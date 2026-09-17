Marina Lima, Melly e San Gennaro são destaques em Salvador

De sexta, 18, a domingo, 20, Salvador recebe shows, teatro, literatura, exposições e atrações gratuitas. Melly, Telo Borges, Renato Teixeira, Alexandre Leão e Tuzé de Abreu estão entre os destaques de uma programação que também reúne lançamentos, atividades infantis e artistas da cena baiana. Confira e escolha seu roteiro.

Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte o perfil oficial do evento ou do espaço.

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MÚSICA

SEXTA-FEIRA, 18

Riane lança o EP “Nascente” no Jazz na Avenida

A cantora, compositora e baixista Riane lança o EP “Nascente” no Jazz na Avenida - Foto: Divulgação

A cantora, compositora e baixista Riane apresenta nesta sexta, 18, pela primeira vez no Jazz na Avenida, o show de lançamento do EP “Nascente”. Natural de Cachoeira, a artista leva ao palco composições sobre pertencimento, identidade, universo feminino e conexão com o Recôncavo Baiano, além de clássicos do reggae produzido na região e na Jamaica. Riane estará acompanhada por Sidney Santos na bateria, Duda Brandão na guitarra e Juliano Oliveira no teclado. A noite termina com a tradicional sessão de improvisos da casa.

SERVIÇO

Data: 18 de setembro de 2026

Local: Pontão de Cultura Jazz na Avenida, Avenida Simon Bolívar, 156, Armação, Boca do Rio

Ingressos: 1 kg de alimento ou contribuição por Pix solidário

Horário: Abertura às 18h; show às 19h; sessão de improvisos às 21h

Mais informações: www.jazznaavenida.com | WhatsApp: (71) 99671-6117

Melly estreia show de novo álbum em Salvador

Melly estreia em Salvador o show do álbum “MAIS FORTE QUE A DÚVIDA” - Foto: Vitor Cipriano

Melly apresenta nesta sexta, 18, no Largo da Tieta, a estreia em Salvador do espetáculo de “MAIS FORTE QUE A DÚVIDA”, segundo álbum de estúdio da cantora. No palco, Melly combina música, performance e elementos visuais em um repertório com faixas como “Me Livra de Todo Mal”, “Ela Gosta de Menina” e “Mirante”. Lançado em maio, o disco reúne 14 canções, participações de Anitta, Léo Santana, Liniker e Luedji Luna e referências de pop, R&B, reggae, disco e afrobaianidade. A programação terá ainda discotecagem de DJ Belle e show de abertura de Sofia Pitta, às 20h, apresentando músicas de “Pureza Selvagem”, seu primeiro álbum, que transita pela MPB, pagodão, samba, arrocha e reggae.

SERVIÇO

Data: 18 de setembro de 2026

Local: Largo da Tieta, Salvador

Horário: 19h

Abertura: Sofia Pitta, às 20h

Emmerson Alves une música e crítica social em Cajazeiras

Emmerson Alves apresenta nesta sexta, 18, no Espaço Boca de Brasa Cajazeiras, o espetáculo “A Voz da Realidade”. Com canções autorais e releituras de obras de Chico César, Sandra de Sá e Chico Buarque, o cantor combina música, teatro e performance para abordar racismo, feminicídio, homofobia e valorização da diversidade. Acompanhado por Marcus Estrela, Renan Gomes, Marcus Nunes e Nino Santana, o artista também divide o palco com Gladys Pimenta, Roberto Rodrigues, Douglasso e a drag queen Cláudia.

SERVIÇO

Data: 18 de setembro de 2026

Local: Espaço Boca de Brasa Cajazeiras, Salvador

Ingressos: R$ 20, inteira; R$ 10, meia-entrada; R$ 10 e 1 kg de alimento não perecível, meia solidária

Vendas: Sympla

Horário: 19h30

Telo Borges canta sucessos de Lô Borges

Telo Borges revisita sucessos de Lô Borges no espetáculo “À Lô Borges” - Foto: Divulgação

Telo Borges apresenta o espetáculo “À Lô Borges” nesta sexta, 18, no Teatro Jorge Amado. Com a participação de Esquinas, o músico revisita grandes sucessos de Lô Borges e percorre uma obra que atravessou gerações, ajudou a renovar a MPB e projetou o Clube da Esquina como um dos movimentos mais importantes da música brasileira. A ligação de Telo com esse universo acrescenta intimidade ao repertório, em uma apresentação dedicada à memória e à herança musical construída pelos Borges em Minas Gerais.

