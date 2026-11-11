ANCESTRALIDADE
Novembro Negro terá programação gratuita da Fundação Pedro Calmon
Ação inclui exposições e encontros literários, dentre outros
Por Beatriz Rego
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA) e da Fundação Pedro Calmon (FPC), divulgou a programação do Novembro Negro, com atividades gratuitas voltadas à valorização da cultura afro-brasileira, à preservação da memória e ao enfrentamento ao racismo.
A agenda reúne exposições, campanhas de incentivo à leitura, encontros literários e ações educativas que envolvem o Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), o Centro de Memória da Bahia (CMB) e as bibliotecas públicas estaduais, com iniciativas em Salvador e Itaparica.
Confira a programação:
Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB)
- Apresentação do Projeto CORes, desenvolvido pelo Hub Educacional, com apoio institucional do APEB, no âmbito da iniciativa Arquivo de Portas Abertas.
- Exposição “Fragmentos de Memórias”, na Estação Mussurunga e Lauro de Freitas da CCR Metrô. A mostra apresenta reconstituições visuais de pessoas escravizadas e libertas, produzidas com o auxílio de inteligência artificial a partir de documentos históricos, como forma de aproximar a população de histórias e trajetórias registradas nos acervos documentais.
Bibliotecas públicas estaduais
- Campanha “Cadê Minha Boneca Preta?”, que arrecada bonecas pretas para crianças em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa conta com pontos de coleta em seis bibliotecas estaduais, localizadas em Salvador e Itaparica.
Além de rodas de conversa, encontros literários, oficinas, exposições e atividades culturais voltadas à valorização da cultura afro-brasileira e ao enfrentamento do racismo.
Centro de Memória da Bahia (CMB)
- Quarta-feira (18/11): Publicação do artigo “A Arte de Trançar Pelo Viés da Mediação Cultural: O Agir Representativo de Trancistas Soteropolitanas”, de Ingrid Paixão e Raquel do Rosário, na Biblioteca Virtual Consuelo Pondé.
- Publicação de 32 novos verbetes dedicados a lideranças religiosas de matrizes africanas, disponíveis na Biblioteca Virtual Consuelo Pondé.