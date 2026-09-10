AGENDA CULTURAL
Márcia Castro, Froid e JAM no MAM marcam o fim de semana
Festival da Primavera, espetáculos e atrações gratuitas completam a agenda em Salvador
De sexta, 11, a domingo, 13, a agenda cultural de Salvador reúne shows, rodas de samba, festas, espetáculos e exposições. Froid, Márcia Castro, Grupo Botequim e a JAM no MAM estão entre os destaques, ao lado da programação gratuita do Festival da Primavera. O roteiro inclui ainda encontros dedicados ao rap, à diversidade e à cultura afro-brasileira, além dos últimos dias da exposição Mundo Zira. Entre opções gratuitas e pagas, confira o que fazer em Salvador neste fim de semana.
Atenção: horários, valores, locais e demais informações podem ser alterados pelos organizadores.
Música
Sexta-feita, 11 de setembro
Márcia Castro leva Roda de Samba Reggae à Barroquinha
Márcia Castro apresenta a Roda de Samba Reggae nesta sexta, 11, na Barroquinha, como parte do Festival da Primavera. No repertório, a cantora reúne samba-reggae, axé, reggae e MPB, com referências a nomes como Neguinho do Samba, Olodum, Araketu, Timbalada e Edson Gomes. O show acontece em um pranchão, a partir das 20h, e terá a estreia ao vivo de uma faixa do novo álbum da artista. A entrada é gratuita.
SERVIÇO
O quê: Roda de Samba Reggae
Atração: Márcia Castro
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horário: 20h
Onde: Ocupação Côro Comeu, Café-Teatro Nilda Spencer, Rua do Couro, Barroquinha
Ingressos: Gratuito
Grupo Botequim aquece celebração de 20 anos com roda de samba
A um mês de completar 20 anos de trajetória, o Grupo Botequim realiza mais uma edição de sua tradicional roda de samba nesta sexta, 11, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. O repertório reúne obras de compositores de diferentes gerações do samba brasileiro. A casa abre às 20h, e a apresentação começa às 21h.
SERVIÇO
O quê: Roda de Samba de Setembro do Grupo Botequim
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horário: 21h, com abertura da casa às 20h
Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo
Ingressos: Vendas pelo Sympla
Froid apresenta novo formato de show em Salvador
O rapper Froid se apresenta nesta sexta, 11, no Pátio Ordem Terceira, no Centro Histórico de Salvador. O artista leva ao palco um novo formato de show, com sucessos de diferentes momentos da carreira. A programação também terá atrações locais e DJs convidados.
SERVIÇO
O quê: Show de Froid
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horário: Abertura dos portões às 22h; apresentações a partir das 23h
Onde: Pátio Ordem Terceira, Ladeira da Ordem Terceira de São Francisco, 36, Centro Histórico
Classificação: 18 anos
Noite Afrolatina reúne ritmos negros, latinos e caribenhos
Os DJs KEU, DMT e Jöarlei Sants comandam a Noite Afrolatina nesta sexta, 11, na Ocupação Côro Comeu, na Barroquinha. A partir das 19h, a pista recebe ritmos como afrobeats, afro house, amapiano, dancehall, reggaeton, salsa, bachata, merengue, zouk, kizomba, soca, kuduro, rumba e cumbia.
SERVIÇO
O quê: Noite Afrolatina
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horário: 19h
Onde: Ocupação Côro Comeu, Rua do Couro, Barroquinha, no Café-Teatro Nilda Spencer
Atrações: DJs KEU, DMT e Jöarlei Sants
AKYCER leva Frequência Latina ao Jazz na Avenida
A DJ, pesquisadora musical e produtora AKYCER encerra a programação do Jazz na Avenida na sexta, 11 de setembro. A partir das 22h, o set Frequência Latina reúne música latina e caribenha, reggaeton, afrobeat e afrodance. A noite começa às 19h, com Julio Caldas lançando o álbum Blues da Encruzilhada do Tempo, acompanhado por Gilmário Celso no baixo e Brian Knave na bateria. Às 21h, acontece a tradicional jam session.
SERVIÇO
Data: sexta, 11 de setembro
Horário: abertura às 18h; Julio Caldas às 19h; jam session às 21h; AKYCER às 22h
Local: Pontão de Cultura Jazz na Avenida, Avenida Simon Bolívar, 156, Armação/Boca do Rio
Ingressos: 1 kg de alimento ou contribuição por Pix
Mais informações: www.jazznaavenida.com | WhatsApp: (71) 99671-6117
Festa Identidade 071 abre espaço para a nova música autoral de Salvador
A nova cena musical de Salvador ganha espaço na terceira edição da Festa Identidade 071. Criado pela Cabine Records, o evento reúne artistas independentes que desenvolvem trabalhos autorais e circulam por diferentes sonoridades. A proposta é aproximar músicos e público, estimular encontros e ampliar a visibilidade da produção contemporânea realizada na cidade. A programação contará com shows de Cabine Records, Alameda Saturno, Tazin, Angelo e Roque The Doc. Reizzy & Lacosta, Eliz e Riqz completam a noite com pocket shows. O encontro acontece na sexta, 11, a partir das 19h, na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho.
