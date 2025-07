Morre José Augusto Burity, ex-diretor do TCA e da Funceb

José Augusto Burity enfrentou uma batalha contra a doença - Foto: Divulgação

Morreu, na última quarta-feira, 9, José Augusto Burity, ex-diretor do Teatro Castro Alves (TCA) e ex-presidente da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, o profissional enfrentava uma batalha contra um câncer, que acabou evoluindo rapidamente.

Em 1977, ele assumiu a direção do TCA, juntamente com Theodomiro Queiroz, durante o governo de Roberto Santos. Atuou como diretor administrativo e foi confirmado no cargo em 1979 na segunda gestão do governador Antônio Carlos Magalhães (ACM).

Na época, José realizou um trabalho de revitalização das atividades do maior teatro baiano e bateu recordes nacionais de apresentações teatrais. Ele também foi responsável por 95% dos espetáculos produzidos ou promovidos no espaço, seguindo a proposta de política cultural do governo, baseada no incentivo a produções próprias de peças teatrais e de dança, através de projetos culturais.

Trabalhos em governos

Além de suas atuações à frente da FUNCEB e do TCA, José Augusto Burity também trabalhou durante os governos de Paulo Souto, que comandou a Bahia de 1995 a 1999, e de 2003 a 2007, e César Borges, que permaneceu à frente do estado entre 1999 e 2003.

Nota FUNCEB

Em nota, a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) lamentou a morte do profissional e listou laguns de seus trabalhos importantes no órgão público. A entidade também prestou solidariedade aos familiares de José.

Leia na íntegra:

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), lamenta profundamente o falecimento de José Augusto Oliveira Gonçalves Burity, que ocorreu na última quarta-feira, dia 9 de julho de 2025.

José Augusto Burity, como era conhecido, assumiu a presidência da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), no período de 15.03.1991 a 07.01.2003, onde teve papel fundamental no fortalecimento de projetos culturais. Sob sua gestão, foi um dos fundadores e principais incentivadores do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), que ganhou visibilidade nacional e internacional durante participação em turnês e torneios no exterior à época.

Iniciando sua trajetória no Teatro Castro Alves (TCA) como diretor-geral por volta de 1980, exerceu intensa atividade de gestão e transformação, sendo responsável direto por liderar a primeira grande reforma do Teatro – concluída em 1993. Com isso, contribuiu para a renovação de espaços como a Sala do Coro e o Foyer, mantendo a integridade arquitetônica do prédio histórico. Também colaborou com a formação da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

José Augusto Burity deixa um patrimônio inestimável à cultura brasileira, sendo considerado uma figura visionária.

A Funceb se solidariza com familiares, amigos e admiradores.