Ministra da Cultura vem a Bahia para desfilar no cortejo multicultural

Encontro ainda conta com show de Márcia Castro - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

A ministra da Cultura,Margareth Menezes, desembarca em Salvador neste sábado, 6, quando participa do cortejo multicultural juntamente com outros integrantes da pasta. O evento percorre as ruas do Rio Vermelho, saindo da Casa de Yemanjá, em direção à Casa Rosa, localizada na Praça Cristovão Colombo, situada no bairro, às 15h.

A iniciativa celebra os 20 anos da política nacional da Cultura Viva. O cortejo multicultural reúne lideranças e agentes comunitários do país. Na ocasião, os presentes vão debater a efetividade e aplicabilidade da lei federal voltada para os agentes culturais.

Leia também

>> Governo Jerônimo atrai 30 ministros a Bahia em um ano e meio

Para hoje, está prevista na programação de encerramento a apresentação artística de grupos culturais e o show da cantora Márcia Castro.

Encontro Cultura Viva 20 anos

Na sexta, houve apresentação de “Tambores e Maracás”, da mestra indígena Nádia Tupinambá. Em seguida, os presentes puderam participar de uma mesa de debates a partir do eixo “Reflexão”, que tratou das políticas de base comunitária na cultura. A mesa contou com a mediação de Leandro Anton, do Ministério da Cultura, reunindo convidados como Alexandre Santini, Ana María Elosua (Ibercultura Viva – Chile), Deborah Rebello Lima (Consórcio Universitário/UFPR) e Wertemberg Nunes.

Durante à tarde, os debates tiveram como eixo “Futuro”, que analisou as potencialidades e desafios do Programa Nacional Cultura Viva em face dos atuais marcos legais e institucionais da cultura.

A mediação ficou a cargo de Luiz Augusto Rodrigues (Consórcio Universitário/UFF), com participação de Alice Monteiro Lima, Bruno Monteiro (Fórum dos Secretários Estaduais), presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM) de Salvador, Fernando Guerreiro (Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados), deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Márcia Rollemberg (SCDC/MinC).