SERVIÇO
Data: sexta, 11/09
Horário: 19h
Local: Casa da Felicidade
Endereço: Rio Vermelho
Atrações: Cabine Records, Alameda Saturno, Angelo, Tazin + Pocket shows de Eliz, Reizzy & Lacosta e Riqz
Ingressos: R$ 25
Vendas: no local, no dia da festa
Verde Som no Pelô mistura forró, axé e samba no Centro Histórico
Forró, axé, samba e outros ritmos baianos e nordestinos marcam o Verde Som no Pelô, nesta sexta, 11, no Largo Tereza Batista. Com entrada gratuita, o evento começa às 19h e reúne nove atrações, entre elas 2 Baianos, Jó Miranda, O Pretinho e Bambeia. A programação também propõe aproximar música e sustentabilidade no Centro Histórico de Salvador.
SERVIÇO
O quê: Verde Som no Pelô
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horário: 19h
Onde: Largo Tereza Batista, Pelourinho
Atrações: 2 Baianos (Juan e Ravena), Jó Miranda, O Pretinho, Bambeia, Nação Sol-Lá, Cabrueira, Diego Vieira, Fernando Ferraz e Tá na Fita
Ingressos: Gratuito
Sábado, 12 de setembro
JAM no MAM homenageia Hermeto Pascoal
Improvisação, música instrumental e ritmos brasileiros conduzem a próxima edição da JAM no MAM. Na véspera de completar um ano da morte de Hermeto Pascoal, a Geleia Solar revisita composições do músico alagoano em novos arranjos. A apresentação acontece no sábado, 12 de setembro, das 18h às 21h, no Solar do Unhão.
SERVIÇO
Data: sábado, 12 de setembro
Horário: das 18h às 21h
Local: Praça Maestro Letieres Leite, MAM-BA, Solar do Unhão
Ingressos: de R$ 5 a R$ 40; crianças de até 2 anos não pagam
Vendas: Sympla — https://linkme.bio/jamnomam
Classificação: livre
Terreiro de Crioulo celebra matrizes do samba em Salvador
Criado em Realengo, no Rio de Janeiro, o Terreiro de Crioulo retorna a Salvador neste sábado, 12, para uma roda dedicada ao samba de terreiro, ao partido-alto e às expressões culturais afro-brasileiras. Com mais de uma década de trajetória, o projeto promove o encontro entre gerações e reforça as conexões históricas e culturais entre Bahia e Rio de Janeiro.
SERVIÇO
O quê: Terreiro de Crioulo em Salvador
Quando: Sábado, 12 de setembro
Horário: A partir das 13h
Onde: Clube dos Fantoches, Salvador
Os Sungas levam repertório de verão ao Mahi Mahi
O Sambão dos Sungas retorna ao Mahi Mahi neste sábado, 12, a partir das 14h. Liderado por Linnoy, o grupo apresenta sucessos de sua trajetória e canções dos EPs “Minha Praia” e “Minha Praia 2”. O cantor Netto Araújo abre a programação.
SERVIÇO
O quê: Sambão dos Sungas
Atrações: Os Sungas e Netto Araújo
Quando: Sábado, 12 de setembro
Horário: 14h
Onde: Mahi Mahi
Ingressos: Vendas pela Ticketmaker
Domingo, 13 de setembro
Rap baiano ganha programação especial no Festival da Primavera
O Festival da Primavera abre espaço para diferentes gerações do hip hop de Salvador neste domingo, 13, a partir das 15h, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB). Com entrada gratuita, o encontro reúne Ravi Lobo, OQuadro, Mr. Armeng, Evylin, Brianny, Bruno Kroz e Creator Beats. Entre os destaques está Ravi Lobo, que leva ao palco músicas dos álbuns Shakespeare do Gueto I e Shakespeare do Gueto II. O evento também evidencia a produção de artistas, DJs, produtores, beatmakers e MCs que movimentam a cena na cidade. A curadoria e a produção executiva são da Audácia Black, produtora capitaneada por Mr. Armeng e dedicada, desde 2020, a projetos relacionados aos quatro elementos do hip hop.
