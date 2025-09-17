Memorial de Raul Seixas avança e pode ganhar dois projetos diferentes, diz secretária

Novidade aponta para exposição 'O Baú do Raul' ou uma mostra inédita. - Foto: Divulgação

Com o intuito de ampliar os recursos culturais da capital baiana, foi realizado nesta quarta-feira, 17, o I Painel Viva Cultura Salvador. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, falou sobre novidades envolvendo o esperado memorial de Raul Seixas.

A gestora disse que Salvador deve receber a megaexposição 'O Baú do Raul', que esteve em cartaz em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. De acordo com Ana Paula, a mostra é grande e exige um espaço diferenciado.

“Tenho conversado com a família. Queremos trazer uma exposição para cá, mas ela é muito grande e exige um espaço de pelo menos 1.500 metros quadrados, com características específicas”, destacou a secretária.

Segundo Ana Paula, o projeto ainda está em construção e em busca de parceiros. “A própria família quer trazer o Baú do Raul para cá. Estamos buscando, não só parceiros, como também prédios adequados. Ontem participei de mais uma reunião”, afirmou.

Salvador também pode ter exposição própria

Para além da exposição já vista em São Paulo, a capital baiana pode ter uma mostra exclusiva e 'bem baiana' sobre o 'Maluco Beleza'. Ela explicou que o parceiro interessado no projeto é a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), que atua ativamente na área da cultura.

“A OEI vai avançar com o projeto. Se der certo, vamos apresentar e realizar a exposição. A gente só não entende bem o tempo, se vai ser exatamente essa exposição [de São Paulo], ou se vai fazer uma outra exposição com um olhar bem baiano, a família está interessada a gente também", revelou.