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FESTIVAL DA PRIMAVERA

MUDEIdeNOME leva clima de Carnaval à orla de Salvador

Ricardo Chaves, Jonga, Ramon e Magary fazem a 5ª Volta no Parque domingo, 20

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Público acompanha a Pipoca do MUDEI em edição anterior da Volta no Parque
Público acompanha a Pipoca do MUDEI em edição anterior da Volta no Parque - Foto: Bruno Concha

Clássicos da música baiana que atravessaram diferentes carnavais voltarão a ecoar na orla de Salvador. No domingo, 20, o MUDEIdeNOME, formado por Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord, realiza a 5ª Volta no Parque dentro da programação do Festival da Primavera.

Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord formam o MUDEIdeNOME
Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord formam o MUDEIdeNOME - Foto: Bruno Concha

A concentração será a partir das 11h, na avenida atrás do Centro de Convenções de Salvador. De lá, os músicos seguem no pranchão até o Parque dos Ventos, em uma manhã que une festa e memória afetiva. O repertório também inclui canções dos integrantes do grupo apresentadas em novos arranjos.

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Com acesso livre, a Volta no Parque reúne famílias, foliões e praticantes de atividades esportivas ao longo do percurso. Essa convivência está no centro da proposta do MUDEIdeNOME: aproximar pessoas e levar suas canções para além dos palcos tradicionais.

“É um prazer muito grande para o MUDEI reencontrar nosso público em cima do pranchão. Isso já virou uma tradição”, afirma Ricardo Chaves.

MUDEIdeNOME durante apresentação em edição anterior da Volta no Parque
MUDEIdeNOME durante apresentação em edição anterior da Volta no Parque - Foto: Bruno Concha

O cantor lembra que a ligação do grupo com a cidade também se manifesta no Furdunço, no Fuzuê, na Pipoca do MUDEI durante o Carnaval e na Volta ao Dique. Essas apresentações mantêm os artistas próximos de quem acompanha sua trajetória e reforçam uma história construída em diferentes festas de Salvador.

SERVIÇO
O quê: 5ª Volta no Parque dos Ventos com o MUDEIdeNOME
Quando: domingo, 20 de setembro de 2026
Onde: avenida atrás do Centro de Convenções de Salvador, com percurso até o Parque dos Ventos
Horário: 11h
Acesso: aberto ao público

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Tags

Festival da Primavera MUDEIdeNOME Música baiana

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