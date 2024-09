Não sabe o que assistir? Confira a lista de lançamentos da semana

Nicole Kidman protagoniza o filme 'O Casal Perfeito', que estreia dia 5 de setembro na Netflix - Foto: Reprodução | Netflix

A cada semana, novas produções entram em cartaz nos cinemas e nos serviços de streaming. Para quem está em busca de sugestões do que ver, dê uma olhada na lista a seguir e fique por dentro das novidades!

Vovó Ninja – 5 de setembro nos cinemas | Foto: Reprodução | Vovó Ninja

O Casal Perfeito – 5 de setembro na Netflix | Foto: Reprodução | Netflix

Slow Horses (4ª temporada) – 4 de setembro na AppleTV+ | Foto: Reprodução | AppleTV+

O Cara da Piscina – 6 de setembro no Prime Video | Foto: Reprodução | O Cara da Piscina

Os Fantasmas Ainda Se Divertem – 5 de setembro nos cinemas | Foto: Divulgação

Slow Horses (4ª temporada) – 4 de setembro na AppleTV+



Um grupo disfuncional de agentes secretos britânicos do MI5, cujos erros em missões passadas fizeram com que fossem afastados de trabalhos importantes e relegados para um departamento, chamado Slough House, considerado na agência como “purgatório”.



>>> Modernização do Teatro Vila Velha será apresentada nesta quarta, 4

>>> Salvador recebe festival gratuito em homenagem a Franz Kafka

O Casal Perfeito – 5 de setembro na Netflix

Amelia está prestes a se casar e entrar para uma das famílias mais ricas de Nantucket, mas uma morte chocante atrapalha a festa e transforma todos em suspeitos.

Os Fantasmas Ainda Se Divertem – 5 de setembro nos cinemas

Depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto.

Vovó Ninja – 5 de setembro nos cinemas

Arlete se prepara para receber os três netos em sua casa. Ela não tem muita intimidade ou jeito com as crianças, que estão insatisfeitas de passar as férias com a avó em um sítio sem internet, cheio de regras e tarefas domésticas. Após uma tentativa de roubo no local, o caçula Davi descobre que a avó tem habilidades fora do comum e, junto com os irmãos, faz de tudo para descobrir qual é o segredo de Arlete.

O Cara da Piscina – 6 de setembro no Prime Video

Darren Barrenman, um homem que passa seus dias cuidando da piscina de um condomínio em Los Angeles, descobre um grande esquema criminoso na cidade. Ele se une aos vizinhos em uma jornada para desvendar quem está por trás do roubo de água na cidade.