SERVIÇO

Data: 18 de setembro de 2026

Local: Teatro Jorge Amado, Salvador

Vendas: Sympla

Horário: 20h

Mais informações: Esquinas Produções, (71) 99923-9255

SÁBADO, 19

Festa de San Gennaro homenageia Raul Seixas

Marcos Clement conduz homenagem a Raul Seixas na Festa de San Gennaro - Foto: /Agência A TARDE

O chamado “Toca Raul!” dará o tom da 7ª edição da Festa de San Gennaro neste sábado, 19, no Rio Vermelho. Gratuito, o evento reúne shows, teatro, performances artísticas e restaurantes de gastronomia italiana das 10h às 22h. Marcos Clement conduz a homenagem a Raul Seixas, enquanto Larissa Luz encerra a programação com o show “Rock in Gil”. Também participam Pedro Pondé, DJ Roger N’Roll, Bruna Barreto, Thathi, Lutte e Sylvia Patricia. Para o público infantil, a festa apresenta o espetáculo “Maria Vai com as Outras”.

SERVIÇO

Data: 19 de setembro de 2026

Local: Entorno da Rua Professora Almerinda Dutra, Rio Vermelho

Ingressos: Gratuito

Horário: Das 10h às 22h

Renato Teixeira e Alexandre Leão cantam no Pelourinho

Renato Teixeira revisita sucessos da carreira no Festival Pelourinho Cultural - Foto: Fábio Nunes

Renato Teixeira e Alexandre Leão se apresentam neste sábado, 19, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, dentro da programação do Festival Pelourinho Cultural. Aos 80 anos, Renato revisita sucessos como “Romaria”, “Tocando em Frente” e “Amanheceu, Peguei a Viola”, entre músicas e histórias de sua trajetória. Autor de canções gravadas por Ivete Sangalo e Maria Bethânia, Alexandre Leão completa a noite, que terá acesso gratuito e sujeito à lotação do espaço.

SERVIÇO

Data: 19 de setembro de 2026

Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Pelourinho

Ingressos: Gratuito

Horário: A partir das 19h

Rub A Dub Jamaica leva reggae e dancehall à Barroquinha

Ministereo Público comanda a seleção musical da festa Rub A Dub Jamaica - Foto: Pedro Soares

Os graves que marcaram a transição entre o roots reggae e o início do dancehall embalam a festa “Rub A Dub Jamaica”, nos dias 19 e 26 de setembro, no Coro Comeu, na Barroquinha. A partir das 20h, o Ministereo Público apresenta uma seleção musical inspirada no estilo que ganhou força na Jamaica entre o fim dos anos 1970 e meados da década de 1980. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

Data: 19 e 26 de setembro de 2026

Local: Coro Comeu, Rua do Coro, Barroquinha

Ingressos: Gratuito

Horário: A partir das 20h

DOMINGO, 20

Pipoca do MUDEI ocupa a orla na 5ª Volta no Parque

Foto: Bruno Concha

O MUDEIdeNOME leva a Pipoca do MUDEI à orla de Salvador neste domingo, 20. Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord seguem no pranchão com repertório formado por clássicos da música baiana, sucessos de diferentes carnavais e canções dos integrantes do grupo. A concentração será atrás do Centro de Convenções de Salvador. O percurso passa pelo Parque dos Ventos e retorna ao ponto de partida. A atividade faz parte do Festival da Primavera.

SERVIÇO

Data: 20 de setembro de 2026

Local: Orla do Parque dos Ventos, Boca do Rio

Concentração: Atrás do Centro de Convenções de Salvador

Ingressos: Gratuito

Horário: 11h

Tuzé de Abreu apresenta 31 canções no Gamboa

Tuzé de Abreu retorna ao Teatro Gamboa neste domingo, 20, com o show “Pupurriaçu”. Flautista e saxofonista dos Doces Bárbaros, o cantor, compositor e multi-instrumentista revisita sua trajetória em uma sequência de 31 canções autorais executadas sem interrupção. Com composições gravadas por Elza Soares, Gal Costa e Caetano Veloso, Tuzé também relembra as conexões construídas com nomes como João Gilberto e Walter Smetak.

SERVIÇO

Data: 20 de setembro de 2026

Local: Teatro Gamboa

Ingressos: R$ 20 e R$ 40, presencial; R$ 15, transmissão virtual

Horário: 17h

Marina Lima leva sucessos e novo álbum à Concha

Marina Lima apresenta sucessos da carreira e músicas do álbum “Ópera Grunkie” - Foto: Divulgação

Marina Lima retorna à Concha Acústica neste domingo, 20, com a turnê “Marina Lima 70”, criada para celebrar suas sete décadas de vida e trajetória artística. Aos 71 anos, a cantora apresenta sucessos como “Fullgás”, “À Francesa” e “Uma Noite e Meia”, ao lado de faixas de “Ópera Grunkie”, álbum lançado em março com músicas inéditas e parcerias com Laura Diaz, Ana Frango Elétrico e Adriana Calcanhotto. A apresentação faz parte do projeto Concha Para Todos e marca uma nova passagem da artista por Salvador, cidade com a qual mantém uma relação desde o início da carreira.

