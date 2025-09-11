AGENDA CULTURAL
Planet Hemp, Jammil e mais: os eventos imperdíveis em Salvador
Próximos dias prometem agitar a capital baiana com vasta programação cultural
Em Salvador, a programação cultural deste fim de semana está repleta de opções para todos os públicos. Entre shows, espetáculos, exposições de arte e atividades infantis, a capital baiana oferece muita diversão, cultura e entretenimento espalhados por toda a cidade.
A agenda cultural conta com eventos culturais e musicais variados, que vão desde produções intimistas até a agitação da vida noturna. Nos teatros, o público poderá conferir peças que valorizam e exaltam a cultura local.
Leia Também:
Ainda sem planos para o fim de semana? O Portal A TARDE selecionou os melhores eventos, que vão do samba ao MPB, para você aproveitar. Confira a lista!
🎶MÚSICA
⏭️Planet Hemp- Turnê final “A Última Ponta”
- Data: 13 de setembro
- Horário: Abertura dos portões às 17h | show às 19h
- Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Av. Alberto Pinto, 11, Campo Grande, Salvador – BA
- Ingressos: A partir de 92,50
- Venda: Sympla
⏭️Ensaio do Pagod’art
- Atração confirmada: É o Tchan
- Data: 14 de setembro
- Horário: 14h
- Local: Clube Espanhol
- Ingressos: R$ 100
- Venda: Meu bilhete
⏭️Colaboraê
- Atrações: Raults, Sofia Pitta, Gab Ferruz, SAMBAIANA, A-TRIBUTOS
- Data: 11 à 26 de setembro
- Horário: A partir das 18h
- Local: R. Borges dos Reis, 81 – Rio Vermelho, Salvador – BA
- Venda: Sympla
⏭️FeiJhôada da Negra Jhô e Meninos Rei
- Data: 14 de setembro
- Horário: A partir das 13h
- Local: Largo Tereza Batista – Pelourinho, Salvador
- Ingressos: R$ 100
- Venda: Studio Negra Jhô – Rua Alaíde do Feijão, Centro Histórico
⏭️Jammil e Uma Noites - Festival da Primavera
- Data: 14 de setembro
- Horário: A partir das 17h
- Local: Ponta do Humaitá
- Ingressos: Gratuito
⏭️Turnê nós- Salvador
- Data: 12 de Setembro
- Horário: 18h e 19h30
- Local: TEATRO SALESIANO ( NAZARÉ ) - Praça Conselheiro Almeida Couto, 347
- Ingressos: R$ 120 (Inteira) | R$ 60 (Meia)
- Venda: Sympla
⏭️Rubel e violão. Beleza.
- Data: 14 de Setembro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia
- Ingressos: Entre R$ 90 (Meia) | R$ 180 (Inteira)
- Venda: Sympla
⏭️Culinária Musical – Troféu Colher de Pau
- Data: 14 de setembro
- Horário: 12h às 17h
- Local: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)
- Ingressos: R$ 80 (para duas pessoas)
- Venda: Sympla
⏭️Quinta da Casa: Fatiota
- Data: 11 de setembro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Cambará da Casa Rosa
- Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Banda Kharbon - Pré-lançamento do videoclipe SUTURA
- Data: 13 de Setembro
- Horário: 20h
- Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Shows autorais no Teatro Gamboa
- Data: 10 a 29 de setembro
- Horário: A partir das 17h
- Local: Teatro Gamboa
- Ingressos: R$ 20 (Meia) | R$ 40 (Inteira)
- Venda: Sympla
⏭️Samba da Resistência
- Data: 13 de setembro
- Horário: 17h
- Local: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã)
- Ingressos: Gratuito
⏭️Abismo Metal Fest
- Data: 13 de setembro
- Horário: 21h
- Local: Green House, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 80 (inteira)
- Venda: Sympla
⏭️Projeto Nossa Segunda
- Atrações: Samba Trator, Vanessa Borges e caruru assinado por Edy Rios
- Data: 15 de setembro
- Horário: A partir das 18h30
- Local: Jubiabar – Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho, Salvador-BA
- Ingressos: R$ 40 e R$ 50
⏭️JAM no MAM
- Data: 13 de setembro
- Horário: 18h às 21h
- Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Lafayete Coutinho s/n)
- Ingressos: R$ 5 e R$ 40
- Venda: Ingresse
⏭️Terreiro de Crioulo- Roda de samba
- Data: 13 de setembro
- Horário: Às 13h
- Local: Clube Fantoches da Euterpe, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 50 (individual) | R$ 80 (casadinha)
- Venda: Sympla
🎭TEATRO
⏭️Espetáculo “UM CUBAS!”
- Data: 13 a 28 de setembro
- Horário: A partir das 15h
- Local: Centro Cultural SESI Casa Branca
- Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo “Poesia de Um Corpo” – Áttomos Cia. de Dança
- Data: 11 a 15 de setembro
- Horário: A partir das 17h
- Local: Espaço Xisto Bahia – R. General Labatut, 27, Barris, Salvador – BA
- Ingressos: Gratuito
⏭️A Menina que roubava lixo
- Data: 14 a 21 de Setembro
- Horário: às 11h
- Local: Teatro Módulo - Avenida Professor Magalhães Neto , 1177, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$ 25 (Meia) | R$ 50 (Inteira)
- Venda: Sympla
⏭️Festival Internacional Gestos de América (FIGA)
- Data: 2 a 14 de setembro
- Horário: A partir das 19h
- Local: CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57, Centro
- Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Dan Dan Stand Up Comedy
- Data: 12 de setembro
- Horário: 20h
- Local: ESPAÇO BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Show de Comédia Show
- Data: 14 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)
- Venda: Sympla
🍭INFANTIL
⏭️Circuito de Aventuras Color Park
- Data: 06 de setembro a 12 de outubro
- Horário: segunda a sábado: 9h às 22h | domingos e feriados: 12h às 21h
- Local: Praça Central – Piso L1 do Salvador Shopping
- Ingressos: R$ 45 e R$ 60
- Venda: Vendido no local
🎨EXPOSIÇÃO
⏭️Casa das Histórias de Salvador
- Data: 9 a 14 de setembro
- Horário: A partir das 9h
- Local: R. da Bélgica, 2, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Galeria Mercado
- Data: 9 a 14 de setembro
- Horário: A partir das 9h
- Local: Subsolo do Mercado Modelo, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)
- Venda: Sympla
➡️OUTROS
⏭️ Diogo Almeida em Salvador/BA - Professores no Limite
- Data: 14 de Setembro
- Horário: 17h e 19h30
- Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
- Ingressos: A partir de R$ 90
- Venda: Sympla
⏭️ Lançamento do livro- MANUAL DE DESINSTRUÇÃO PARA TEMPOS DE INCERTEZAS
- Data: 13 de setembro
- Horário: 16h
- Local: Livraria LDM Vitória Boulevard - Av. Sete de Setembro, 1839, Corredor da Vitória, Salvador -BA
- Ingressos: Gratuito
⏭️ Festival Primaverão 2025
- Data: 12 a 14 de setembro
- Horário: 17h
- Local: Paróquia Ascensão do Senhor, localizada no CAB
- Ingressos: R$ 20
⏭️Chá da Tarde Toca Planet + Ultra Bomb
- Data: 12 de setembro
- Horário: 20h
- Local: Área 51 Studio Bar – Tv. Basílio de Magalhães, 90, Rio Vermelho, Salvador – BA
- Ingressos: R$ 15
