FESTIVAL DA PRIMAVERA
MUDEIdeNOME leva clima de Carnaval à orla de Salvador
Ricardo Chaves, Jonga, Ramon e Magary fazem a 5ª Volta no Parque domingo, 20
Clássicos da música baiana que atravessaram diferentes carnavais voltarão a ecoar na orla de Salvador. No domingo, 20, o MUDEIdeNOME, formado por Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord, realiza a 5ª Volta no Parque dentro da programação do Festival da Primavera.
A concentração será a partir das 11h, na avenida atrás do Centro de Convenções de Salvador. De lá, os músicos seguem no pranchão até o Parque dos Ventos, em uma manhã que une festa e memória afetiva. O repertório também inclui canções dos integrantes do grupo apresentadas em novos arranjos.
Com acesso livre, a Volta no Parque reúne famílias, foliões e praticantes de atividades esportivas ao longo do percurso. Essa convivência está no centro da proposta do MUDEIdeNOME: aproximar pessoas e levar suas canções para além dos palcos tradicionais.
“É um prazer muito grande para o MUDEI reencontrar nosso público em cima do pranchão. Isso já virou uma tradição”, afirma Ricardo Chaves.
O cantor lembra que a ligação do grupo com a cidade também se manifesta no Furdunço, no Fuzuê, na Pipoca do MUDEI durante o Carnaval e na Volta ao Dique. Essas apresentações mantêm os artistas próximos de quem acompanha sua trajetória e reforçam uma história construída em diferentes festas de Salvador.
SERVIÇO
O quê: 5ª Volta no Parque dos Ventos com o MUDEIdeNOME
Quando: domingo, 20 de setembro de 2026
Onde: avenida atrás do Centro de Convenções de Salvador, com percurso até o Parque dos Ventos
Horário: 11h
Acesso: aberto ao público