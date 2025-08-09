Menu
PARA OS PAPAIS

Dia dos Pais: 5 músicas especiais para homenagear a figura paterna

Dia dos Pais é celebrado neste domingo, 10

Por Edvaldo Sales

09/08/2025 - 17:00 h
Beyoncé, Matthew Knowles, Fábio Jr. e Fiuk
Beyoncé, Matthew Knowles, Fábio Jr. e Fiuk

O Dia dos Pais é neste domingo, 10, e nada mais justo do que preparar uma bela homenagem para a sua figura paterna. Uma das maneiras de celebrar essa data é dedicar uma música especial para eles.

Mesmo com o passar das gerações, vários artistas dedicaram canções aos seus pais, capturando as nuances da relação paterna em suas letras e melodias. Sabendo disso, o Portal A TARDE preparou uma lista com 5 canções para homenagear os pais.

5 músicas para homenagear os pais:

1. Daddy Lessons - Beyoncé (feat. Dixie Chicks)

Cheguei a este mundo, a garotinha do papai, e papai me fez um soldado…
Beyoncé - cantora

É assim que Beyoncé inicia ‘Daddy Lessons’, lançada no álbum ‘Lemonade’, de 2016. A música fala sobre a influência da figura paterna na vida dea. Ela demonstra como seu pai, Matthew Knowles, a ensinou a ser uma mulher forte e que não aceita menos do que merece.

2. Pai - Fábio Jr.

Pai, pode ser que daqui algum tempo, haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez…
Fábio Jr. - cantor

Esse é um trecho de ‘Pai’, de Fábio Jr., um clássico com uma melodia suave. A música fala sobre a admiração e o amor incondicional de um filho por seu pai.

3. Papai Me Empresta o Carro - Rita Lee

Em ‘Papai Me Empresta o Carro’, Rita Lee apresenta uma música que celebra a relação entre pai e filho de uma maneira leve e alegre. “Papai, eu não fumo! Papai, eu não bebo! Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Papai eu aposto!”, canta a artista na música.

4. Muito Orgulho, Meu Pai - Gabriel O Pensador

Gabriel O Pensador lançou ‘Meu Orgulho, Meu Pai’ em 2019. A canção é uma homenagem do cantor ao seu pai. Na letra, o artista expressa agradecimento aos cuidados de seu pai.

[...] Manda um abraço pra mana, tô com saudade do povo, tô com saudade de tudo, de comer sopa com ovo. O ovo cru que cê jogava na panela quente, naqueles fins de semana que você tava presente e de deitar na sua cama como antigamente…
Gabriel O Pensador - cantor

5. Pai Grande - Milton Nascimento

Em ‘Pai Grande’, Milton Nascimento faz uma celebração da figura paterna destacando a importância dos pais como pilares de sabedoria, força e ancestralidade. “Meu pai grande, inda me lembro e que saudade de você dizendo: ‘Eu já criei seu pai, hoje vou criar você’. Inda tenho muita vida pra viver”.

Dia dos Pais

x