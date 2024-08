Morre Rosa Magalhães, a Dama do Carnaval do Rio, aos 77 anos

Rosa Magalhães, do Sambódromo do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rosa Magalhães, carnavalesca com mais títulos no Sambódromo do Rio de Janeiro, morreu na noite desta quinta-feira, 25, aos 77 anos, vítima de um infarto.

Artista plástica com três graduações, pintura, cenografia e indumentária, sendo ex-professora da Escola de Belas Artes da UFRJ, Magalhães entrou para o mundo do samba em 1970, levada pelo então professor Fernando Pamplona para o Salgueiro.

Campeã absoluta da avenida, a carnavalesca colecionou sete títulos ao longo de mais de 50 anos de Carnaval. Em 1970, começou a carreira como assistente no Salgueiro, e no ano seguinte, a escola foi campeã. Em 1982, Rosa se tornou campeã pela primeira vez como carnavalesca, no Império Serrano, ao lado de Lícia Lacerda, vencendo com “Bum Bum Paticumbum Prugurundum”.

Em 1987, também ao lado de Lícia Lacerda, sacudiu a Sapucaí com “Ti-Ti-Ti do Sapoti”, levando a Estácio ao quarto lugar.

Após cinco anos da morte de Viriato Ferreira, Rosa passou a assinar sozinha o carnaval da Imperatriz Leopoldinense. A artista fez história na escola, conquistando cinco títulos em 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001.

O último título foi em 2013, na Unidos de Vila Isabel. Em 2023, Rosa foi carnavalesca no Paraíso do Tuiuti, conquistando o oitavo lugar.

Além do Carnaval, Rosa venceu um prêmio Emmy na categoria figurino pelo trabalho na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro.

Em 2016, a carnavalesca foi responsável pela cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio. A festa contou com Martinho da Vila cantando "Carinhoso" e muito samba.