VAI TER MAIS?
Mais Bridgerton? Autora da série anuncia novo livro em 2026
Julia Quinn revelou o próximo lançamento durante a Bienal do Livro de Salvador no último sábado, 18
São dois anos de espera entre uma temporada de Bridgerton e a próxima, e a saudade dos fãs não tem como não aumentar. Este ano, no entanto, a autora da saga que originou a série da Netflix promete resolver o problema muito bem breve.
Em entrevista na Bienal do Livro de Salvador, no último sábado, 18, a autora Julia Quinn afirmou que um "projeto secreto" está encaminhado, e será anunciado para o público durante o próximo verão americano, ou seja, entre 21 de junho e 23 de setembro de 2026.
Segundo a escritora, o novo projeto é um romance de época como Bridgerton, escrito para o mesmo público - mas "um pouco diferente", deixando no ar quais rumos o novo projeto poderia tomar.
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Retorno à escrita
Já há algum tempo afastada da escrita e trabalhando há 18 meses com foco no mercado de editoração com uma empresa que criou lado a lado com sua melhor amiga para promover a publicação de romances, o projeto seria o retorno de Julia ao mundo da escrita.
Para ela, a empresa é inclusive uma maneira de "matar a saudade" do público: "Os livros que publicamos são como indicações para os fãs do meu trabalho, que podem conhecer outras autoras incríveis do mesmo gênero para o qual escrevo".
Nos últimos anos, a autora se concentrou no trabalho do movimento contra a proibição e censura de obras, defendendo a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Agora, volta a escrever, com uma história nova para o público.
Os Bridgertons vão aparecer?
O projeto pode, inclusive, ser do mesmo universo de Bridgerton. A própria autora já tem outra série de livros, intitulada "Os Rokesby", que conta a história de uma família vizinha dos Bridgertons, abrindo espaço para possíveis interações com os tão amados irmãos da série.
Já em "Os Agentes da Coroa", outra série de Julia, a personagem conhecida que aparece é a Lady Danbury, amiga da Rainha Charlotte e da própria Violet Bridgerton, enquanto a série Quarteto Smythe-Smith conta a história da família Smythe-Smith, já citada na série dos Bridgertons e na Trilogia Bevelstoke.
Para matar a saudade, então, nada melhor que mergulhar ainda mais no universo Bridgerton e em todas as "histórias irmãs" da série!
Todos os livros de Julia Quinn:
1. Os Rokesbys
- Uma dama fora dos padrões (Março de 1779)
- Um Marido de Faz de Conta (Junho de 1779)
- Um Cavalheiro a Bordo (Junho de 1786)
- Uma Noiva Rebelde (1791)
2. Os Bridgertons
- O Duque e Eu (Abril 1813)
- Nada Escapa a Lady Whistledown (Janeiro de 1814)
- O Visconde que Me Amava (Abril de 1814)
- Lady Whistledown Contra-ataca (Maio de 1816)
- Um Perfeito Cavalheiro (Maio de 1817)
- Os Segredos de Colin Bridgerton (Abril de 1824)
- O Conde Enfeitiçado (Abril de 1824)
- Para Sir Phillip, Com Amor (Maio de 1824)
- Um Beijo Inesquecível (Maio de 1825)
- A Caminho do Altar (Maio de 1827)
- E Viveram Felizes Para Sempre
3. Os agentes da Coroa
- Como Agarrar Uma Herdeira (Julho de 1814)
- Como se Casar com um Marquês ( Agosto de 1815)
4. Irmãs Lyndon
- Mais lindo que a lua (Junho de 1816)
- Mais forte que o sol (Outubro de 1817)
5. Damas Rebeldes
- Esplêndida (Abril de 1816)
- Brilhante (Outubro de 1816)
- Indomável (Março de 1817)
- O herói que faltava (Setembro de 1826)
6. A dama mais…
- A Dama mais Desejada (Agosto de 1817)
- A Dama mais Apaixonada (Dezembro de 1819)
7. Os dois duques de Wyndham
- O Fora da lei (Outubro de 1818)
- O Aristocrata (Outubro de 1818)
8. Trilogia Bevelstoke
- História de um Grande Amor (Junho de 1819)
- O que Acontece Em Londres (Abril de 1821)
- Dez Coisas que eu Amo Em Você (Maio de 1822)
9. Quarteto Smythe-Smith
- Simplesmente o Paraíso (Março de 1824)
- Uma Noite como Esta (Abril de 1824)
- A Soma de Todos os Beijos (Outubro de 1824)
- Os Mistérios de Sir Richard (Abril de 1825)
Outros livros da autora
- Rainha Charlotte
- O Casamento Está no Ar – Antologia: Quatro Amores na Escócia (Setembro de 1827)
- Quatro casamentos e uma moeda da sorte
- A Srta. Butterworth e o Barão Louco (quadrinhos)
- Os Bridgertons, um amor de família: Guia oficial de Lady Whistledown
- Conto gratuito Strange Fascination
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