Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EVENTOS

Pelourinho conta com programação de samba e caruru no fim de semana

A programação ainda conta com reggae e aulas de dança

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/09/2025 - 15:43 h
As programações são para todas as idades
As programações são para todas as idades -

A agenda cultural do Pelourinho está recheada neste fim de semana. Conhecido como um dos cartões postais de Salvador, o local está com programação diversas de sexta-feira, 19, a domingo, 21, com shows, seminários, aulas abertas e manifestações culturais.

Nesta sexta-feira, 19, a Banda Salamah anima o Largo Tereza Batista, de forma gratuita, com muito samba. No Largo Pedro Archanjo, o projeto Febre90’s traz beats e rimas com SonoTWS e PumaPJL. Já no Quincas Berro D’Água, a banda Boogarins apresenta sua nova turnê e disco Bacuri, com participação da banda Cajupitanga.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No sábado, o Largo Tereza Batista recebe o IV Seminário Asé Bàmgbòsè, com o lançamento do Plano de Salvaguarda do Terreiro Pilão de Prata. Às 15h haverá o tradicional caruru do Bloco Alvorada na Exposição Matriz Africana, comemorando raízes, gastronomia e música.

Leia Também:

Releitura de obra clássica, 'O Beijo no Asfalto' chega a Salvador
Bienal do Livro Bahia será maior em 2026 e terá foco na identidade baiana
Jean Wyllys mostra Salvador sombria em livro e discute espaço LGBT+

Fechando o fim de semana, o Olodum fará um ensaio temático, em celebração à Primavera dos Povos Africanos, na Praça das Artes, no domingo. Nos largos, a programação segue com o aulão do Bloco Pipoca Dançante, no Tereza Batista, o show de Karlinhos Brito, no Pedro Archanjo, e o Festival Reggae Primavera, no Quincas Berro D’Água.

Confira a agenda completa:

SEXTA-FEIRA:

LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Banda Salamah

19h - Gratuito

LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Febre90’s

19h - Ingressos: R$100 (inteira) / R$50 (meia) / R$60 (meia social) no Sympla

LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Boogarins em “Bacuri”

19h - Ingressos: R$80 (inteira) / R$40 (meia) / R$55 (meia social) no sympla

SÁBADO:

LARGO TEREZA BATISTA

Atração: IV Seminário Asé Bàmgbòsè – Lançamento do Plano de Salvaguarda do Terreiro Pilão de Prata

18h - Gratuito

PRAÇA DAS ARTES

Atração: Caruru do Bloco Alvorada

15h - Ingressos: R$35 no Ingresso Simples

DOMINGO:

PRAÇA DAS ARTES

Atração: Bloco Olodum em “Primavera dos Povos Africanos”

Ingressos esgotados

LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Somos Todos Dança – Aulão de Lançamento do Bloco Pipoca Dançante

9h - Ingresso: R$60 (inteira) / R$30 (meia) no Sympla

LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Karlinhos Brito

15h - Gratuito

LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Festival Reggae Primavera – Thomé Viana, Ragga Ed Vox, DJ Ras Peu

15h - Ingresso: R$50 (camisa)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

evento pelourinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As programações são para todas as idades
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

As programações são para todas as idades
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

As programações são para todas as idades
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

As programações são para todas as idades
Play

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

x