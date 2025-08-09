Na Flipelô, fã de Raphael Montes revela sentimentos sombrios ao ler obras do autor

- Foto: Edvaldo Sales

O autor Raphael Montes (‘Bom Dia, Verônica’ e ‘Família Perfeita’) atraiu uma multidão de fãs para o Largo do Pelourinho, em Salvador, neste sábado, 9. O escritor é o destaque do dia na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). Ao Portal A TARDE, alguns admiradores de Raphael relataram sentimentos sombrios ao ler os livros dele.

“A leitura é muito envolvente, mexe muito com o psicológico da pessoa que tá lendo. É impressionante, eu amei. […] Eu acho que ele é psicopata, com certeza”, disse a assistente social Camila Araújo, de 30 anos.

O livro do autor que ela mais gosta é ‘Suicidas’, publicado em 2012. “Porque o final me deixou impactada, eu fiquei com medo dele, justamente por ele ter escrito esse livro na adolescência e ter lançado com 20 anos de idade. Eu fiquei pensando: ‘como é que um adolescente pensou todos esses detalhes?’ É muito macabro. Eu fiquei muito mal no final, chorei, senti vontade de vomitar, eu senti enjoo. Despertou várias coisas dentro de mim, vários sentimentos e eu gosto de livros assim”, completou a assistente social.

A assistente administrativa Patrícia Santos, 35, acompanha o trabalho de Raphael há quatro anos e o seu livro favorito é Bom dia, Verônica. “Ele é o meu escritor favorito de thriller. “A escrita dele é muito boa pra você ler, é muito fluida, você lê coisa muito rápido, numa semana você devora um livro dele, é muito bom”, relatou. Amiga de Patrícia, a fisioterapeuta Vanessa Oliveira, de 31 anos, é fã de Raphael há 3 anos e adora o livro ‘Dias Perfeitos’, de 2014. “Porque é intrigante, embora seja revoltante, mas é legal. O final é péssimo, mas o livro é legal”, disse.

| Foto: Edvaldo Sales

Flipelô

A Flipelô acontece de 6 a 10 de agosto, com mais de 250 atividades gratuitas, espalhadas por espaços como a Praça Municipal, o Largo do Pelourinho e o Santo Antônio Além do Carmo.

A edição de 2025 homenageia o dramaturgo Dias Gomes e reúne autores, artistas e público de todas as idades em uma celebração da palavra, da memória e da diversidade cultural da Bahia. A curadoria é da Fundação Casa de Jorge Amado.