Palhaças baianas celebram 20 anos com turnê especial

Grupo vem promovendo uma série de ações formativas e artísticas, incluindo oficinas e intercâmbios - Foto: Divulgação | Caio Lírio

Como parte do projeto Se Vira nos 20!, que celebra duas décadas de atividades do grupo de palhaçaria Nariz de Cogumelo (que serão completados em 2026), as ruas e praças de Salvador (Campo Grande, Candeal, Vale das Pedrinhas), Lauro de Freitas e Itaparica estão recebendo dois espetáculos do grupo: Clássicos, o Filme e É das Palhaças que Eles Gostam Mais.

Desde o início do ano, o grupo vem promovendo uma série de ações formativas e artísticas, incluindo oficinas e intercâmbios. Agora, até 16 de novembro, o Nariz de Cogumelo realiza uma temporada de apresentações gratuitas dos dois espetáculos já citados.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Referência na palhaçaria feminina em Salvador, o grupo tem como objetivo pesquisar e difundir a arte do palhaço por meio de criações autorais e releituras de cenas clássicas em espetáculos de rua e cabarés.

Atualmente, é formado pelas palhaças Luiza Bocca, Laili Flórez e Larissa Uerba, além dos músicos Diogo Flórez e Pedro Vieira.

A soteropolitana Larissa Uerba, 39, diz que Se Vira nos 20! é uma grande homenagem à trajetória do grupo. “Também é uma celebração com quem sempre esteve conosco, que é o público. O projeto celebra o protagonismo feminino na palhaçaria, na arte circense”.

“Queremos celebrar o lugar da arte como um lugar democrático, político, social, de acesso a qualquer pessoa. A rua é um palco muito rico. Na palhaçaria, a gente celebra a nossa humanidade”, alinhava Uerba.

Ela conta também que Clássicos, o Filme é mais voltado para a palhaçaria tradicional, mas sempre com a versão da Nariz de Cogumelo. “O espetáculo passou por nova reestruturação cênica e a gente trouxe o lugar cênico do cinema também. É um espetáculo para a família inteira. Que a gente não perca o poder de sorrir pra vida”.

Ótica feminina

| Foto: Divulgação

Para a soteropolitana Luiza Bocca, 40, que além de palhaça é produtora, É das Palhaças que Eles Gostam Mais – carro-chefe do grupo – é um espetáculo de releituras, pela ótica feminina, e de rotinas clássicas do circo.

“A gente brinca com o clichê entre o masculino e o feminino, os padrões de gênero. É um espetáculo em que o público joga junto e também cria cenas juntos. Os espaços abertos têm a possibilidade do imprevisível e as pessoas ficam muito à vontade. As variáveis são múltiplas dentro de um espetáculo de rua e isso torna ele muito interessante”, comenta Bocca.

Todo ritmado pela música, É das Palhaças... já foi apresentado também fora do Brasil e é sempre um espetáculo novo, segundo Luiza. “Como é interativo, por mais que você já tenha assistido várias vezes, sempre vai ser algo divertido e diferente, afinal cada lugar, cada público é único”.

Repertório autoral

| Foto: Divulgação

O Nariz de Cogumelo sempre objetivou democratizar a arte, fazendo com que ela seja acessível ao máximo de pessoas através da circulação de espetáculos por praças e ruas das cidades. A ideia é também atingir diversos e diferentes públicos – em idade, raça, gênero, profissão –, além de lidar com a interação e o inusitado. As apresentações costumam ser uma homenagem à tradição circense brasileira, ao mesmo tempo em que atualizam e reinventam seus números clássicos para dialogar com públicos diversos.

Diogo, 38, responsável pela direção musical das apresentações, conta que esse projeto de levar arte para a rua é muito interessante e bem diferente da proposta de tocar em cima de um palco.

“Os músicos começam um pouco antes das palhaças, já ambientando o local. A gente já esticou os tecidos, as lonas para preparar o espaço, e essa função de estar chamando a atenção das pessoas e criando todo o contexto, a ambientação para o espetáculo, cria uma dinâmica diferente daquela do palco”, sintetiza Flórez.

“A gente usa um repertório muito diverso em questão de gênero musical. Existem citações de algumas músicas populares, que a gente quer trazer para criar esse vínculo com o público. Uma música conhecida cria um vínculo com as pessoas, mas a maior parte da trilha sonora é composição autoral”, complementa o músico.

Durante a circulação comemorativa, o grupo se apresenta com as três palhaças oficiais – Luiza, Laili e Larissa –, além de Diogo Flórez, no violão, e o músico convidado Kedson Silva na sanfona. Programação completa, com dia, horário e local, pode ser conferida no Instagram @narizdecogumelo.

Este projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, Ministério da Cultura - Governo Federal.

Se Vira nos 20!, com ‘Clássicos, o Filme’ e ‘É das Palhaças que Eles Gostam Mais’ / até 16 de novembro / praças e ruas de Salvador, Lauro de Freitas e Itaparica / Gratuito / Programação: @narizdecogumelo