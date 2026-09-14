MUDEIdeNOME leva clima de Carnaval à orla de Salvador

Clássicos da música baiana que atravessaram diferentes carnavais voltarão a ecoar na orla de Salvador. No domingo, 20, o MUDEIdeNOME, formado por Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord, realiza a 5ª Volta no Parque dentro da programação do Festival da Primavera.

Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord formam o MUDEIdeNOME - Foto: Bruno Concha

A concentração será a partir das 11h, na avenida atrás do Centro de Convenções de Salvador. De lá, os músicos seguem no pranchão até o Parque dos Ventos, em uma manhã que une festa e memória afetiva. O repertório também inclui canções dos integrantes do grupo apresentadas em novos arranjos.

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Com acesso livre, a Volta no Parque reúne famílias, foliões e praticantes de atividades esportivas ao longo do percurso. Essa convivência está no centro da proposta do MUDEIdeNOME: aproximar pessoas e levar suas canções para além dos palcos tradicionais.

“É um prazer muito grande para o MUDEI reencontrar nosso público em cima do pranchão. Isso já virou uma tradição”, afirma Ricardo Chaves.

MUDEIdeNOME durante apresentação em edição anterior da Volta no Parque - Foto: Bruno Concha

O cantor lembra que a ligação do grupo com a cidade também se manifesta no Furdunço, no Fuzuê, na Pipoca do MUDEI durante o Carnaval e na Volta ao Dique. Essas apresentações mantêm os artistas próximos de quem acompanha sua trajetória e reforçam uma história construída em diferentes festas de Salvador.

SERVIÇO

O quê: 5ª Volta no Parque dos Ventos com o MUDEIdeNOME

Quando: domingo, 20 de setembro de 2026

Onde: avenida atrás do Centro de Convenções de Salvador, com percurso até o Parque dos Ventos

Horário: 11h

Acesso: aberto ao público