, inclusive, ser do mesmo universo de Bridgerton. A própria autora já tem outra série de livros, intitulada "Os Rokesby", que conta a história de uma família vizinha dos Bridgertons, abrindo espaço para possíveis interações com os tão amados irmãos da série.

Já em "Os Agentes da Coroa", outra série de Julia, a personagem conhecida que aparece é a Lady Danbury, amiga da Rainha Charlotte e da própria Violet Bridgerton, enquanto a série Quarteto Smythe-Smith conta a história da família Smythe-Smith, já citada na série dos Bridgertons e na Trilogia Bevelstoke.

Para matar a saudade, então, nada melhor que mergulhar ainda mais no universo Bridgerton e em todas as "histórias irmãs" da série!

Todos os livros de Julia Quinn:

1. Os Rokesbys

  1. Uma dama fora dos padrões (Março de 1779)
  2. Um Marido de Faz de Conta (Junho de 1779)
  3. Um Cavalheiro a Bordo (Junho de 1786)
  4. Uma Noiva Rebelde (1791)

2. Os Bridgertons

  1. O Duque e Eu (Abril 1813)
  2. Nada Escapa a Lady Whistledown (Janeiro de 1814)
  3. O Visconde que Me Amava (Abril de 1814)
  4. Lady Whistledown Contra-ataca (Maio de 1816)
  5. Um Perfeito Cavalheiro (Maio de 1817)
  6. Os Segredos de Colin Bridgerton (Abril de 1824)
  7. O Conde Enfeitiçado (Abril de 1824)
  8. Para Sir Phillip, Com Amor (Maio de 1824)
  9. Um Beijo Inesquecível (Maio de 1825)
  10. A Caminho do Altar (Maio de 1827)
  11. E Viveram Felizes Para Sempre

3. Os agentes da Coroa

  1. Como Agarrar Uma Herdeira (Julho de 1814)
  2. Como se Casar com um Marquês ( Agosto de 1815)

4. Irmãs Lyndon

  1. Mais lindo que a lua (Junho de 1816)
  2. Mais forte que o sol (Outubro de 1817)

5. Damas Rebeldes

  1. Esplêndida (Abril de 1816)
  2. Brilhante (Outubro de 1816)
  3. Indomável (Março de 1817)
  4. O herói que faltava (Setembro de 1826)

6. A dama mais…

  1. A Dama mais Desejada (Agosto de 1817)
  2. A Dama mais Apaixonada (Dezembro de 1819)

7. Os dois duques de Wyndham

  1. O Fora da lei (Outubro de 1818)
  2. O Aristocrata (Outubro de 1818)

8. Trilogia Bevelstoke

  1. História de um Grande Amor (Junho de 1819)
  2. O que Acontece Em Londres (Abril de 1821)
  3. Dez Coisas que eu Amo Em Você (Maio de 1822)

9. Quarteto Smythe-Smith

  1. Simplesmente o Paraíso (Março de 1824)
  2. Uma Noite como Esta (Abril de 1824)
  3. A Soma de Todos os Beijos (Outubro de 1824)
  4. Os Mistérios de Sir Richard (Abril de 1825)

Outros livros da autora

  • Rainha Charlotte
  • O Casamento Está no Ar – Antologia: Quatro Amores na Escócia (Setembro de 1827)
  • Quatro casamentos e uma moeda da sorte
  • A Srta. Butterworth e o Barão Louco (quadrinhos)
  • Os Bridgertons, um amor de família: Guia oficial de Lady Whistledown
  • Conto gratuito Strange Fascination

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Bridgerton lançamento Netflix

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