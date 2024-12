Praia do Forte recebe Festival de Gastronomia itinerante

Praia do Forte - Foto: Tatiana Azeviche / Divulgação

Os dias de sol e praia serão convidativos para turistas e visitantes que estiverem no Litoral Norte da Bahia neste período que antecede o Verão. Isso porque o 18⁰ Festival de Cultura e Gastronomia - Tempero no Forte reunirá 32 restaurantes, resorts, hotéis e pousadas da Praia do Forte e entorno, de 5 a 15 de dezembro.

A partir do tema 'Petiscos e Entradinhas de Verão, com Drinks regionais', cozinheiros e chefs terão o desafio de elaborar deliciosas criações que vão fisgar e refrescar o paladar de quem é apaixonado por comer e beber.

Confira a lista dos participantes:

Restaurantes, Resorts, Hotéis e Pousadas de Praia do Forte:

1. 7 Express

2. 7 Pizzas

3. Atobá do Porto Zarpa Hotel

4. Apimentando o Sabor da Terra

5. Bela Nordestina

6. Café do Forte

7. Dashi

8.Donana

9. Farol (Projeto Tamar)

10. It's da Vila

11. Le Jardin

12. O Sertão Vai Virar Mar

13. Porto da Lua Boutique Hotel

14. Raízes do Forte

15. Refúgio da Vila Boutique Hotel & SPA

16. Sabor da Vila

17. Sobrado da Vila Hotel

18.Tango Café

19. Terra Brasil

20. Tivoli Ecoresort Praia do Forte

21. Corais Gourmet (Hotel Via dos Corais)

22. Vinopizza

Restaurantes do Litoral Norte (entorno)

23. Carlinhos ( Guarajuba)

24. Varandas ( Guarajuba)

25. Skipper ( Itacimirim)

26. Polomar ( BA 099)

27. Luau do Hotel Resort Costa dos Coqueiros ( Imbassaí)

28. Vinobar ( Imbassaí)

29. Blue Praia ( Santo Antônio)

30. Pitanga ( Santo Antônio)

31. Terroir do Axé ( Lagoa Aruá)

32. Encanto Regional ( Massarandupió)

Mais informações em www.temperooficial.com.br/praiadoforte.