Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA NA PROGRAMAÇÃO

MAM suspende visitação durante parte do mês de abril

O museu não poderá ser acessado durante o feriadão da semana santa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/03/2026 - 14:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O museu não estará aberto
O museu não estará aberto -

Os turistas e soteropolitanos não poderão visitar o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) na próxima semana. O espaço estará fechado para visitação entre os dias entre os dias 30 de março e 6 de abril de 2026.

A paralisação acontecerá em realização da manutenção técnica no espaço expositivo da mostra “Uma história da arte brasileira”, juntamente com a desmontagem da exposição de Rubem Valentim e a preparação do novo projeto que ocupará o espaço.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por MAM Rio (@mam.rio)

Feriado da Semana Santa

A programação só deve ser retomada no dia 7 de abril, uma terça-feira, logo após o feriado da Semana Santa. Em nota, a equipe do MAM informou que a paralisação foi pensada para coincidir com o feriado.

Leia Também:

Festival gratuito de arte e música agita Salvador neste final de semana
Acelen abre inscrições para programa de apoio à cultura
Espetáculo chega a Salvador com narrativa afrocentrada sobre infância

“O intervalo foi definido de modo a coincidir com o período da Semana Santa, quando o museu já opera com alterações em seu calendário de funcionamento, de forma a minimizar o impacto na visitação”, informaram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura MAM MAM Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O museu não estará aberto
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

O museu não estará aberto
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

O museu não estará aberto
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

O museu não estará aberto
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x