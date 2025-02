Morre o diretor teatral José Rubens Siqueira, aos 79 anos - Foto: Reprodução

O diretor teatral, autor e figurinista José Rubens Siqueira faleceu aos 79 anos, conforme comunicado divulgado por sua família nesta segunda-feira, 17, no Instagram. A causa da morte não foi informada.

"Não encontramos as palavras para comunicar a partida do nosso amado Zé Rubens", declarou a família, que também informou que o velório ocorrerá no Funeral Home, em São Paulo, das 14h às 18h30. Em seguida, o diretor será cremado no Crematório Vila Alpina.

Nos comentários da publicação, amigos e colegas lamentaram a perda. "Meu Mestre se foi. Devo a ele muito do que sei da minha profissão. Um grande homem, um grande diretor, uma pessoa linda. Quanta dor. Obrigada, Zé! Vou honrar seu nome até o fim", escreveu Marisa Orth. "Um dos grandes! Meus sentimentos", declarou o escritor Itamar Vieira Jr. O ator Paulo Betti também homenageou o amigo: "Amado! Descanse em paz!!!".