SERVIÇO
Data: domingo, 13 de setembro
Horário: a partir das 15h
Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB)
Atrações: Ravi Lobo, OQuadro, Mr. Armeng, Evylin, Brianny, Bruno Kroz e Creator Beats
Entrada: gratuita
Circuito da Diversidade reúne música no Santo Antônio Além do Carmo
O Circuito da Diversidade ocupa o Santo Antônio Além do Carmo neste domingo, 13, com uma programação dedicada à música, à cultura e a diferentes expressões artísticas. A partir das 14h, o evento reúne Vixe Mainha, Grupo Botequim, Grupo Alfabeta, Bia Mathieu, Twyggi, Bagageryer Spielberg e Zaluma.
SERVIÇO
O quê: Circuito da Diversidade
Quando: Domingo, 13 de setembro
Horário: A partir das 14h
Onde: Santo Antônio Além do Carmo
Atrações: Vixe Mainha, Grupo Botequim, Grupo Alfabeta, Bia Mathieu, Twyggi, Bagageryer Spielberg e Zaluma
CULTURA
Grupo Ofá celebra tradições de matriz africana no MAM Bahia
Música, dança e saberes ancestrais conduzem o projeto Ofá no MAM, neste sábado, 12, e domingo, 13, no Museu de Arte Moderna da Bahia. A programação gratuita começa com oficinas de dança afro e atabaques, seguidas de uma conversa sobre a trajetória do grupo. No encerramento, o Grupo Ofá apresenta um show com participação especial da cantora Ilessi.
SERVIÇO
O quê: Ofá no MAM
Quando: Sábado, 12, e domingo, 13 de setembro
Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM Bahia)
Ingressos: Gratuito
Classificação: Livre
Em cartaz - Teatro
Auto da Compadecida volta aos palcos de Salvador
As aventuras de João Grilo e Chicó retornam ao palco do Teatro Módulo em uma nova temporada de Auto da Compadecida. As apresentações acontecem às sextas-feiras de setembro, sempre às 20h. A montagem combina humor, crítica social e situações criadas a partir das invenções, trapalhadas e golpes dos dois personagens.
SERVIÇO
Data: 11, 18 e 25 de setembro
Local: Teatro Módulo
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
Vendas: Sympla
Horário: 20h
Erê celebra 30 anos com temporada em Plataforma
O Bando de Teatro Olodum reúne veteranos e novos integrantes em uma temporada gratuita de Erê, no Centro Cultural Plataforma. Apresentada pela primeira vez em 1996, a montagem retorna aos palcos ao completar 30 anos. Com música, dança, performance e dramaturgia, o espetáculo denuncia a violência do racismo e defende a preservação das vidas negras. As sessões abertas ao público acontecem aos sábados, às 19h.
SERVIÇO
Data: sábados, até 26 de setembro
Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Bráz, s/n, Plataforma, Salvador
Ingressos: Gratuitos, com retirada na bilheteria até uma hora antes do espetáculo
Bilheteria: Centro Cultural Plataforma
Horário: Todo sábado, às 19h, para o público em geral
Mais informações: (71) 98873-7047
Mwana Erê ocupa os domingos de setembro
A Cia Suburbando de Teatro apresenta Mwana Erê nos quatro domingos de setembro, no Centro Cultural Plataforma. A entrada será pelo formato Pague Quanto Puder. A montagem aborda a violência contra crianças e adolescentes negros e discute racismo estrutural, homofobia, empoderamento feminino e direito à infância por meio do teatro, da música, da dança e do humor. Depois das apresentações, haverá bate-papo com o público.
SERVIÇO
Data: 13, 20 e 27 de setembro
Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Braz, s/n, Plataforma, Salvador
Ingressos: Pague Quanto Puder
Horário: 18h
“Você Jamais Saberá” transforma audição em jogo de poder
Bertrand Duarte e Alethea Novaes protagonizam um duelo psicológico em “Você Jamais Saberá”. Dirigido por Eduardo Cabus, o espetáculo acompanha o encontro entre uma jovem atriz em busca de uma oportunidade e um diretor consagrado que tenta recuperar o prestígio. O que deveria ser uma audição se transforma em um jogo de poder, ambição e manipulação, no qual as posições de vítima e algoz mudam a cada revelação.
SERVIÇO
Data: sextas e sábados, 11, 12, 18 e 19 de setembro
Horário: 19h30
Local: Espaço Cultural Eduardo Cabus, Campo Grande, em frente ao Wish Hotel da Bahia
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação: 14 anos
Mais informações: (71) 98276-2814, via WhatsApp
Marcelo Praddo apresenta cinco histórias reais em “Vou Te Contar!”
