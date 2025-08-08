Lázaro Ramos defende a literatura infantil em meio à cultura das telas

Artista baiano marcou presença na Flipelô - Foto: Agatha Victoria

Entre as facetas de ator, escritor, diretor e apresentador, Lázaro Ramos tem se dedicado à escrita de livros infantis. O artista baiano marcou presença na Flipelô nesta sexta-feira, 8, para um bate-papo especial no Espaço Infantil Mabel Velloso, na Praça das Artes, em Salvador.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Lázaro Ramos falou sobre a alegria de participar da Feira Literária no lugar em que ele nasceu e cresceu.

"Fazer aqui na Flipelô tem um sentido maior, que é a minha terra, é a minha cidade, nessas ruas que eu caminhei durante muito tempo para fazer teatro no Bando Teatro Olodum. Então hoje é dia de encontrar com as crianças, celebrar o livro, mas também de comemorar a presença aqui na Flipelô", declarou.

Autor de obras como 'Caderno Sem Rimas da Maria' e 'Sinto o que Sinto: Um passeio pelos sentimentos', o artista expressou o seu propósito com a escrita para o público infantil, especialmente por ser pai.

Para ele, os livros são muito importantes para transmitir valores e conhecimento para as crianças, especialmente em uma geração marcada pelo uso excessivo de telas.

"Nossa, é uma alegria enorme, né? Eu acho que eu escrevo o livro para plantar semente no coração das crianças.

Minha literatura infantil é muito voltada para isso, levar mensagens, claro que diversão também, mas levar mensagens importantes para nossas crianças", contou.

Como atrair crianças para o mundo da leitura

Lázaro Ramos tem dois filhos, João Vicente e Maria Antônia, frutos do casamento com Taís Araújo, e ensinou as crianças desde cedo a importância da leitura.



"Competir com as telas, é um desafio, mas a gente faz uma coisa! Tem muitos pais que hoje em dia ficam falando assim: 'ah, meu filho não lê, não gosta de livro, parou de ler'. Só que a leitura e influenciar uma criança para ler começa por nós", disse ele.

O escritor compartilhou as técnicas que ele e Taís Araújo usaram em casa para incentivar os filhos a gostarem de livros.

"Lá em casa fazemos do livro um objeto comum. Está na mesa do café da manhã, está no banheiro, está no quarto. Nossos filhos veem a gente lendo, veem a gente conversando sobre literatura, desde muito cedo eles têm acesso ao livro. Sabe aquele livrinho de plástico que na hora do banho a criança brinca? Eles tiveram acesso. Então o livro lá em casa é um objeto comum", revelou.

Lázaro finalizou comemorando os frutos que colhe com as crianças: "Felizmente eu tenho a alegria de dizer que os dois são grandes leitores. Minha filha agora, inclusive, está fazendo a transição para os livros de pré-adolescente.

E meu filho agora está nos livros temáticos, só pensa em livro de futebol, livro de ação, encontrando o seu gênero de literatura que mais gosta".