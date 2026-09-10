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AGENDA CULTURAL

Márcia Castro, Froid e JAM no MAM marcam o fim de semana

Festival da Primavera, espetáculos e atrações gratuitas completam a agenda em Salvador

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
| Atualizada em
Márcia Castro, Froid e Mundo Zira estão entre os destaques da agenda cultural.
Márcia Castro, Froid e Mundo Zira estão entre os destaques da agenda cultural. - Foto: Divulgação

De sexta, 11, a domingo, 13, a agenda cultural de Salvador reúne shows, rodas de samba, festas, espetáculos e exposições. Froid, Márcia Castro, Grupo Botequim e a JAM no MAM estão entre os destaques, ao lado da programação gratuita do Festival da Primavera. O roteiro inclui ainda encontros dedicados ao rap, à diversidade e à cultura afro-brasileira, além dos últimos dias da exposição Mundo Zira. Entre opções gratuitas e pagas, confira o que fazer em Salvador neste fim de semana.

Atenção: horários, valores, locais e demais informações podem ser alterados pelos organizadores.

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Música

Sexta-feita, 11 de setembro

Márcia Castro leva Roda de Samba Reggae à Barroquinha

Márcia Castro apresenta a Roda de Samba Reggae nesta sexta, 11, na Barroquinha, como parte do Festival da Primavera. No repertório, a cantora reúne samba-reggae, axé, reggae e MPB, com referências a nomes como Neguinho do Samba, Olodum, Araketu, Timbalada e Edson Gomes. O show acontece em um pranchão, a partir das 20h, e terá a estreia ao vivo de uma faixa do novo álbum da artista. A entrada é gratuita.

SERVIÇO
O quê: Roda de Samba Reggae
Atração: Márcia Castro
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horário: 20h
Onde: Ocupação Côro Comeu, Café-Teatro Nilda Spencer, Rua do Couro, Barroquinha
Ingressos: Gratuito

Grupo Botequim aquece celebração de 20 anos com roda de samba

Grupo Botequim realiza roda de samba no Santo Antônio Além do Carmo nesta sexta, 11
Grupo Botequim realiza roda de samba no Santo Antônio Além do Carmo nesta sexta, 11 - Foto: Divulgação

A um mês de completar 20 anos de trajetória, o Grupo Botequim realiza mais uma edição de sua tradicional roda de samba nesta sexta, 11, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. O repertório reúne obras de compositores de diferentes gerações do samba brasileiro. A casa abre às 20h, e a apresentação começa às 21h.

SERVIÇO
O quê: Roda de Samba de Setembro do Grupo Botequim
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horário: 21h, com abertura da casa às 20h
Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo
Ingressos: Vendas pelo Sympla

Froid apresenta novo formato de show em Salvador

Froid reúne sucessos da carreira em show no Pátio Ordem Terceira
Froid reúne sucessos da carreira em show no Pátio Ordem Terceira - Foto: : Divulgação

O rapper Froid se apresenta nesta sexta, 11, no Pátio Ordem Terceira, no Centro Histórico de Salvador. O artista leva ao palco um novo formato de show, com sucessos de diferentes momentos da carreira. A programação também terá atrações locais e DJs convidados.

SERVIÇO
O quê: Show de Froid
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horário: Abertura dos portões às 22h; apresentações a partir das 23h
Onde: Pátio Ordem Terceira, Ladeira da Ordem Terceira de São Francisco, 36, Centro Histórico
Classificação: 18 anos

Noite Afrolatina reúne ritmos negros, latinos e caribenhos

Os DJs KEU, DMT e Jöarlei Sants comandam a Noite Afrolatina nesta sexta, 11, na Ocupação Côro Comeu, na Barroquinha. A partir das 19h, a pista recebe ritmos como afrobeats, afro house, amapiano, dancehall, reggaeton, salsa, bachata, merengue, zouk, kizomba, soca, kuduro, rumba e cumbia.

