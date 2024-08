Dia de Santa Dulce dos Pobres terá Missa Campal e shows em Salvador

Entre os destaques da programação festiva está a Missa Campal, às 17h, na Praça Irmã Dulce - Foto: Divulgação

Milhares de fiéis e demais admiradores da vida e obra de Santa Dulce dos Pobres estarão reunidos em Salvador nesta terça-feira, 13, para as celebrações do dia dedicado à primeira santa brasileira.

Entre os destaques da programação festiva está a Missa Campal, às 17h, na Praça Irmã Dulce (Largo de Roma), presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha.

“A Festa de Santa Dulce dos Pobres é um momento especial para fortalecermos ainda mais as nossas orações e agradecimentos a quem dedicou a vida aos mais necessitados, e cujo legado de amor e serviço continua presente”, afirma a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e sobrinha do Anjo Bom do Brasil, Maria Rita Pontes.

Após a cerimônia, por volta das 19h, será realizada a Procissão Luminosa pelas ruas do bairro, que seguirá em direção à Basílica Santuário Senhor do Bonfim.



A agenda festiva terá também apresentações do cantor Waldonys (15h), do Padre Antônio Maria (16h) e do grupo Anjos de Resgate (20h), sempre no Palco Principal da Praça Irmã Dulce.

Além dos shows e da Missa Campal, serão celebradas cerimônias religiosas ao longo do dia no Santuário Santa Dulce dos Pobres, Largo de Roma, nos seguintes horários: 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h e 14h.