SERVIÇO

Data: 20 de setembro de 2026

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Avenida Alberto Pinto, 11, Campo Grande

Ingressos: R$ 120, inteira, 3º lote; meia-entrada esgotada

Vendas: Bilheteria do Teatro Castro Alves

Horário: 19h

TEATRO

SEXTA-FEIRA, 18

“E Por Que Não?” destaca o protagonismo PCD

A escritora e dançarina Adiane Pita protagoniza o espetáculo “E Por Que Não?” - Foto: Divulgação

Inspirado no livro lançado por Adiane Pita em 2023, o espetáculo solo “E Por Que Não?” será apresentado nesta sexta, 18, no Espaço Xisto Bahia. A montagem leva ao palco a trajetória da escritora e dançarina baiana, marcada pela poliomielite e pela luta contra o preconceito, para abordar inclusão e protagonismo de pessoas com deficiência no Teatro Preto da Bahia. Dirigida por Antônio Soares, a sessão única integra o Setembro Verde 2026, terá bate-papo com Adiane e contará com intérprete de Libras, audiodescrição e acesso facilitado para PCDs.

SERVIÇO

Data: 18 de setembro de 2026

Local: Espaço Xisto Bahia, Barris

Ingressos: R$ 20, valor social de meia-entrada para todos

Vendas: Instagram e bilheteria do Espaço Xisto Bahia

Bilheteria: De segunda a sexta-feira, das 15h às 17h; no dia da apresentação, das 17h às 19h

Horário: 19h





“Niara e o Rio-Tempo” une histórias, dança e música

“Niara e o Rio-Tempo” chega ao palco do Teatro Gamboa nesta sexta, 18, com uma narrativa que reúne contação de histórias, dança e música. Na aventura, a personagem atravessa uma fenda entre tempos e encontra seres ancestrais, memórias e paisagens marcadas pela exploração da natureza. Voltado para crianças e adultos, o espetáculo aproxima a infância dos saberes ancestrais e propõe uma reflexão sobre o cuidado com o planeta.

SERVIÇO

Data: 18 de setembro de 2026

Local: Teatro Gamboa

Ingressos: R$ 15 e R$ 30, presencial; R$ 15, transmissão virtual

Horário: 19h

SÁBADO, 19

“Armengue” comemora três anos de comédia

Têco Aziz comemora três anos do espetáculo “Armengue” no Teatro Gamboa - Foto: Fabio Lacerda

Os comediantes Fábio Lacerda, Têco Aziz e Victor Fadigas comemoram três anos do espetáculo “Armengue” neste sábado, 19, no Teatro Gamboa. A apresentação reúne convidados da cena da comédia em uma tarde de histórias, observações e piadas sobre situações do cotidiano.

SERVIÇO

Data: 19 de setembro de 2026

Local: Teatro Gamboa

Ingressos: R$ 10 e R$ 20, presencial; R$ 15, transmissão virtual

Horário: 16h30

Matheus Buente volta a Salvador com “O Problema É Theu”

Matheus Buente apresenta o solo “O Problema É Theu” no Teatro Faresi - Foto: Marcos Musse

Matheus Buente retorna ao Teatro Faresi neste sábado, 19, e domingo, 20, com o solo “O Problema É Theu”. Professor de História e humorista, o baiano parte de situações do cotidiano, referências sociais e acontecimentos históricos para construir reflexões bem-humoradas sobre comportamentos, costumes e contradições da vida. As apresentações marcam o reencontro do artista com o público de Salvador após uma temporada por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Curitiba e Florianópolis.

SERVIÇO

Data: 19 e 20 de setembro de 2026

Local: Teatro Faresi, Salvador

Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Faresi

Horário: Sábado, às 19h; domingo, às 18h

Classificação: 14 anos

EM CARTAZ

TEATRO

SEXTA-FEIRA, 18

“Auto da Compadecida” volta aos palcos de Salvador

João Grilo e Chicó retornam aos palcos de Salvador em “Auto da Compadecida” - Foto: divulgação

As aventuras de João Grilo e Chicó retornam ao palco do Teatro Módulo em uma nova temporada de “Auto da Compadecida”. As apresentações acontecem às sextas-feiras de setembro, sempre às 20h. A montagem combina humor, crítica social e situações criadas a partir das invenções, trapalhadas e golpes dos dois personagens.

