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MÚSICA BRASILEIRA

OSBA anuncia sessão extra de homenagem a Belchior em Salvador

Concerto celebra os 80 anos do compositor cearense com sucessos em versão sinfônica

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
O maestro Carlos Prazeres rege a OSBA no concerto “Belchior Sinfônico – 80 anos”, que ganhou sessão extra em Salvador.
O maestro Carlos Prazeres rege a OSBA no concerto “Belchior Sinfônico – 80 anos”, que ganhou sessão extra em Salvador. - Foto: : Divulgação | Caio Lírio

Canções que atravessaram gerações e permanecem vivas na música brasileira ganham novos arranjos em uma homenagem a Belchior. A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) anunciou uma sessão extra do concerto “Belchior Sinfônico – 80 anos”, marcada para quinta-feira, 22, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A apresentação foi acrescentada à programação após a grande procura do público.

Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, o espetáculo celebra os 80 anos de nascimento do cantor e compositor cearense, que seriam completados em 26 de outubro de 2026. A homenagem conta com as participações do cantor e compositor João Cavalcanti e do músico e sanfoneiro Marcelo Caldi.

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O repertório revisita algumas das composições mais conhecidas de Belchior, entre elas “Apenas um Rapaz Latino-Americano”, “Como Nossos Pais”, “A Palo Seco”, “Velha Roupa Colorida” e “Coração Selvagem”. Os arranjos, assinados por Tiago Pallone, transportam as canções para a linguagem sinfônica, aproximando a obra do artista da sonoridade orquestral.

Com a sessão extra, o concerto terá três apresentações na Bahia. Além da nova data, a OSBA se apresenta na sexta-feira, 23, também na Sala Principal do TCA, com ingressos esgotados. No sábado, 24, a homenagem chega a Feira de Santana, no Teatro da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

As vendas para a apresentação adicional foram anunciadas para 13 de outubro, pela plataforma Sympla. Os ingressos também são disponibilizados na bilheteria do TCA, conforme as condições de cada sessão.

SERVIÇO

O quê: Belchior Sinfônico – 80 anos | OSBA
Salvador
- Quinta-feira, 22 de outubro: sessão extra, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.
- Sexta-feira, 23 de outubro: apresentação às 20h, na Sala Principal do TCA. Ingressos esgotados.
Feira de Santana
- Sábado, 24 de outubro: apresentação às 20h, no Teatro da UEFS.
Regência: Carlos Prazeres
Participações: João Cavalcanti e Marcelo Caldi
Ingressos: Sympla e bilheteria do TCA, conforme disponibilidade.

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Tags

belchior Orquestra Sinfônica da Bahia teatro castro alves

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