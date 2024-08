Nova Orquestra une clássico e do samba em show gratuito nesta terça

O espetáculo conta com a regência do maestro Eder Paolozzi e 14 músicos - Foto: Divulgação

A Nova Orquestra, projeto musical que une diversos ritmos em música de concerto, vai promover nesta terça-feira, 13, a segunda edição da turnê PAGODE 90 para relembrar grandes obras do clássico e do samba. O evento é gratuito e será realizado no Teatro Jorge Amado.

Faz parte do repertório, sucessos como “Essa tal Liberdade”, do grupo Só Pra Contrariar; “Cheia de Manias”, do Raça Negra; “Me Apaixonei pela Pessoa Errada”, do Exaltasamba; “Derê”, do grupo Soweto; “Inaraí”, do Katinguelê; “Te filmando”, da banda Os Travessos, entre muitos outros.

O espetáculo conta com a regência do maestro Eder Paolozzi e 14 músicos da Nova Orquestra e 22 jovens do Programa Vale Música, sendo cinco de Corumbá (MS), seis de Belém (PA) e onze de Serra (ES). Parceria com o Instituto Cultural Vale, o espetáculo também foi realizado no Rio de Janeiro e seguirá para São Luís e Belém com duas sessões.

Para Mateus Simões, sócio-diretor da Agência Olga, criadora da Nova Orquestra, retornar com a turnê PAGODE 90 é uma grande alegria e uma comprovação do sucesso do projeto: “Em abril, quando lançamos a turnê, tivemos todos os concertos lotados, foi um grande sucesso! Ficamos muito felizes com o resultado e mais contentes ainda em poder realizar uma nova temporada, levando o espetáculo agora para outras regiões do nosso país. Uma das premissas da Nova Orquestra é aproximar a música de concerto do grande público e com projetos como esse temos a certeza de que nosso objetivo é atingido”, afirma.



Projeto musical que nasceu em 2019 com o intuito de proporcionar experiências únicas em música de concerto, a Nova Orquestra é a primeira orquestra 100% pop do Brasil. Desde a sua criação, o conjunto já realizou apresentações em eventos grandiosos como o Réveillon de Copacabana, os festivais Rock in Rio, The Town, Rock The Mountain, Doce Maravilha, Game XP, além de ter realizado concertos ao lado de nomes como Baco Exu do Blues, Rael, Di Ferrero, Claudia Leitte, Toni Garrido, Daniel Boaventura e outros.