SALVADOR

Mutirão oferece serviços de saúde e assistência social em Salvador

Ação gratuita acontece nesta terça-feira, 5

Por Redação

04/08/2025 - 11:25 h
Serviço acontece das 8h às 17h
Serviço acontece das 8h às 17h

A Organização de Auxílio Fraterno (OAF), em parceria com a Prefeitura de Salvador e diversos órgãos, promove nesta terça-feira, 5, das 8h às 17h, um grande mutirão gratuito no bairro da Liberdade, em Salvador. A ação vai oferecer serviços de saúde, assistência social, oficinas e atendimento com trancistas, com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade.

Engenho Velho da Federação amanhece sem ônibus após tiroteios
Travessia Salvador-Mar Grande é liberada após três dias de suspensão
Presença de padre Júlio Lancellotti no Santuário Santa Dulce atrai críticas

Serviços

Serão oferecidos diversos serviços gratuitos à população durante o mutirão, incluindo vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atendimentos com clínico geral, atendimento odontológico com distribuição de kits de higiene bucal, acompanhamento nutricional e avaliação visual.

Na área de cidadania e assistência social, haverá cadastro e informações sobre o Bolsa Família, emissão e regularização do Cartão SUS, atendimento do CadÚnico, alistamento militar, orientação jurídica, além de atendimentos da SEFAZ Municipal, da Coelba, participação do SIMM e presença da CODECON. Também serão realizadas atividades especiais, como oficina de bolos e atendimento com trancistas.

x