SERVIÇO
O quê: Noite Afrolatina
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horário: 19h
Onde: Ocupação Côro Comeu, Rua do Couro, Barroquinha, no Café-Teatro Nilda Spencer
Atrações: DJs KEU, DMT e Jöarlei Sants

AKYCER leva Frequência Latina ao Jazz na Avenida

AKYCER encerra a programação do Jazz na Avenida com o set Frequência Latina
AKYCER encerra a programação do Jazz na Avenida com o set Frequência Latina - Foto: Priscila Marinho

A DJ, pesquisadora musical e produtora AKYCER encerra a programação do Jazz na Avenida na sexta, 11 de setembro. A partir das 22h, o set Frequência Latina reúne música latina e caribenha, reggaeton, afrobeat e afrodance. A noite começa às 19h, com Julio Caldas lançando o álbum Blues da Encruzilhada do Tempo, acompanhado por Gilmário Celso no baixo e Brian Knave na bateria. Às 21h, acontece a tradicional jam session.

SERVIÇO
Data: sexta, 11 de setembro
Horário: abertura às 18h; Julio Caldas às 19h; jam session às 21h; AKYCER às 22h
Local: Pontão de Cultura Jazz na Avenida, Avenida Simon Bolívar, 156, Armação/Boca do Rio
Ingressos: 1 kg de alimento ou contribuição por Pix
Mais informações: www.jazznaavenida.com | WhatsApp: (71) 99671-6117

Festa Identidade 071 abre espaço para a nova música autoral de Salvador

Cabine Records participa da terceira edição da Festa Identidade 071, nesta sexta, 11
Cabine Records participa da terceira edição da Festa Identidade 071, nesta sexta, 11 - Foto: Airi Assunção

A nova cena musical de Salvador ganha espaço na terceira edição da Festa Identidade 071. Criado pela Cabine Records, o evento reúne artistas independentes que desenvolvem trabalhos autorais e circulam por diferentes sonoridades. A proposta é aproximar músicos e público, estimular encontros e ampliar a visibilidade da produção contemporânea realizada na cidade. A programação contará com shows de Cabine Records, Alameda Saturno, Tazin, Angelo e Roque The Doc. Reizzy & Lacosta, Eliz e Riqz completam a noite com pocket shows. O encontro acontece na sexta, 11, a partir das 19h, na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho.

SERVIÇO
Data: sexta, 11/09
Horário: 19h
Local: Casa da Felicidade
Endereço: Rio Vermelho
Atrações: Cabine Records, Alameda Saturno, Angelo, Tazin + Pocket shows de Eliz, Reizzy & Lacosta e Riqz
Ingressos: R$ 25
Vendas: no local, no dia da festa

Verde Som no Pelô mistura forró, axé e samba no Centro Histórico

A banda 2 Baianos está entre as atrações do Verde Som no Pelô, nesta sexta, 11
A banda 2 Baianos está entre as atrações do Verde Som no Pelô, nesta sexta, 11 - Foto: Divulgação

Forró, axé, samba e outros ritmos baianos e nordestinos marcam o Verde Som no Pelô, nesta sexta, 11, no Largo Tereza Batista. Com entrada gratuita, o evento começa às 19h e reúne nove atrações, entre elas 2 Baianos, Jó Miranda, O Pretinho e Bambeia. A programação também propõe aproximar música e sustentabilidade no Centro Histórico de Salvador.

SERVIÇO
O quê: Verde Som no Pelô
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horário: 19h
Onde: Largo Tereza Batista, Pelourinho
Atrações: 2 Baianos (Juan e Ravena), Jó Miranda, O Pretinho, Bambeia, Nação Sol-Lá, Cabrueira, Diego Vieira, Fernando Ferraz e Tá na Fita
Ingressos: Gratuito

Sábado, 12 de setembro

JAM no MAM homenageia Hermeto Pascoal

Improvisação, música instrumental e ritmos brasileiros conduzem a próxima edição da JAM no MAM. Na véspera de completar um ano da morte de Hermeto Pascoal, a Geleia Solar revisita composições do músico alagoano em novos arranjos. A apresentação acontece no sábado, 12 de setembro, das 18h às 21h, no Solar do Unhão.

SERVIÇO
Data: sábado, 12 de setembro
Horário: das 18h às 21h
Local: Praça Maestro Letieres Leite, MAM-BA, Solar do Unhão
Ingressos: de R$ 5 a R$ 40; crianças de até 2 anos não pagam
Vendas: Sympla — https://linkme.bio/jamnomam
Classificação: livre

Terreiro de Crioulo celebra matrizes do samba em Salvador

Criado em Realengo, no Rio de Janeiro, o Terreiro de Crioulo retorna a Salvador neste sábado, 12, para uma roda dedicada ao samba de terreiro, ao partido-alto e às expressões culturais afro-brasileiras. Com mais de uma década de trajetória, o projeto promove o encontro entre gerações e reforça as conexões históricas e culturais entre Bahia e Rio de Janeiro.

