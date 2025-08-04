Travessia Salvador-Mar Grande é liberada após três dias de suspensão

Sistema passou a operar com seis embarcações - Foto: Astramab / Divulgação

A Travessia Salvador-Mar Grande retomou as operações normais às 5h da manhã desta segunda-feira, 4. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o serviço foi suspenso na última sexta-feira devido ao mau tempo e condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos.

A primeira embarcação, a lancha Joana Angélica, já deixou o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Em Salvador, a primeira saída do Terminal Náutico da Bahia aconteceu no horário habitual, às 6h30.

Após retomar o atendimento, o sistema passa a operar com seis embarcações, que cumprirão horários de saída de meia em meia hora nos terminais. A previsão é que a última saída de Mar Grande hoje ocorra às 18h e de Salvador, às 19h30.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Segundo a Astramab, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo permanecerá operando no sistema semi-terrestre , com conexão em Itaparica, pois as condições de navegação seguem desfavoráveis para o trajeto direto.

Os passageiros são transportados em catamarãs de Salvador até a Itaparica, de onde seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia em lanchas rápidas até o Morro.

Quando feita com conexão em Itaparica, a viagem dura 3h20 (uma hora a mais em relação ao trajeto direto direto). Os horários saindo de Salvador: 9h e 10h30. De Morro de São Paulo, 11h30 e 14h.