Pedagogas baianas abordam saúde emocional das crianças em livros

Denise Vaz Bela e Emile Lima - Foto: Divulgação

Denise Vaz Bela e Emile Lima são duas pedagogas baianas que partilham interesses em comum: a educação e literatura. Com os livros "Kitty sabe Esperar" e "Leo, o Camaleão", as autoras ampliaram espaço de pertencimento fazendo dos livros terreno fértil para falar de temáticas que fazem parte da vida das crianças, pais e educadores. Com ludicidade, as escritoras dialogam com o público mirim sobre paciência, aceitação e amor próprio.

Psicopedagoga e mãe de dois filhos, Denise Vaz Bela usou da criatividade para dar vida a Kitty. A personagem negra e de olhos escuros arranja maneiras inusitadas para nos ajudar a entender como o tempo funciona.

Leia também:

>>> Modernização do Teatro Vila Velha será apresentada nesta quarta, 4

>>> Escritor baiano expõe livro na Bienal de São Paulo

“Escolhi uma menina da minha cor, com olhos parecidos com os meus, como reflexo da minha identidade. É importante que a gente se veja na literatura", destaca a educadora que deixa, na entrelinhas, dicas que podem ajudar os pais na construção do exercício diários de paciência com os seus filhos.

Denise Vaz Bela usou da criatividade para dar vida a Kitty | Foto: Divulgação

Já Emile Lima é também mãe, pedagoga e psicóloga. A escritora, que nasceu em São Sebastião do Passé, trabalhou em algumas escolas até que sentiu a necessidade de contribuir de outra forma. Autora de "Qual a cor da sua emoção", ela acaba de lançar seu novo livro "Leo, o Camaleão".



O livro terá eventos de lançamento em setembro, que tem como cor o amarelo para alertar sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. “É possível ajudar a normalizar conversas sobre emoções e sentimentos, diálogos muitas vezes difíceis e estranhos para muitas famílias, mas que permitem encorajar as crianças a expressarem o que sentem sem medo ou vergonha”, declara Emile Lima.