SERVIÇO
O quê: Terreiro de Crioulo em Salvador
Quando: Sábado, 12 de setembro
Horário: A partir das 13h
Onde: Clube dos Fantoches, Salvador

Os Sungas levam repertório de verão ao Mahi Mahi

Os Sungas apresentam sucessos da carreira e músicas dos EPs “Minha Praia” e “Minha Praia 2”
Os Sungas apresentam sucessos da carreira e músicas dos EPs “Minha Praia” e “Minha Praia 2” - Foto: Divulgação

O Sambão dos Sungas retorna ao Mahi Mahi neste sábado, 12, a partir das 14h. Liderado por Linnoy, o grupo apresenta sucessos de sua trajetória e canções dos EPs “Minha Praia” e “Minha Praia 2”. O cantor Netto Araújo abre a programação.

SERVIÇO
O quê: Sambão dos Sungas
Atrações: Os Sungas e Netto Araújo
Quando: Sábado, 12 de setembro
Horário: 14h
Onde: Mahi Mahi
Ingressos: Vendas pela Ticketmaker

Domingo, 13 de setembro

Rap baiano ganha programação especial no Festival da Primavera

Ravi Lobo leva músicas dos álbuns “Shakespeare do Gueto I” e “Shakespeare do Gueto II” ao Festival da Primavera
Ravi Lobo leva músicas dos álbuns “Shakespeare do Gueto I” e “Shakespeare do Gueto II” ao Festival da Primavera - Foto: Isadora Pires

O Festival da Primavera abre espaço para diferentes gerações do hip hop de Salvador neste domingo, 13, a partir das 15h, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB). Com entrada gratuita, o encontro reúne Ravi Lobo, OQuadro, Mr. Armeng, Evylin, Brianny, Bruno Kroz e Creator Beats. Entre os destaques está Ravi Lobo, que leva ao palco músicas dos álbuns Shakespeare do Gueto I e Shakespeare do Gueto II. O evento também evidencia a produção de artistas, DJs, produtores, beatmakers e MCs que movimentam a cena na cidade. A curadoria e a produção executiva são da Audácia Black, produtora capitaneada por Mr. Armeng e dedicada, desde 2020, a projetos relacionados aos quatro elementos do hip hop.

SERVIÇO
Data: domingo, 13 de setembro
Horário: a partir das 15h
Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB)
Atrações: Ravi Lobo, OQuadro, Mr. Armeng, Evylin, Brianny, Bruno Kroz e Creator Beats
Entrada: gratuita

Circuito da Diversidade reúne música no Santo Antônio Além do Carmo

Circuito da Diversidade reúne diferentes expressões artísticas no Santo Antônio Além do Carmo
Circuito da Diversidade reúne diferentes expressões artísticas no Santo Antônio Além do Carmo - Foto: Genilson Coutinho

O Circuito da Diversidade ocupa o Santo Antônio Além do Carmo neste domingo, 13, com uma programação dedicada à música, à cultura e a diferentes expressões artísticas. A partir das 14h, o evento reúne Vixe Mainha, Grupo Botequim, Grupo Alfabeta, Bia Mathieu, Twyggi, Bagageryer Spielberg e Zaluma.

SERVIÇO
O quê: Circuito da Diversidade
Quando: Domingo, 13 de setembro
Horário: A partir das 14h
Onde: Santo Antônio Além do Carmo
Atrações: Vixe Mainha, Grupo Botequim, Grupo Alfabeta, Bia Mathieu, Twyggi, Bagageryer Spielberg e Zaluma

CULTURA

Grupo Ofá celebra tradições de matriz africana no MAM Bahia

Música, dança e saberes ancestrais conduzem o projeto Ofá no MAM, neste sábado, 12, e domingo, 13, no Museu de Arte Moderna da Bahia. A programação gratuita começa com oficinas de dança afro e atabaques, seguidas de uma conversa sobre a trajetória do grupo. No encerramento, o Grupo Ofá apresenta um show com participação especial da cantora Ilessi.

