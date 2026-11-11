Novembro Negro terá programação gratuita da Fundação Pedro Calmon

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O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA) e da Fundação Pedro Calmon (FPC), divulgou a programação do Novembro Negro, com atividades gratuitas voltadas à valorização da cultura afro-brasileira, à preservação da memória e ao enfrentamento ao racismo.

A agenda reúne exposições, campanhas de incentivo à leitura, encontros literários e ações educativas que envolvem o Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), o Centro de Memória da Bahia (CMB) e as bibliotecas públicas estaduais, com iniciativas em Salvador e Itaparica.

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Confira a programação:

Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB)

Apresentação do Projeto CORes, desenvolvido pelo Hub Educacional, com apoio institucional do APEB, no âmbito da iniciativa Arquivo de Portas Abertas.

desenvolvido pelo Hub Educacional, com apoio institucional do APEB, no âmbito da iniciativa Arquivo de Portas Abertas. Exposição “Fragmentos de Memórias”, na Estação Mussurunga e Lauro de Freitas da CCR Metrô. A mostra apresenta reconstituições visuais de pessoas escravizadas e libertas, produzidas com o auxílio de inteligência artificial a partir de documentos históricos, como forma de aproximar a população de histórias e trajetórias registradas nos acervos documentais.

Bibliotecas públicas estaduais

Campanha “Cadê Minha Boneca Preta?”, que arrecada bonecas pretas para crianças em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa conta com pontos de coleta em seis bibliotecas estaduais, localizadas em Salvador e Itaparica.

Além de rodas de conversa, encontros literários, oficinas, exposições e atividades culturais voltadas à valorização da cultura afro-brasileira e ao enfrentamento do racismo.

Centro de Memória da Bahia (CMB)