Flipelô encanta público com autores, bate-papos e incentivo à leitura
Pais, jovens e amantes da literatura lotam o Pelourinho
Por Agatha Victoria
A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontece nesta sexta-feira, 8, é um grande sucesso entre pais, jovens e autores que participam do evento. Em entrevista ao Grupo A TARDE, eles comentaram sobre a relevância da celebração para a literatura brasileira.
Maria Luiza, adolescente, falou sobre sua alegria em participar e conhecer escritores que sempre admirou. "Eu vim aqui pegar o autógrafo da Thalita Rebouças. Eu amei! Ela estava em um palco grande, mas o bate-papo foi superlegal. Ela também foi muito acolhedora, muito simpática", disse.
Além da autora famosa por seus livros voltados ao público jovem, Maria contou que pretende retornar para ver outros escritores: "Estou pensando em vir amanhã para ver Rafael Montes."
A mãe de Maria Luiza, Rita, de 50 anos, acompanhou a filha no evento e destacou a importância de incentivar os filhos a participar de projetos culturais, ressaltando a felicidade em ver o interesse da jovem.
"Essa feira é tudo de bom. É trazer mais conhecimentos, é ver os escritores que ela tanto gosta, comprar novos livros. Adquirir conhecimentos é sempre bem-vindo. A feira literária está muito boa, está massa", afirmou.
Estudantes e profissionais da área também marcaram presença, como é o caso de Rafa Ferreira, formado em Letras, que destacou o interesse por eventos que promovem a cultura.
"Sou formado em Letras, então sempre me interesso por eventos culturais que tratam de aspectos literários e culturais. Esse foi um dos motivos pelos quais vim", explicou.
Já Beatriz, de 27 anos, contou que sempre se atrai por programações culturais: "Eu costumo gostar dessas programações, gosto de ler também. As atividades culturais sempre acabam chamando minha atenção e me atraindo", disse.
