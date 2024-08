Padre Fábio de Melo reúne multidão em Festa de Santa Dulce em Salvador

Padre Fábio de Melo reuniu multidão - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

As palavras desânimo e segunda-feira não cabem na mesma frase para os fiéis que compareceram ao show gratuito do Padre Fábio de Melo, em celebração a Trezena de Santa Dulce. Em pleno início de semana, a festa arrastou cerca de 8 mil pessoas para o Largo de Roma, em Salvador, celebrando a santa canonizada em 2019.

Em sua primeira participação no evento, o Padre reforçou a solidariedade do povo baiano em harmonia com o que pregava o 'anjo bom da Bahia'. “O Brasil é um país amoroso e nós devemos muito, boa parte desse amor ao povo nordestino, o povo baiano é assim, toda vez que nós chegamos na Bahia, naturalmente somos muito bem recebidos com muito amor e com muito calor humano”, disse.

O Nordeste é a nossa grande faculdade de solidariedade. O Brasil precisa aprender muito com o Nordeste Padre Fábio de Melo

O event no Largo de Roma reuniu milhares de devotos em uma estrutura com cadeiras e barracas de vendas. Entre os convidados, autoridades e pacientes das Obras Sociais Irmã Dulce aproveitaram o show em frente ao palco. Durante o dia, no mesmo local, foram disponibilizados feiras de serviços voluntários, como consultoria jurídica e cadastro no CadÚnico.

A segunda-feira, 12, também foi marcada pela “Procissão de Nós”, quando ocorreu a união de mais de 2 mil nós de cordões, desde o Santuário Santa Dulce dos Pobres até a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim.

Até o final das celebrações, nesta terça-feira, 13, a expectativa é bater o recorde de público e receber mais de 100 mil pessoas durante toda a trezena, de acordo com o gestor do Complexo Santuário Santa Dulce dos Pobres, Márcio Didier.



