Pelourinho conta com programação de samba e caruru no fim de semana

As programações são para todas as idades - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A agenda cultural do Pelourinho está recheada neste fim de semana. Conhecido como um dos cartões postais de Salvador, o local está com programação diversas de sexta-feira, 19, a domingo, 21, com shows, seminários, aulas abertas e manifestações culturais.

Nesta sexta-feira, 19, a Banda Salamah anima o Largo Tereza Batista, de forma gratuita, com muito samba. No Largo Pedro Archanjo, o projeto Febre90’s traz beats e rimas com SonoTWS e PumaPJL. Já no Quincas Berro D’Água, a banda Boogarins apresenta sua nova turnê e disco Bacuri, com participação da banda Cajupitanga.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No sábado, o Largo Tereza Batista recebe o IV Seminário Asé Bàmgbòsè, com o lançamento do Plano de Salvaguarda do Terreiro Pilão de Prata. Às 15h haverá o tradicional caruru do Bloco Alvorada na Exposição Matriz Africana, comemorando raízes, gastronomia e música.

Fechando o fim de semana, o Olodum fará um ensaio temático, em celebração à Primavera dos Povos Africanos, na Praça das Artes, no domingo. Nos largos, a programação segue com o aulão do Bloco Pipoca Dançante, no Tereza Batista, o show de Karlinhos Brito, no Pedro Archanjo, e o Festival Reggae Primavera, no Quincas Berro D’Água.

Confira a agenda completa:

SEXTA-FEIRA:

LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Banda Salamah

19h - Gratuito

LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Febre90’s

19h - Ingressos: R$100 (inteira) / R$50 (meia) / R$60 (meia social) no Sympla

LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Boogarins em “Bacuri”

19h - Ingressos: R$80 (inteira) / R$40 (meia) / R$55 (meia social) no sympla

SÁBADO:

LARGO TEREZA BATISTA

Atração: IV Seminário Asé Bàmgbòsè – Lançamento do Plano de Salvaguarda do Terreiro Pilão de Prata

18h - Gratuito

PRAÇA DAS ARTES

Atração: Caruru do Bloco Alvorada

15h - Ingressos: R$35 no Ingresso Simples

DOMINGO:

PRAÇA DAS ARTES

Atração: Bloco Olodum em “Primavera dos Povos Africanos”

Ingressos esgotados

LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Somos Todos Dança – Aulão de Lançamento do Bloco Pipoca Dançante

9h - Ingresso: R$60 (inteira) / R$30 (meia) no Sympla

LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Karlinhos Brito

15h - Gratuito

LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Festival Reggae Primavera – Thomé Viana, Ragga Ed Vox, DJ Ras Peu

15h - Ingresso: R$50 (camisa)