Maria Menezes apresenta espetáculo de comédia em Cajazeiras

Maria Menezes - Foto: Divulgação

Nos dias 16 e 17 de novembro, o Teatro Boca de Brasa Cajazeiras receberá a atriz Maria Menezes com o espetáculo "Maria AO VIVO! (ou Mamãe Tá Aqui)". As apresentações acontecem no sábado, às 19h, e no domingo, às 17h, marcando a primeira vez que Maria leva a performance ao bairro, com muito humor e emoção.

No espetáculo, Maria explora temas cotidianos e pessoais, interagindo com a plateia e misturando humor e sensibilidade. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site da Sympla.

Leia mais:

>>> 14ª Jornada de Dança começa nesta quarta; veja programação

>>> ‘FLI - Festa Literária de Ilhéus’ transforma a Princesa do Sul da Bahia em centro de discussões culturais

>>> Yayá Massemba leva show ‘De Umbigo a Umbigo’ ao Pelô

Com encenação de João Sanches e texto construído numa parceria entre o diretor-dramaturgo e a própria atriz, Maria Menezes interpreta a si mesma e a diversas personagens, fazendo uma analogia entre as etapas mais importantes da sua vida e os ciclos da lavagem de roupa numa máquina de lavar.

Misturando comédia e lirismo, vida real e ficção, Maria expõe vivências pessoais e percepções da mulher contemporânea, aproveitando sua experiência de escuta e de interação com o público das ruas para tocar em temas como casamento, gravidez depois dos 40 e vida profissional.