SERVIÇO
O quê: Ofá no MAM
Quando: Sábado, 12, e domingo, 13 de setembro
Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM Bahia)
Ingressos: Gratuito
Classificação: Livre

Em cartaz - Teatro

Auto da Compadecida volta aos palcos de Salvador

As aventuras de João Grilo e Chicó retornam ao palco do Teatro Módulo em uma nova temporada de Auto da Compadecida. As apresentações acontecem às sextas-feiras de setembro, sempre às 20h. A montagem combina humor, crítica social e situações criadas a partir das invenções, trapalhadas e golpes dos dois personagens.

SERVIÇO
Data: 11, 18 e 25 de setembro
Local: Teatro Módulo
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
Vendas: Sympla
Horário: 20h

Erê celebra 30 anos com temporada em Plataforma

Bando de Teatro Olodum celebra os 30 anos de “Erê” com temporada gratuita em Plataforma
Bando de Teatro Olodum celebra os 30 anos de “Erê” com temporada gratuita em Plataforma - Foto: Black Rec

O Bando de Teatro Olodum reúne veteranos e novos integrantes em uma temporada gratuita de Erê, no Centro Cultural Plataforma. Apresentada pela primeira vez em 1996, a montagem retorna aos palcos ao completar 30 anos. Com música, dança, performance e dramaturgia, o espetáculo denuncia a violência do racismo e defende a preservação das vidas negras. As sessões abertas ao público acontecem aos sábados, às 19h.

SERVIÇO
Data: sábados, até 26 de setembro
Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Bráz, s/n, Plataforma, Salvador
Ingressos: Gratuitos, com retirada na bilheteria até uma hora antes do espetáculo
Bilheteria: Centro Cultural Plataforma
Horário: Todo sábado, às 19h, para o público em geral
Mais informações: (71) 98873-7047

Mwana Erê ocupa os domingos de setembro

A Cia Suburbando de Teatro apresenta Mwana Erê nos quatro domingos de setembro, no Centro Cultural Plataforma. A entrada será pelo formato Pague Quanto Puder. A montagem aborda a violência contra crianças e adolescentes negros e discute racismo estrutural, homofobia, empoderamento feminino e direito à infância por meio do teatro, da música, da dança e do humor. Depois das apresentações, haverá bate-papo com o público.

SERVIÇO
Data: 13, 20 e 27 de setembro
Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Braz, s/n, Plataforma, Salvador
Ingressos: Pague Quanto Puder
Horário: 18h

“Você Jamais Saberá” transforma audição em jogo de poder

Bertrand Duarte e Alethea Novaes protagonizam o suspense psicológico “Você Jamais Saberá”
Bertrand Duarte e Alethea Novaes protagonizam o suspense psicológico “Você Jamais Saberá” - Foto: Bruno Concha

Bertrand Duarte e Alethea Novaes protagonizam um duelo psicológico em “Você Jamais Saberá”. Dirigido por Eduardo Cabus, o espetáculo acompanha o encontro entre uma jovem atriz em busca de uma oportunidade e um diretor consagrado que tenta recuperar o prestígio. O que deveria ser uma audição se transforma em um jogo de poder, ambição e manipulação, no qual as posições de vítima e algoz mudam a cada revelação.

SERVIÇO
Data: sextas e sábados, 11, 12, 18 e 19 de setembro
Horário: 19h30
Local: Espaço Cultural Eduardo Cabus, Campo Grande, em frente ao Wish Hotel da Bahia
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação: 14 anos
Mais informações: (71) 98276-2814, via WhatsApp

Marcelo Praddo apresenta cinco histórias reais em “Vou Te Contar!”

Marcelo Praddo interpreta cinco personagens inspirados em histórias reais no solo “Vou Te Contar!”
Marcelo Praddo interpreta cinco personagens inspirados em histórias reais no solo “Vou Te Contar!” - Foto: : Divulgação | Caio Lírio

Marcelo Praddo retorna ao palco do Teatro Módulo com o solo Vou Te Contar!, em cartaz aos sábados, 12, 19 e 26 de setembro. Protagonizada e dirigida pelo ator, a montagem reúne cinco histórias reais escritas pelo jornalista Christian Carvalho Cruz a partir de relatos publicados na coluna Trombadas. Com poucos elementos cênicos, Praddo interpreta Walace, Júlia, Diana Pequeno, Ceição e Wagnão, personagens cujas trajetórias abordam migração, identidade, gravidez na adolescência, envelhecimento da população trans, educação e o papel da arte.

