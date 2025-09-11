Planet Hemp, Jammil e mais: os eventos imperdíveis em Salvador

Banda Planet Hemp é o destaque da semana - Foto: Divulgação

Em Salvador, a programação cultural deste fim de semana está repleta de opções para todos os públicos. Entre shows, espetáculos, exposições de arte e atividades infantis, a capital baiana oferece muita diversão, cultura e entretenimento espalhados por toda a cidade.

A agenda cultural conta com eventos culturais e musicais variados, que vão desde produções intimistas até a agitação da vida noturna. Nos teatros, o público poderá conferir peças que valorizam e exaltam a cultura local.

Ainda sem planos para o fim de semana? O Portal A TARDE selecionou os melhores eventos, que vão do samba ao MPB, para você aproveitar. Confira a lista!

🎶MÚSICA

⏭️Planet Hemp- Turnê final “A Última Ponta”

Data: 13 de setembro

Horário: Abertura dos portões às 17h | show às 19h

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Av. Alberto Pinto, 11, Campo Grande, Salvador – BA

Ingressos: A partir de 92,50

⏭️Ensaio do Pagod’art

Atração confirmada: É o Tchan

Data: 14 de setembro

Horário: 14h

Local: Clube Espanhol

Ingressos: R$ 100

Venda: Meu bilhete

⏭️Colaboraê

Atrações: Raults, Sofia Pitta, Gab Ferruz, SAMBAIANA, A-TRIBUTOS

Data: 11 à 26 de setembro

Horário: A partir das 18h

Local: R. Borges dos Reis, 81 – Rio Vermelho, Salvador – BA

⏭️FeiJhôada da Negra Jhô e Meninos Rei

Data: 14 de setembro

Horário: A partir das 13h

Local : Largo Tereza Batista – Pelourinho, Salvador

Ingressos: R$ 100

Venda: Studio Negra Jhô – Rua Alaíde do Feijão, Centro Histórico

⏭️Jammil e Uma Noites - Festival da Primavera

Data: 14 de setembro

Horário: A partir das 17h

Local : Ponta do Humaitá

Ingressos: Gratuito

⏭️Turnê nós- Salvador

Data: 12 de Setembro

Horário: 18h e 19h30

Local: TEATRO SALESIANO ( NAZARÉ ) - Praça Conselheiro Almeida Couto, 347

Ingressos: R$ 120 (Inteira) | R$ 60 (Meia)

⏭️Rubel e violão. Beleza.

Data: 14 de Setembro

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia

Ingressos: Entre R$ 90 (Meia) | R$ 180 (Inteira)

⏭️Culinária Musical – Troféu Colher de Pau

Data: 14 de setembro

Horário: 12h às 17h

Local: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Ingressos: R$ 80 (para duas pessoas)

⏭️Quinta da Casa: Fatiota

Data: 11 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro Cambará da Casa Rosa

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

⏭️Banda Kharbon - Pré-lançamento do videoclipe SUTURA

Data: 13 de Setembro

Horário: 20h

Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

⏭️Shows autorais no Teatro Gamboa

Data: 10 a 29 de setembro

Horário: A partir das 17h

Local: Teatro Gamboa

Ingressos: R$ 20 (Meia) | R$ 40 (Inteira)

⏭️Samba da Resistência

Data: 13 de setembro

Horário: 17h

Local: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã)

Ingressos: Gratuito

⏭️Abismo Metal Fest

Data: 13 de setembro

Horário: 21h

Local: Green House, Salvador - BA

Ingressos: R$ 80 (inteira)

⏭️Projeto Nossa Segunda

Atrações: Samba Trator, Vanessa Borges e caruru assinado por Edy Rios

Data: 15 de setembro

Horário: A partir das 18h30

Local: Jubiabar – Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho, Salvador-BA

Ingressos: R$ 40 e R$ 50

⏭️JAM no MAM

Data: 13 de setembro

Horário: 18h às 21h

Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Lafayete Coutinho s/n)

Ingressos: R$ 5 e R$ 40

⏭️Terreiro de Crioulo- Roda de samba

Data: 13 de setembro

Horário: Às 13h

Local: Clube Fantoches da Euterpe, Salvador - BA

Ingressos: R$ 50 (individual) | R$ 80 (casadinha)

🎭TEATRO

⏭️Espetáculo “UM CUBAS!”

Data: 13 a 28 de setembro

Horário: A partir das 15h

Local: Centro Cultural SESI Casa Branca

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

⏭️Espetáculo “Poesia de Um Corpo” – Áttomos Cia. de Dança

Data: 11 a 15 de setembro

Horário: A partir das 17h

Local: Espaço Xisto Bahia – R. General Labatut, 27, Barris, Salvador – BA

Ingressos: Gratuito

⏭️A Menina que roubava lixo

Data: 14 a 21 de Setembro

Horário: às 11h

Local: Teatro Módulo - Avenida Professor Magalhães Neto , 1177, Salvador - Bahia

Ingressos: R$ 25 (Meia) | R$ 50 (Inteira)

⏭️Festival Internacional Gestos de América (FIGA)

Data: 2 a 14 de setembro

Horário: A partir das 19h

Local: CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

⏭️Dan Dan Stand Up Comedy

Data: 12 de setembro

Horário: 20h

Local: ESPAÇO BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS, Salvador - BA

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

⏭️Show de Comédia Show

Data: 14 de setembro

Horário: 19h

Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)

🍭INFANTIL

⏭️Circuito de Aventuras Color Park

Data: 06 de setembro a 12 de outubro

Horário: segunda a sábado: 9h às 22h | domingos e feriados: 12h às 21h

Local: Praça Central – Piso L1 do Salvador Shopping

Ingressos: R$ 45 e R$ 60

Venda: Vendido no local

🎨EXPOSIÇÃO

⏭️Casa das Histórias de Salvador

Data: 9 a 14 de setembro

Horário: A partir das 9h

Local: R. da Bélgica, 2, Salvador - BA

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

⏭️Galeria Mercado

Data: 9 a 14 de setembro

Horário: A partir das 9h

Local: Subsolo do Mercado Modelo, Salvador - BA

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

➡️OUTROS

⏭️ Diogo Almeida em Salvador/BA - Professores no Limite

Data: 14 de Setembro

Horário: 17h e 19h30

Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Ingressos: A partir de R$ 90

⏭️ Lançamento do livro- MANUAL DE DESINSTRUÇÃO PARA TEMPOS DE INCERTEZAS

Data: 13 de setembro

Horário: 16h

Local: Livraria LDM Vitória Boulevard - Av. Sete de Setembro, 1839, Corredor da Vitória, Salvador -BA

Ingressos: Gratuito

⏭️ Festival Primaverão 2025

Data: 12 a 14 de setembro

Horário : 17h

Local: Paróquia Ascensão do Senhor, localizada no CAB

Ingressos: R$ 20

⏭️Chá da Tarde Toca Planet + Ultra Bomb