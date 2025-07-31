Modernismo baiano em foco: exposição celebra Riolan Coutinho com curadoria de Bel Borba

Else Coutinho, Murilo Ribeiro, Bel Borba e Elisabeth Roters também marcam presença na mostra - Foto: Divulgação

Com o objetivo de celebrar os 103 anos do Movimento Modernista e prestar uma homenagem póstuma ao artista baiano Riolan Coutinho (1932 – 1994), a CAIXA Cultural Salvador apresenta a exposição Ode ao modernismo: uma homenagem ao mestre Riolan Coutinho.

Em cartaz desde o dia 23 último, a mostra reúne cerca de 40 obras de Riolan Coutinho, entre pinturas, esculturas e desenhos que atravessam diferentes estilos e técnicas. Os trabalhos revelam a pluralidade das linguagens modernistas e o legado deixado por esse criador fundamental para a arte nacional.

Além das obras do homenageado, a exposição conta com trabalhos inéditos de Bel Borba, Murilo Ribeiro, Else Coutinho e Elisabeth Roters. As criações se distanciam das convenções estéticas tradicionais e exploram cores vibrantes, formas abstratas e novos materiais, em sintonia com os princípios da arte moderna: liberdade, experimentação e ruptura com o passado.

Curadoria

O artista visual Bel Borba, além de participar com obras autorais, também assina a curadoria da mostra, que inclui ainda livros, publicações e materiais biográficos dos participantes. “Eu não sou curador, eu estou curador. Para mim, estar curador, para quem não é curador, é um imenso desafio. Mas fico muito tranquilo porque, qualquer que seja o desafio, é a minha praia”, comenta Bel.

“Os quatro colegas com os quais estou expondo, estamos nessa praia há quase 50 anos ou mais. Então é sugerir a quem aceita, conduzir quem aceita ser conduzido e deixar à vontade quem quer estar à vontade”, acrescenta.

Ainda segundo Borba, a proposta de realizar a homenagem nasceu de forma natural. “Eu apenas sugeri que fizéssemos uma homenagem a Riolan Coutinho, aos 150 anos da arte moderna no planeta e aos 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil. E foi unânime, todos toparam de primeira. E eu fiquei de cavalheiro, ainda que na condição de curador, para que cada um fizesse exatamente o que quisesse. Não há nada mais modernista do que isso: esse cavalheirismo de deixar que cada um crie livremente”.

Homenagem ao mestre

Obra de Murilo Ribeiro | Foto: Divulgação

Entre os convidados está Murilo Ribeiro, que celebrou a oportunidade de reencontrar amigos e reverenciar um mestre. O artista relembra que conheceu Riolan Coutinho em 1975, na Escola de Belas Artes da Ufba. “Minha primeira aula foi com o professor Riolan. Logo tivemos uma grande empatia e, com o tempo, nos tornamos amigos. Riolan, além da maestria no desenho, era sensível e tinha a capacidade de perceber, com perspicácia, o caminho e o dom de cada um de seus alunos. Era um verdadeiro mestre no sentido mais amplo da palavra”.

Sobre sua própria produção, Murilo destaca. “Considero que minhas composições, soluções plásticas e até temáticas são fortemente influenciadas pelos modernos. Uso vários materiais, principalmente nas pesquisas e esculturas, que faço em argila. Já na pintura, sigo os mestres antigos, com a tradicional técnica à óleo. Curiosamente, Riolan foi dos primeiros a adotar a tinta acrílica em suas pinturas”.

O artista explica que expor uma série de trabalhos é uma experiência prazerosa, mas também desafiadora. Ainda assim, ele não esconde a empolgação em integrar o projeto. “Nesta mostra, há a alegria de homenagear um professor e amigo, e de participar com amigos queridos de mais de cinquenta anos”, afirma.

Vale ressaltar que a mostra tem entrada gratuita e é aberta a todos os públicos. Bel Borba reforça o convite ao público. “Eu recomendo que vocês assistam à nossa exposição, leiam os textos, as frases, observem cada obra e depois tirem suas próprias conclusões”.

O projeto conta com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal. Após a temporada em Salvador, a exposição segue para a CAIXA Cultural São Paulo, onde estará em cartaz a partir de maio de 2026.

“Ode ao modernismo: uma homenagem ao mestre Riolan Coutinho” / Até 31 de agosto / CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes 57, Centro) / Visitação: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h30

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.