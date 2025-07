Pelourinho recebe quatro dias de shows, festas e celebração cultural

Programação começa na quinta-feira - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Pelourinho, em Salvador, será palco de uma intensa programação cultural entre os dias 17 e 20 de julho de 2025. Com atividades gratuitas e algumas atrações pagas, o centro histórico vai reunir samba, forró, reggae, contação de histórias, festivais temáticos e celebrações da cultura afro-brasileira e do protagonismo feminino.

A programação começa na quinta-feira, 17, com o show 'Samba Tradição', do grupo Samba Coral, que celebra 41 anos de história no Largo Tereza Batista, às 19h. No mesmo dia, a cantora Martha Cirne homenageia Rita Lee no espetáculo 'Super Lee – Quero Mais Saúde', às 20h30, no Largo Quincas Berro D’Água.

Na sexta, 18, a agenda segue movimentada: Maira Menezes apresenta o show Diversa(mente) no Largo Tereza Batista, com abertura da DJ Mary Jane Beck, às 19h. À mesma hora, Gel Barbosa e a banda E Eu Ligo? fazem o show 'Acordes, Sanfona e Zabumba' no Largo Pedro Archanjo, com repertório voltado para o forró. Lui retorna ao Quincas Berro D’Água com o 'Baile Samba Presente', enquanto a Praça das Artes recebe o coletivo Awurê no evento Awurê Veste Branco, às 18h, com ingressos à venda pela Bilheteria Digital.

O sábado, 19, traz dois festivais como destaque. No Largo Tereza Batista, o Lioness Festival – Ano III começa às 16h30 com shows de Chardel Rhoden (Inglaterra), Jôh Ras (Bahia) e Pali (Argentina/Bahia), em um evento com line-up e produção 100% femininas.

No mesmo dia, o Festival Nós Dandaras ocupa o Largo Quincas Berro D’Água a partir das 14h com literatura infantil negra, teatro, cortejo e batalhas de rima. O Largo Pedro Archanjo sedia dois eventos: às 13h, a Escola Olodum apresenta o encerramento do Projeto África Viva, seguido, às 19h, do show “SãoJu do Rick” com Ricardo Assiss e participação do DJ Prettin D’Kingo.

Encerrando o final de semana, no domingo, 20, o cantor Narcizinho, da banda Olodum, faz apresentação solo às 13h no Largo Tereza Batista (ingressos a R$ 30 no local). No Largo Pedro Archanjo, às 14h, o grupo Bambeia convida Silvia Brito para uma roda de samba no Encontro do Samba. No mesmo horário, Lui Muritiba sobe ao palco do Largo Quincas Berro D’Água com o show Forrança, que reúne clássicos nordestinos e músicas autorais.

A programação se espalha ainda por espaços como a Fundação Casa de Jorge Amado, o Palco Flipelô SESC, a Casa Motiva e Vale do Dendê, a Casa das Editoras Baianas, o Espaço Infantil Mabel Veloso, o Museu Nacional de Enfermagem – MuNEAN, o Museu Eugênio Teixeira Leal e a Vila Literária. Mais detalhes estão disponíveis no site oficial do evento.

Programação cultural Pelourinho (17 a 20 de julho)

17/07 – Quinta-feira

Largo Tereza Batista

• 19h

Circuito Samba Tradição – 41 anos do Samba Coral

Grupo celebra aniversário com show de samba tradicional soteropolitano.

Gratuito

Largo Quincas Berro D’Água

• 20h30

Martha Cirne – Super Lee: Quero Mais Saúde

Show em homenagem a Rita Lee com sucessos da diva do rock nacional.

Gratuito

18/07 – Sexta-feira

Largo Tereza Batista

• 19h

Mai – Diversa(mente)

Show da cantora Maira Menezes com mistura de jazz, blues, afropop, bolero e salsa.

Abertura: DJ Mary Jane Beck

Gratuito

Largo Pedro Archanjo

• 19h

Gel Barbosa e banda E Eu Ligo? – Acordes, Sanfona e Zabumba

Forró para quem já sente saudades do São João.

Gratuito

Largo Quincas Berro D’Água

• 19h

Lui – Baile Samba Presente

Releituras de clássicos do samba com arranjos afro-brasileiros.

Gratuito

Praça das Artes

• 18h

Awurê – Awurê Veste Branco

Encontro afrocentrado com música, moda, literatura e economia criativa.

Ingressos na Bilheteria Digital

19/07 – Sábado

Largo Tereza Batista

• 16h30

Lioness Festival – Ano III

Festival 100% feminino de reggae.

Atrações: Chardel Rhoden (Inglaterra), Jôh Ras (BA) e Pali (ARG/BA)

R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) no Sympla

Largo Pedro Archanjo

• 13h

Escola Olodum – Projeto África Viva

Mostra cultural com música, dança e educação afrocentrada.

Gratuito

• 19h

Ricardo Assiss – SãoJu do Rick

Festa junina com releituras nordestinas.

Abertura: DJ Prettin D’Kingo

Gratuito

Largo Quincas Berro D’Água

• 14h

Festival Nós Dandaras – 3ª Edição

Literatura infantil negra, teatro, contação de histórias e batalhas de rimas.

Entrada mediante inscrição

20/07 – Domingo

Largo Tereza Batista

• 13h

Narcizinho no Pelô

Show solo do cantor da banda Olodum com repertório percussivo baiano.

R$ 30 (vendas no local)

Largo Pedro Archanjo

• 14h

Grupo Bambeia e Silvia Brito – Encontro do Samba

Roda de samba com participação especial de Silvia Brito.

Gratuito

Largo Quincas Berro D’Água

• 14h