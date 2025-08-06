Mais de mil vagas estão abertas para afroempreendedores em Salvador

As atividades começam no dia 18 de agosto - Foto: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

Afroempreendedores de Salvador têm até 8 de agosto para se inscrever no Afroestima Salvador 2025. Com 1.340 vagas, o programa oferece capacitação gratuita para empreendedores nas áreas da economia criativa e do turismo.

As atividades começam no dia 18 de agosto e serão realizadas em formato híbrido, com parte das aulas online e parte presencial, no Centro Histórico de Salvador, nos espaços da ABAM e no auditório Makota Valdina, no Comércio.

Programa Afroestima

O programa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com o British Council e o Instituto IRIS, reunindo formação técnica, mentorias e estratégias para impulsionar negócios liderados por pessoas negras e e reafirmar o compromisso da capital baiana com o fortalecimento do empreendedorismo negro como motor de desenvolvimento econômico e valorização cultural.

De acordo com Chicco Assis, diretor de Cidadania Cultural da Secult, o projeto está conectado ao programa Salvador Capital Afro, tendo o propósito de valorizar, qualificar e impulsionar o afroempreendedorismo criativo de Salvador.

"A formação é voltada para afroempreendedores dos diversos segmentos criativos que estejam em fase de estruturação do seu negócio e também para aqueles com negócios já estabelecidos e que buscam aprimorar a gestão, ampliar o acesso ao mercado e assim por diante", afirmou.



Trilhas de Aprendizagem

O programa é dividido em duas Trilhas de Aprendizagem: a Trilha de Incubação, voltada para quem está começando e ainda não possui CNPJ, e a Trilha de Aceleração, direcionada a negócios que já atuam formalmente e buscam expansão. Cada trilha conta com módulos específicos e masterclasses voltadas a áreas estratégicas como finanças, marketing digital com uso de inteligência artificial, identidade de marca, exportação, acesso ao crédito, presença digital e liderança feminina.

Na Trilha de Incubação, os participantes terão acesso a seis módulos, incluindo desenvolvimento pessoal e social, comunicação assertiva, precificação estratégica e uma oficina prática de amarrações de turbantes. Quatro masterclasses complementam a formação, com temas que vão da formalização do MEI à construção de marca com memória afetiva.

Já a Trilha de Aceleração traz módulos voltados à qualificação de negócios em estágio mais avançado, com foco em presença no marketplace, internacionalização de produtos e serviços, além de estratégias de captação de crédito e posicionamento de marca.

As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/mxCqB8o8NZFxqgLN9, e outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (71) 99371‐6826.