Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROJETO

Memorial de Raul Seixas avança e pode ganhar dois projetos diferentes, diz secretária

Espaço de Raul Seixas pode se tornar nova atração cultural de Salvador

Agatha Victoria e Edvaldo Sales

Por Agatha Victoria e Edvaldo Sales

17/09/2025 - 16:46 h | Atualizada em 17/09/2025 - 22:11
Novidade aponta para exposição 'O Baú do Raul' ou uma mostra inédita.
Novidade aponta para exposição 'O Baú do Raul' ou uma mostra inédita. -

Com o intuito de ampliar os recursos culturais da capital baiana, foi realizado nesta quarta-feira, 17, o I Painel Viva Cultura Salvador. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, falou sobre novidades envolvendo o esperado memorial de Raul Seixas.

A gestora disse que Salvador deve receber a megaexposição 'O Baú do Raul', que esteve em cartaz em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. De acordo com Ana Paula, a mostra é grande e exige um espaço diferenciado.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Tenho conversado com a família. Queremos trazer uma exposição para cá, mas ela é muito grande e exige um espaço de pelo menos 1.500 metros quadrados, com características específicas”, destacou a secretária.

Segundo Ana Paula, o projeto ainda está em construção e em busca de parceiros. “A própria família quer trazer o Baú do Raul para cá. Estamos buscando, não só parceiros, como também prédios adequados. Ontem participei de mais uma reunião”, afirmou.

Leia Também:

Empresas poderão transformar impostos em apoio à cultura em Salvador
Fernando Guerreiro critica divisão no Carnaval de Salvador: "Maluquice"
Exposição gratuita celebra 50 anos do Bloco Alvorada em Salvador

Salvador também pode ter exposição própria

Para além da exposição já vista em São Paulo, a capital baiana pode ter uma mostra exclusiva e 'bem baiana' sobre o 'Maluco Beleza'. Ela explicou que o parceiro interessado no projeto é a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), que atua ativamente na área da cultura.

“A OEI vai avançar com o projeto. Se der certo, vamos apresentar e realizar a exposição. A gente só não entende bem o tempo, se vai ser exatamente essa exposição [de São Paulo], ou se vai fazer uma outra exposição com um olhar bem baiano, a família está interessada a gente também", revelou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

raul seixas Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Novidade aponta para exposição 'O Baú do Raul' ou uma mostra inédita.
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Novidade aponta para exposição 'O Baú do Raul' ou uma mostra inédita.
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Novidade aponta para exposição 'O Baú do Raul' ou uma mostra inédita.
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Novidade aponta para exposição 'O Baú do Raul' ou uma mostra inédita.
Play

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

x