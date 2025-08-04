Mutirão oferece serviços de saúde e assistência social em Salvador

Serviço acontece das 8h às 17h - Foto: Reprodução/OAF

A Organização de Auxílio Fraterno (OAF), em parceria com a Prefeitura de Salvador e diversos órgãos, promove nesta terça-feira, 5, das 8h às 17h, um grande mutirão gratuito no bairro da Liberdade, em Salvador. A ação vai oferecer serviços de saúde, assistência social, oficinas e atendimento com trancistas, com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade.

Serviços

Serão oferecidos diversos serviços gratuitos à população durante o mutirão, incluindo vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atendimentos com clínico geral, atendimento odontológico com distribuição de kits de higiene bucal, acompanhamento nutricional e avaliação visual.

Na área de cidadania e assistência social, haverá cadastro e informações sobre o Bolsa Família, emissão e regularização do Cartão SUS, atendimento do CadÚnico, alistamento militar, orientação jurídica, além de atendimentos da SEFAZ Municipal, da Coelba, participação do SIMM e presença da CODECON. Também serão realizadas atividades especiais, como oficina de bolos e atendimento com trancistas.