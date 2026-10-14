LITERATURA
O amor que ainda vai chegar é tema de livro lançado em Salvador
Iandê Albuquerque participa de sessão de autógrafos neste sábado, 17
O amor nem sempre é apenas aquilo que esperamos encontrar. Também pode ser o que temos a oferecer na vida de alguém. Essa reflexão conduz o livro 'também somos o amor que vai chegar na vida de alguém', do escritor Iandê Albuquerque, que será lançado em Salvador neste sábado, 17, às 16h, durante uma sessão de autógrafos na Livraria Leitura, no Shopping da Bahia.
Com uma escrita voltada aos sentimentos e às relações humanas, o autor aborda os diferentes lugares que ocupamos na vida de outras pessoas. A obra propõe reflexões sobre encontros, vínculos afetivos e a possibilidade de construir novas histórias.
Mais do que esperar pela chegada de alguém, o livro convida o leitor a reconhecer o próprio papel nas relações e a perceber que também pode representar o amor que outra pessoa ainda espera encontrar.
O lançamento será uma oportunidade para os leitores conhecerem Iandê Albuquerque, conversarem sobre a obra e participarem da sessão de autógrafos. O encontro acontece na unidade da Livraria Leitura localizada no Shopping da Bahia, no Caminho das Árvores.
SERVIÇO
O quê: Lançamento do livro 'também somos o amor que vai chegar na vida de alguém', de Iandê Albuquerque
Quando: Sábado, 17 de outubro
Horário: 16h
Onde: Livraria Leitura, Shopping da Bahia
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores, Salvador