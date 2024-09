Salvador terá exposição inspirada na Revolta dos Malês

Casa das Histórias de Salvador - Foto: Ascom | Secult

A Casa das Histórias de Salvador receberá, a partir de 4 de novembro, o ‘Ecos Malês’, exposição inspirada na Revolta dos Malês, de 1835, considerada o maior levante protagonizado por negros escravizados do país. A curadoria será de João Victor Guimarães e co-curadoria de Mirella Ferreira.

Leia também:

>> Projeto Agô Bahia: um estímulo ao afroturismo em terreiros

>> "A Revolta dos Búzios precisa ser conhecida", diz diretor de doc

>> História viva: 189 anos da Revolta dos Malês

A exposição, que ficará no quarto andar do equipamento cultural, que fica localizado no Comércio, irá destacar a contemporaneidade dos pilares filosóficos, estratégicos e poéticos presentes neste movimento, articulado, em sua maioria, por negros islamizados.

“Pensar numa revolta também é pensar em trazer para o centro uma imagem e debate com pilares políticos, econômicos e filosóficos que não estão no centro do poder ou da visibilidade. Nesse sentido, teremos na exposição um núcleo chamado ‘Ruas da Revolta’, inspirado na proposta da CHS de trazer lugares importantes para a cidade de Salvador. No nosso caso, traremos pontos onde a revolta se desdobrou. Essa é uma ideia que vem da proposta do equipamento. São aproximações e elos que se retroalimentam e adquirem outros sentidos”, pontuou Guimarães.

Para Mirella Ferreira, a exposição dará a oportunidade de se caminhar por vestígios contemporâneos inspirados na herança histórica trazida pelo levante. “Esses ecos proporcionarão reflexões sobre as obras que fundamentam o pensamento intelectual dos artistas contemporâneos e os núcleos que sustentam a construção do pensamento expográfico: Ruas da Revolta, Encontrar e Inventar. Núcleos que narram uma história por meio de uma dança de encontro entre os visitantes e os ecos malês”, disse.