SERVIÇO
Datas: sábados, 12, 19 e 26 de setembro
Horário: 19h
Local: Teatro Módulo
Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 36 (Clube Correio)
Vendas: Sympla
Classificação: 14 anos

Teatro Gamboa recebe ocupação sobre arte, luto e câncer

As atrizes Cristina Leifer e Christiane Spínola Veiga ocupam o Teatro Gamboa com uma programação que reúne debate, workshop e o espetáculo “Atrizes & Danço para minha mãe”, inspirado nas experiências de enfrentamento do luto e do câncer. As atividades acontecem de sexta, 11, a sábado, 12, com participação de convidados. No domingo, 13, o show “Mukunâmicos: Raízes Sonoras Ancestrais” encerra a semana com repertório ligado à musicalidade afro-brasileira.

SERVIÇO
Atrizes & Danço para minha mãe
Quando: Sexta, 11, às 19h; e sábado, 12, às 17h
Atrações: Cristina Leifer, Christiane Spínola Veiga e Dionne Barreto
Ingressos: R$ 25 e R$ 50, presencial; R$ 15, on-line
Mukunâmicos: Raízes Sonoras Ancestrais
Quando: Domingo, 13 de setembro
Horário: 17h
Atrações: Filêmon Cafezeiro e Liz Novais
Ingressos: R$ 20 e R$ 40, presencial; R$ 15, on-line
Onde: Teatro Gamboa

Teatro Faresi reúne drama espírita e humor neste fim de semana

O Teatro Faresi, em Amaralina, recebe duas atrações entre sexta, 11, e sábado, 12. O espetáculo espírita “Abigail, Paulo e Estêvão” leva ao palco a história dos personagens centrais da obra Paulo e Estêvão, psicografada por Chico Xavier e atribuída ao espírito Emmanuel. A montagem aborda conflitos religiosos, desigualdade, preconceito e os primeiros anos do cristianismo. Na sexta, o humor também ganha espaço com Raphael Ghanem, que apresenta duas sessões de “A Carne Só Cai no Prato do Vegano”, às 22h e 23h55.

SERVIÇO
Espetáculo Abigail, Paulo e Estêvão
Quando: Sexta, 11, e sábado, 12 de setembro
Horário: 19h
Ingressos: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada)
Vendas: Sympla

Espetáculo A Carne Só Cai no Prato do Vegano
Quando: Sexta, 11 de setembro
Horários: 22h e 23h55

Exposições

Mundo Zira entra na última semana em Salvador

A exposição “Mundo Zira – Ziraldo Interativo” encerra sua temporada em Salvador neste domingo, 13, no Museu de Arte da Bahia (MAB). Com mais de 50 mil visitantes desde maio, a mostra reúne ambientes inspirados em obras como “O Menino Maluquinho”, “Flicts” e “A Turma do Pererê”, além de mesas digitais, realidade aumentada, cenários imersivos e uma instalação com a voz de Ziraldo. A entrada é gratuita.

SERVIÇO
O quê: Mundo Zira – Ziraldo Interativo
Período: Até domingo, 13 de setembro
Horário: De terça a domingo, das 10h às 18h
Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB), Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória
Ingressos: Gratuitos, com retirada pelo site do CCBB Salvador ou presencialmente no MAB
Observação: Crianças menores de cinco anos não precisam de ingresso
Informações: (71) 3117-6902

Museu aproxima o público das viagens de Aleixo Belov

A exposição Do Ártico ao Fundo do Mar, no Museu do Mar Aleixo Belov, reúne peças ligadas à Passagem Noroeste, exemplares da fauna marinha e recursos de realidade virtual. O público pode observar conchas e rochas da Antártica, aves marinhas, vértebras de elefante-marinho e uma barbatana de baleia-jubarte. A visita também oferece uma experiência com óculos de realidade virtual e acesso ao Submarino Imersivo.

SERVIÇO
Data: de terça-feira a domingo
Local: Museu do Mar Aleixo Belov, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador
Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia); crianças de até 5 anos não pagam. Experiência com óculos de realidade virtual: R$ 30 por pessoa, com acesso ao Submarino Imersivo
Bilheteria: Museu do Mar Aleixo Belov
Horário: das 10h às 17h
Mais informações: o ingresso de visitação ao museu não inclui a experiência com os óculos de realidade virtual

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