Novo livro traz relatos reais e amplia debate sobre o autismo

Livro propõe um olhar mais amplo, humano e real sobre o autismo - Foto: Divulgação

Um conjunto de 26 autobiografias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) dá origem ao livro 'TEAr – Múltiplas Formas de Existir', obra que propõe um olhar mais amplo, humano e real sobre o autismo ao reunir experiências diversas de adultos diagnosticados.

Em fase de pré-lançamento, o livro, com cerca de 550 páginas, apresenta vivências, trajetórias profissionais e desafios cotidianos de seus autores. A publicação reúne homens e mulheres de diferentes idades e origens — de Salvador, do interior da Bahia, além de Minas Gerais e São Paulo — e destaca percursos em áreas como direito, cinema e outras formações, rompendo estereótipos sobre o espectro.

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A maioria dos autores é paciente da neurologista Clarice Tardio, organizadora da obra e idealizadora do projeto “Minha História, Nosso Espectro”.



Durante três meses, os participantes foram orientados em um processo coletivo de escrita realizado por meio de um grupo no WhatsApp, que resultou na construção das narrativas autobiográficas.

“Esse livro é sobre dar voz a pessoas que, por muito tempo, foram vistas a partir de estigmas. São histórias reais que mostram que o espectro é diverso e cheio de possibilidades", afirma Clarice Tardio.

"Temos histórias de pessoas que se formaram na universidade, trabalham e levam uma vida aparentemente normal, mas com lutas individuais invisíveis, que não podem ser invalidadas, e pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho”, completa.

Produzida em Salvador, a obra já se prepara para alcançar visibilidade nacional, com divulgação prevista na Bienal do Livro de São Paulo, que acontece em setembro.

O projeto conta com o apoio da Petrobahia, responsável pelo custeio da impressão dos primeiros 100 exemplares, e que já participou de outra iniciativa relacionada ao tema, no livro A loucura entre nós, de Marcelo Veras.

Para a diretora de Operações e Suprimentos da Petrobahia, Iara Schimmelpfeng, o incentivo a projetos como este reforça a importância do debate social. “Acreditamos na força de projetos que promovem inclusão e ampliam o entendimento da sociedade sobre temas importantes. Estar presente em um livro como este é contribuir para um diálogo necessário”.

Além da edição impressa, TEAr – Múltiplas Formas de Existir terá também uma versão em audiolivro. O prefácio é assinado pelo primeiro desembargador autista do Brasil, Dr. Alexandre Moraes da Rosa.

Entre os relatos, há ainda histórias que abordam temas como racismo e a convivência com o vírus HIV, ampliando o alcance e a complexidade das discussões propostas pela obra.