SERVIÇO

Data: 18 e 25 de setembro de 2026

Local: Teatro Módulo

Ingressos: R$ 80, inteira; R$ 40, meia-entrada

Vendas: Sympla

Horário: 20h

“ELEGBAPHO” transforma conquistas negras em espetáculo-festa

Nando Zâmbia celebra 25 anos de carreira com o espetáculo “ELEGBAPHO” - Foto: Adeloyá Mojubará

Nando Zâmbia estreia nesta sexta, 18, no Espaço Cultural da Barroquinha, a temporada de “ELEGBAPHO – Território Afrocênico de Celebração Negra”, solo que marca seus 25 anos de carreira. Inspirada em Exu Elegbara, a montagem parte do Teatro Preto de Candomblé para refletir sobre a importância de reconhecer e celebrar conquistas coletivas e individuais. Com dramaturgia, atuação e direção do próprio artista, a obra reúne teatro, música, dança, humor, improvisação, vídeos e projeções, além das vozes de artistas que representam personalidades negras, figuras históricas e divindades do Candomblé.

SERVIÇO

Data: 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro; 1º, 2 e 3 de outubro de 2026

Local: Espaço Cultural da Barroquinha

Ingressos: R$ 40, inteira; R$ 20, meia-entrada

Vendas: Sympla

Horário: 18h

Mais informações: Instagram @zambianando

“Você Jamais Saberá” transforma audição em jogo de poder

Bertrand Duarte e Alethea Novaes protagonizam um duelo psicológico em “Você Jamais Saberá”. Dirigido por Eduardo Cabus, o espetáculo acompanha o encontro entre uma jovem atriz em busca de uma oportunidade e um diretor consagrado que tenta recuperar o prestígio. O que deveria ser uma audição se transforma em um jogo de poder, ambição e manipulação, no qual as posições de vítima e algoz mudam a cada revelação.

SERVIÇO

Data: 18 e 19 de setembro de 2026

Local: Espaço Cultural Eduardo Cabus, Campo Grande, em frente ao Wish Hotel da Bahia

Ingressos: R$ 60, inteira; R$ 30, meia-entrada

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Horário: 19h30

Classificação: 14 anos

Mais informações: WhatsApp: (71) 98276-2814

SÁBADO, 19

Bando de Teatro Olodum revisita “Erê” três décadas após estreia

Trinta anos após a primeira montagem, “Erê” segue em temporada gratuita no Centro Cultural Plataforma, com apresentações nos sábados, 19 e 26. O Bando de Teatro Olodum coloca veteranos e novos integrantes em cena para abordar a violência do racismo e a defesa das vidas negras por meio da música, da dança, da performance e da dramaturgia. As sessões começam às 19h.

SERVIÇO

Data: Sábados, até 26 de setembro de 2026

Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Bráz, s/n, Plataforma, Salvador

Ingressos: Gratuito, com retirada na bilheteria até uma hora antes do espetáculo

Bilheteria: Centro Cultural Plataforma

Horário: Aos sábados, às 19h

Mais informações: (71) 98873-7047

Marcelo Praddo apresenta cinco histórias reais em “Vou Te Contar!”

Marcelo Praddo interpreta cinco personagens no solo “Vou Te Contar!” - Foto: Caio Lírio

Marcelo Praddo segue em cartaz no Teatro Módulo nos sábados, 19 e 26 de setembro, com o solo “Vou Te Contar!”. Protagonizada e dirigida pelo ator, a montagem reúne cinco histórias reais escritas pelo jornalista Christian Carvalho Cruz a partir de relatos publicados na coluna “Trombadas”. Com poucos elementos cênicos, Praddo interpreta Walace, Júlia, Diana Pequeno, Ceição e Wagnão, personagens cujas trajetórias abordam migração, identidade, gravidez na adolescência, envelhecimento da população trans, educação e o papel da arte.

SERVIÇO

Data: 19 e 26 de setembro de 2026

Local: Teatro Módulo

Ingressos: R$ 60, inteira; R$ 30, meia-entrada; R$ 36, Clube Correio

Vendas: Sympla

Horário: 19h

Classificação: 14 anos

DOMINGO, 20

“Mwana Erê” ocupa os domingos de setembro

Bando de Teatro Olodum revisita “Erê” três décadas após a estreia do espetáculo - Foto: Black Rec

A Cia Suburbando de Teatro apresenta “Mwana Erê” nos domingos, 20 e 27, no Centro Cultural Plataforma. A montagem aborda a violência contra crianças e adolescentes negros e discute racismo estrutural, homofobia, empoderamento feminino e direito à infância por meio do teatro, da música, da dança e do humor. Depois das apresentações, haverá bate-papo com o público, e a entrada será pelo formato Pague Quanto Puder.

