Show gratuito do Padre Fábio de Melo é confirmado em Salvador

O Padre Fábio de Melo é uma das atrações confirmadas na Festa de Santa Dulce dos Pobres. O sacerdote irá se apresentar gratuitamente na segunda-feira, 12, às 20h, no Largo de Roma.

A programação festiva inclui ainda outros nomes da música católica como Anjos de Resgate e Banda Walmir Alencar, ex-Adoração e Vida, e o Padre Antônio Maria.

A festa para a primeira santa nascida no Brasil vai de 1º até 13 de agosto, quando se comemora o seu dia. Com o tema “Impulsionados pela Oração, com Santa Dulce dos Pobres, Sejamos Instrumentos da Paz Cristã”, o evento inclui a realização de missas, apresentações musicais, quermesse e procissões.

No ano passado, a festa reuniu 80 mil pessoas e envolveu 322 artistas. Na ocasião foram gerados mais de 2 mil postos de trabalho diretos e indiretos, além de 90 expositores. Na área religiosa, foram realizadas 48 missas, três procissões, uma missa campal, além de visitações, carreata e motociata, entre outras atividades.



