Michael Jackson: 66 anos de trajetória do Rei do Pop

Nesta quinta-feira, 29 de agosto, Michael Jackson, o "Rei do Pop", completaria 66 anos se estivesse vivo. Há 15 anos, o mundo se despediu do astro, que faleceu aos 50 anos. Michael foi um dos maiores ícones da música, com sucessos que atravessaram gerações.

Carreira e Sucessos

Michael começou sua carreira ainda criança com o grupo The Jackson 5, ao lado dos irmãos. Ele logo se destacou e iniciou uma carreira solo, lançando hits que marcaram a música pop, como "Billie Jean", "Thriller", "Beat It" e "Smooth Criminal". O álbum "Thriller" se tornou o mais vendido de todos os tempos.

Além da música, Michael era conhecido por suas danças inovadoras, como o famoso "moonwalk". Ele se tornou um dos artistas mais premiados da história, conquistando fãs em todo o mundo.

Vida Pessoal e Polêmicas

Apesar do sucesso, Michael teve uma infância difícil. Em uma entrevista famosa com Oprah Winfrey, ele contou sobre o relacionamento complicado com seu pai, Joe Jackson, que era rigoroso e abusivo.

Michael também enfrentou rumores sobre sua aparência, especialmente sobre o clareamento de sua pele. Ele revelou que tinha vitiligo, uma doença que causa a perda de pigmentação na pele. Para lidar com as manchas, ele usava maquiagem e as famosas luvas que se tornaram sua marca registrada.

A Morte de Michael Jackson

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, por overdose de medicamentos, incluindo o anestésico Propofol. Seu médico, Conrad Murray, foi condenado por homicídio culposo, acusado de administrar os medicamentos que levaram à morte do cantor.

Mesmo após sua morte, a música de Michael Jackson continua presente em filmes, séries e eventos pelo mundo, mantendo vivo o legado do eterno Rei do Pop.