Marcelo Praddo retorna ao palco do Teatro Módulo com o solo Vou Te Contar!, em cartaz aos sábados, 12, 19 e 26 de setembro. Protagonizada e dirigida pelo ator, a montagem reúne cinco histórias reais escritas pelo jornalista Christian Carvalho Cruz a partir de relatos publicados na coluna Trombadas. Com poucos elementos cênicos, Praddo interpreta Walace, Júlia, Diana Pequeno, Ceição e Wagnão, personagens cujas trajetórias abordam migração, identidade, gravidez na adolescência, envelhecimento da população trans, educação e o papel da arte.
SERVIÇO
Datas: sábados, 12, 19 e 26 de setembro
Horário: 19h
Local: Teatro Módulo
Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 36 (Clube Correio)
Vendas: Sympla
Classificação: 14 anos
Teatro Gamboa recebe ocupação sobre arte, luto e câncer
As atrizes Cristina Leifer e Christiane Spínola Veiga ocupam o Teatro Gamboa com uma programação que reúne debate, workshop e o espetáculo “Atrizes & Danço para minha mãe”, inspirado nas experiências de enfrentamento do luto e do câncer. As atividades acontecem de sexta, 11, a sábado, 12, com participação de convidados. No domingo, 13, o show “Mukunâmicos: Raízes Sonoras Ancestrais” encerra a semana com repertório ligado à musicalidade afro-brasileira.
SERVIÇO
Atrizes & Danço para minha mãe
Quando: Sexta, 11, às 19h; e sábado, 12, às 17h
Atrações: Cristina Leifer, Christiane Spínola Veiga e Dionne Barreto
Ingressos: R$ 25 e R$ 50, presencial; R$ 15, on-line
Mukunâmicos: Raízes Sonoras Ancestrais
Quando: Domingo, 13 de setembro
Horário: 17h
Atrações: Filêmon Cafezeiro e Liz Novais
Ingressos: R$ 20 e R$ 40, presencial; R$ 15, on-line
Onde: Teatro Gamboa
Teatro Faresi reúne drama espírita e humor neste fim de semana
O Teatro Faresi, em Amaralina, recebe duas atrações entre sexta, 11, e sábado, 12. O espetáculo espírita “Abigail, Paulo e Estêvão” leva ao palco a história dos personagens centrais da obra Paulo e Estêvão, psicografada por Chico Xavier e atribuída ao espírito Emmanuel. A montagem aborda conflitos religiosos, desigualdade, preconceito e os primeiros anos do cristianismo. Na sexta, o humor também ganha espaço com Raphael Ghanem, que apresenta duas sessões de “A Carne Só Cai no Prato do Vegano”, às 22h e 23h55.
SERVIÇO
Espetáculo Abigail, Paulo e Estêvão
Quando: Sexta, 11, e sábado, 12 de setembro
Horário: 19h
Ingressos: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada)
Vendas: Sympla
Espetáculo A Carne Só Cai no Prato do Vegano
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horários: 22h e 23h55
Exposições
Mundo Zira entra na última semana em Salvador
A exposição “Mundo Zira – Ziraldo Interativo” encerra sua temporada em Salvador neste domingo, 13, no Museu de Arte da Bahia (MAB). Com mais de 50 mil visitantes desde maio, a mostra reúne ambientes inspirados em obras como “O Menino Maluquinho”, “Flicts” e “A Turma do Pererê”, além de mesas digitais, realidade aumentada, cenários imersivos e uma instalação com a voz de Ziraldo. A entrada é gratuita.
SERVIÇO
O quê: Mundo Zira – Ziraldo Interativo
Período: Até domingo, 13 de setembro
Horário: De terça a domingo, das 10h às 18h
Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB), Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória
Ingressos: Gratuitos, com retirada pelo site do CCBB Salvador ou presencialmente no MAB
Observação: Crianças menores de cinco anos não precisam de ingresso
Informações: (71) 3117-6902
Museu aproxima o público das viagens de Aleixo Belov
A exposição Do Ártico ao Fundo do Mar, no Museu do Mar Aleixo Belov, reúne peças ligadas à Passagem Noroeste, exemplares da fauna marinha e recursos de realidade virtual. O público pode observar conchas e rochas da Antártica, aves marinhas, vértebras de elefante-marinho e uma barbatana de baleia-jubarte. A visita também oferece uma experiência com óculos de realidade virtual e acesso ao Submarino Imersivo.
SERVIÇO
Data: de terça-feira a domingo
Local: Museu do Mar Aleixo Belov, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador
Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia); crianças de até 5 anos não pagam. Experiência com óculos de realidade virtual: R$ 30 por pessoa, com acesso ao Submarino Imersivo
Bilheteria: Museu do Mar Aleixo Belov
Horário: das 10h às 17h
Mais informações: o ingresso de visitação ao museu não inclui a experiência com os óculos de realidade virtual