PROJETO
Memorial de Raul Seixas avança e pode ganhar dois projetos diferentes, diz secretária
Espaço de Raul Seixas pode se tornar nova atração cultural de Salvador
Por Agatha Victoria e Edvaldo Sales
Com o intuito de ampliar os recursos culturais da capital baiana, foi realizado nesta quarta-feira, 17, o I Painel Viva Cultura Salvador. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, falou sobre novidades envolvendo o esperado memorial de Raul Seixas.
A gestora disse que Salvador deve receber a megaexposição 'O Baú do Raul', que esteve em cartaz em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. De acordo com Ana Paula, a mostra é grande e exige um espaço diferenciado.
“Tenho conversado com a família. Queremos trazer uma exposição para cá, mas ela é muito grande e exige um espaço de pelo menos 1.500 metros quadrados, com características específicas”, destacou a secretária.
Segundo Ana Paula, o projeto ainda está em construção e em busca de parceiros. “A própria família quer trazer o Baú do Raul para cá. Estamos buscando, não só parceiros, como também prédios adequados. Ontem participei de mais uma reunião”, afirmou.
Leia Também:
Salvador também pode ter exposição própria
Para além da exposição já vista em São Paulo, a capital baiana pode ter uma mostra exclusiva e 'bem baiana' sobre o 'Maluco Beleza'. Ela explicou que o parceiro interessado no projeto é a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), que atua ativamente na área da cultura.
“A OEI vai avançar com o projeto. Se der certo, vamos apresentar e realizar a exposição. A gente só não entende bem o tempo, se vai ser exatamente essa exposição [de São Paulo], ou se vai fazer uma outra exposição com um olhar bem baiano, a família está interessada a gente também", revelou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes