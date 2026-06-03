Orquestra Sisaleira celebra Meio Ambiente com show gratuito

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O Dia Mundial do Meio Ambiente será celebrado de uma maneira especial em Salvador nesta sexta-feira, 5. A Orquestra Sisaleira fará uma apresentação no Shopping Bela Vista, a partir das 18h, na Praça Central (Piso L1).

O show faz parte da programação do Arraiá do Bela 2026, que segue até o dia 24 de junho com shows gratuitos, quadrilhas, comidas típicas, aulas de forró, ações inclusivas e decoração temática.

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A Orquestra Sisaleira é um grupo formado por adolescentes e jovens do Território de Identidade Cultural do Sisal, na cidade de Conceição do Coité, na Bahia. Eles são conhecidos por unir música, educação ambiental, sustentabilidade e valorização da cultura nordestina.

“Transformamos um material que muitas vezes tinha pouco aproveitamento em música, conhecimento e oportunidade. A Orquestra Sisaleira mostra que é possível gerar valor a partir da nossa própria realidade, conectando sustentabilidade, educação e identidade cultural em um projeto que hoje representa o território sisaleiro dentro e fora da Bahia”, afirma Josevaldo Nim, coordenador da orquestra.