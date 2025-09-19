EVENTOS
Pelourinho conta com programação de samba e caruru no fim de semana
A programação ainda conta com reggae e aulas de dança
Por Franciely Gomes
A agenda cultural do Pelourinho está recheada neste fim de semana. Conhecido como um dos cartões postais de Salvador, o local está com programação diversas de sexta-feira, 19, a domingo, 21, com shows, seminários, aulas abertas e manifestações culturais.
Nesta sexta-feira, 19, a Banda Salamah anima o Largo Tereza Batista, de forma gratuita, com muito samba. No Largo Pedro Archanjo, o projeto Febre90’s traz beats e rimas com SonoTWS e PumaPJL. Já no Quincas Berro D’Água, a banda Boogarins apresenta sua nova turnê e disco Bacuri, com participação da banda Cajupitanga.
No sábado, o Largo Tereza Batista recebe o IV Seminário Asé Bàmgbòsè, com o lançamento do Plano de Salvaguarda do Terreiro Pilão de Prata. Às 15h haverá o tradicional caruru do Bloco Alvorada na Exposição Matriz Africana, comemorando raízes, gastronomia e música.
Fechando o fim de semana, o Olodum fará um ensaio temático, em celebração à Primavera dos Povos Africanos, na Praça das Artes, no domingo. Nos largos, a programação segue com o aulão do Bloco Pipoca Dançante, no Tereza Batista, o show de Karlinhos Brito, no Pedro Archanjo, e o Festival Reggae Primavera, no Quincas Berro D’Água.
Confira a agenda completa:
SEXTA-FEIRA:
LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Banda Salamah
19h - Gratuito
LARGO PEDRO ARCHANJO
Atração: Febre90’s
19h - Ingressos: R$100 (inteira) / R$50 (meia) / R$60 (meia social) no Sympla
LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
Atração: Boogarins em “Bacuri”
19h - Ingressos: R$80 (inteira) / R$40 (meia) / R$55 (meia social) no sympla
SÁBADO:
LARGO TEREZA BATISTA
Atração: IV Seminário Asé Bàmgbòsè – Lançamento do Plano de Salvaguarda do Terreiro Pilão de Prata
18h - Gratuito
PRAÇA DAS ARTES
Atração: Caruru do Bloco Alvorada
15h - Ingressos: R$35 no Ingresso Simples
DOMINGO:
PRAÇA DAS ARTES
Atração: Bloco Olodum em “Primavera dos Povos Africanos”
Ingressos esgotados
LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Somos Todos Dança – Aulão de Lançamento do Bloco Pipoca Dançante
9h - Ingresso: R$60 (inteira) / R$30 (meia) no Sympla
LARGO PEDRO ARCHANJO
Atração: Karlinhos Brito
15h - Gratuito
LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
Atração: Festival Reggae Primavera – Thomé Viana, Ragga Ed Vox, DJ Ras Peu
15h - Ingresso: R$50 (camisa)
