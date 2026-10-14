OSBA anuncia sessão extra de homenagem a Belchior em Salvador

Canções que atravessaram gerações e permanecem vivas na música brasileira ganham novos arranjos em uma homenagem a Belchior. A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) anunciou uma sessão extra do concerto “Belchior Sinfônico – 80 anos”, marcada para quinta-feira, 22, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A apresentação foi acrescentada à programação após a grande procura do público.

Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, o espetáculo celebra os 80 anos de nascimento do cantor e compositor cearense, que seriam completados em 26 de outubro de 2026. A homenagem conta com as participações do cantor e compositor João Cavalcanti e do músico e sanfoneiro Marcelo Caldi.

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O repertório revisita algumas das composições mais conhecidas de Belchior, entre elas “Apenas um Rapaz Latino-Americano”, “Como Nossos Pais”, “A Palo Seco”, “Velha Roupa Colorida” e “Coração Selvagem”. Os arranjos, assinados por Tiago Pallone, transportam as canções para a linguagem sinfônica, aproximando a obra do artista da sonoridade orquestral.

Com a sessão extra, o concerto terá três apresentações na Bahia. Além da nova data, a OSBA se apresenta na sexta-feira, 23, também na Sala Principal do TCA, com ingressos esgotados. No sábado, 24, a homenagem chega a Feira de Santana, no Teatro da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

As vendas para a apresentação adicional foram anunciadas para 13 de outubro, pela plataforma Sympla. Os ingressos também são disponibilizados na bilheteria do TCA, conforme as condições de cada sessão.

SERVIÇO

O quê: Belchior Sinfônico – 80 anos | OSBA

Salvador

- Quinta-feira, 22 de outubro: sessão extra, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

- Sexta-feira, 23 de outubro: apresentação às 20h, na Sala Principal do TCA. Ingressos esgotados.

Feira de Santana

- Sábado, 24 de outubro: apresentação às 20h, no Teatro da UEFS.

Regência: Carlos Prazeres

Participações: João Cavalcanti e Marcelo Caldi

Ingressos: Sympla e bilheteria do TCA, conforme disponibilidade.