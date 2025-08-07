Menu
SALVADOR
SALVADOR

Dia dos Pais: comércio em Salvador projeta aumento de 3% nas vendas

Tíquete médio deve ficar em 210,00

Por Redação

07/08/2025 - 9:44 h
Um dos segmentos mais impactados é o de calçados
Um dos segmentos mais impactados é o de calçados -

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL) projeta um aumento de 3 % nas vendas na semana do Dia dos Pais, em comparação com o mesmo período do ano passado. As projeções se baseiam em pesquisa de mercado e consulta aos parceiros da instituição e avaliam que o tíquete médio deve ficar em torno de 210,00.

Segundo o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, é uma data esperada, que tem força devido ao apelo afetivo. “É sempre um momento importante para o comércio e, considerando o contexto econômico atual, um bom incentivo para atrair o consumidor e ampliar as vendas”, informa.

O presidente explica que, tradicionalmente, os segmentos mais impactados são os de vestuário, calçados, eletrônicos, artigos esportivos e adereços (relógio, pulseira etc). O Dia dos Pais está entre as datas mais importantes do varejo.

Comércio Dia dos Pais Varejo Vendas

Ver todas

x