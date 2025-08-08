Menu
LITERATURA

Flipelô encanta público com autores, bate-papos e incentivo à leitura

Pais, jovens e amantes da literatura lotam o Pelourinho

Por Agatha Victoria

08/08/2025 - 21:02 h
Maria Luiza e Rita com amigas
Maria Luiza e Rita com amigas

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontece nesta sexta-feira, 8, é um grande sucesso entre pais, jovens e autores que participam do evento. Em entrevista ao Grupo A TARDE, eles comentaram sobre a relevância da celebração para a literatura brasileira.

Maria Luiza, adolescente, falou sobre sua alegria em participar e conhecer escritores que sempre admirou. "Eu vim aqui pegar o autógrafo da Thalita Rebouças. Eu amei! Ela estava em um palco grande, mas o bate-papo foi superlegal. Ela também foi muito acolhedora, muito simpática", disse.

Leia Também:

Lázaro Ramos defende a literatura infantil em meio à cultura das telas
Flipelô 2025: escritor de Paripe cria super-herói capoerista
Do Mundo Bita a Ruth de Souza: Lázaro Ramos revela próximos livros

Além da autora famosa por seus livros voltados ao público jovem, Maria contou que pretende retornar para ver outros escritores: "Estou pensando em vir amanhã para ver Rafael Montes."

A mãe de Maria Luiza, Rita, de 50 anos, acompanhou a filha no evento e destacou a importância de incentivar os filhos a participar de projetos culturais, ressaltando a felicidade em ver o interesse da jovem.

"Essa feira é tudo de bom. É trazer mais conhecimentos, é ver os escritores que ela tanto gosta, comprar novos livros. Adquirir conhecimentos é sempre bem-vindo. A feira literária está muito boa, está massa", afirmou.

Estudantes e profissionais da área também marcaram presença, como é o caso de Rafa Ferreira, formado em Letras, que destacou o interesse por eventos que promovem a cultura.

Rafa Ferreira e Beatriz
Rafa Ferreira e Beatriz | Foto: Agatha Victoria

"Sou formado em Letras, então sempre me interesso por eventos culturais que tratam de aspectos literários e culturais. Esse foi um dos motivos pelos quais vim", explicou.

Já Beatriz, de 27 anos, contou que sempre se atrai por programações culturais: "Eu costumo gostar dessas programações, gosto de ler também. As atividades culturais sempre acabam chamando minha atenção e me atraindo", disse.

Tags:

Flipelô literatura

x