SERVIÇO

Data: 20 e 27 de setembro de 2026

Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Braz, s/n, Plataforma, Salvador

Ingressos: Pague Quanto Puder

Horário: 18h

EXPOSIÇÕES

SEXTA-FEIRA, 18

Exposição une acervo marítimo e realidade virtual

Museu do Mar Aleixo Belov apresenta a exposição “Do Ártico ao Fundo do Mar” - Foto: Divulgação

Conchas e rochas da Antártica, aves marinhas, vértebras de elefante-marinho e uma barbatana de baleia-jubarte fazem parte de “Do Ártico ao Fundo do Mar”, no Museu do Mar Aleixo Belov. A mostra também apresenta peças relacionadas à Passagem Noroeste e oferece uma experiência com óculos de realidade virtual, além do acesso ao Submarino Imersivo.

SERVIÇO

Data: De terça-feira a domingo

Local: Museu do Mar Aleixo Belov, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Ingressos: R$ 30, inteira; R$ 15, meia-entrada; crianças de até 5 anos não pagam. Experiência com óculos de realidade virtual: R$ 30 por pessoa, com acesso ao Submarino Imersivo

Bilheteria: Museu do Mar Aleixo Belov

Horário: Das 10h às 17h

Mais informações: O ingresso de visitação ao museu não inclui a experiência com os óculos de realidade virtual

África de 1900 ganha projeção em 3D na Casa Rosa

Sessão na Casa Rosa apresenta fotografias da África produzidas há mais de um século - Foto: DANIELA MOREAU

A Casa Rosa apresenta nesta sexta, 18, a sessão “África em 3D: Fotografias Estereoscópicas c.1900”, com 40 imagens produzidas no continente africano há mais de um século e restauradas para visualização tridimensional. Com óculos de lentes coloridas, o público poderá observar registros de pessoas, cidades, paisagens, conflitos e episódios ligados à ocupação colonial europeia. A exibição terá comentários da pesquisadora e curadora Daniela Moreau, que investiga a coleção desde 2016.

SERVIÇO

Data: 18 de setembro de 2026

Local: Teatro Cambará da Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho

Ingressos: Gratuito, sujeito à capacidade do espaço

Horário: 19h

Classificação: Livre

LITERATURA

SÁBADO, 19

Suzane Lopes lança livro sobre emoções na infância

A escritora, ilustradora e designer Suzane Lopes lança neste sábado, 19, no Cine Glauber Rocha, o livro “Não Sei Explicar”, seu segundo título como autora. Publicada pela Editora Mostarda e ilustrada pela pernambucana Paula de Aguiar, a obra parte de experiências da infância para abordar sentimentos que nem sempre encontram palavras, propondo um diálogo com crianças, famílias e educadores sobre acolhimento, escuta e saúde emocional. O encontro terá mediação de Marcos Cajé. Suzane também ilustrou “Óculos de Cor: Ver e Não Enxergar”, vencedor do Prêmio Jabuti 2023 na categoria Literatura Infantojuvenil.

SERVIÇO

Data: 19 de setembro de 2026

Local: Cine Glauber Rocha, Salvador

Horário: 15h

OUTROS

SEXTA-FEIRA, 18

Saúde, arte e esporte movimentam Barris e Paralela

As lojas da Ferreira Costa nos Barris e na Avenida Paralela recebem, nesta sexta, 18, e no sábado, 19, uma programação gratuita para diferentes públicos. Na Paralela, a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher oferece exames preventivos e mamografias na sexta, das 8h às 17h, com vagas limitadas, enquanto o Castramóvel realiza atendimento exclusivo para gatos. No sábado, às 9h, o Circuito Infantil de Bike promove atividades sobre regras de trânsito e comportamento dos ciclistas. Nos Barris, haverá Oficina de Artes Plásticas, às 10h30, e uma etapa do Circuito Baiano de Xadrez, das 14h às 18h.

SERVIÇO

Data: 18 e 19 de setembro de 2026

Local: Ferreira Costa, unidades da Avenida Paralela e dos Barris

Ingressos: Gratuito

Horário: Sexta, das 8h às 17h, Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, e Castramóvel, na Paralela; sábado, às 9h, Circuito Infantil de Bike, na Paralela; às 10h30, Oficina de Artes Plásticas, e das 14h às 18h, Circuito Baiano de Xadrez, nos Barris

Documentos: RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência, com cópias, para atendimento na Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher