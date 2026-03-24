MAM suspende visitação durante parte do mês de abril

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O museu não estará aberto - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Os turistas e soteropolitanos não poderão visitar o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) na próxima semana. O espaço estará fechado para visitação entre os dias entre os dias 30 de março e 6 de abril de 2026.

A paralisação acontecerá em realização da manutenção técnica no espaço expositivo da mostra “Uma história da arte brasileira”, juntamente com a desmontagem da exposição de Rubem Valentim e a preparação do novo projeto que ocupará o espaço.

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Feriado da Semana Santa

A programação só deve ser retomada no dia 7 de abril, uma terça-feira, logo após o feriado da Semana Santa. Em nota, a equipe do MAM informou que a paralisação foi pensada para coincidir com o feriado.

“O intervalo foi definido de modo a coincidir com o período da Semana Santa, quando o museu já opera com alterações em seu calendário de funcionamento, de forma a minimizar o impacto na visitação”, informaram.